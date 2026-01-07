Sebastián Báez dio otro golpe en la United Cup y superó a Stan Wawrinka para darle un punto clave a Argentina

Sebastián Báez derrotó en sets corridos a Stanislas Wawrinka por los cuartos de final de la United Cup (Crédito: Antony DICKSON / AFP)

Por los cuartos de final de la United Cup, Sebastián Báez continúa mostrando un gran nivel en una superficie que no es su favorita. Este miércoles venció al suizo Stanislas Wawrinka por 7-5 y 6-4 para llevar la serie al punto decisivo, con el dobles mixto.

Con la obligación de conseguir la victoria, luego de la derrota en el primer turno de la marplatense Solana Sierra ante Belinda Bencic por 6-2 y 6-2, Báez exhibió uno de sus mejores repertorios sobre las canchas rápidas de Perth para imponerse a Wawrinka.

El argentino, ubicado en el puesto 43° del escalafón mundial y con un mejor ranking de 18° en la temporada 2024, venía de conseguir dos triunfos destacados sobre suelo australiano, al vencer al español Jaume Munar (38°) y al estadounidense Taylor Fritz (9°). Esta última victoria significó el logro más importante de su carrera y la segunda vez que superó a un top ten: la primera había sido en las semifinales del ATP 250 de Bastad 2022, frente al ruso Andrey Rublev, entonces ubicado en el 8° del ranking mundial.

Cabe destacar que Argentina avanzó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup en Perth, Australia, tras asegurarse el lugar como el mejor segundo de la fase inicial. El equipo albiceleste ocupó la segunda posición del Grupo A con un récord de 1-1 en sus series y con un balance de 4 partidos ganados y 2 perdidos, una marca que ningún otro segundo pudo igualar.

Sebastián Báez en la fase de grupos de la United Cup había vencido al español Jaume Munar y al estadounidense Taylor Fritz (Crédito: COLIN MURTY / AFP)

En el arranque del partido no hubo diferencias entre ambos, con intercambios largos y peloteos profundos como eje del desarrollo. El bonaerense dispuso de dos oportunidades de quiebre en el segundo y tercer game, aunque no logró capitalizarlas. Sin dejarse llevar por la frustración, el pupilo de Sebastián Gutiérrez mantuvo la intensidad y siguió buscando una chance sobre el servicio del suizo. Recién en el undécimo juego consiguió el quiebre que marcó un quiebre en el desarrollo y, con su saque, selló el set por 7-5, desenlace que provocó la reacción de Wawrinka, quien descargó su bronca rompiendo la raqueta.

En el segundo set, Báez mantuvo la contundencia de su juego aún con la ventaja en el marcador. Del otro lado de la red, Wawrinka continuó mostrando incomodidad y, en el quinto game, por segunda vez en el partido, el argentino se adueñó del saque del europeo, quien volvió a descargar su frustración al estrellar la raqueta contra el piso. Esa diferencia, el bonaerense la sostuvo hasta el final para superar por primera vez al suizo por 6-4.

El suizo, de 40 años de edad, quien anunció que esta será su última temporada como tenista profesional, supo ser número 3° del ranking ATP Tour en 2014. Entre sus 16 títulos se destacan los trofeos de Grand Slam del Us Open en 2016, Roland Garros en 2015 y el Australian Open en 2014. Hoy, en el tramo final de su trayectoria, Wawrinka figura 156° del conteo ATP.

A lo largo de su carrera, Báez conquistó siete títulos ATP: Estoril en 2022; Winston-Salem, Kitzbühel y Córdoba en 2023; y Santiago y Río de Janeiro en 2024 y 2025. Además, es el tenista argentino en actividad con mayor cantidad de trofeos obtenidos.