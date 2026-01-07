Argentina perdió en cuartos de final de la United Cup frente a Suiza

Guido Andreozzi y Lourdes Carlé cayeron en el doble mixto (Fuente: Antony Dickson / AFP)

El camino de la Argentina en la United Cup llegó a su fin en Perth, Australia, luego de la derrota por 2-1 ante Suiza, que selló su clasificación a las semifinales del certamen gracias al punto decisivo en el dobles mixto.

Pese al traspié, el equipo nacional cerró su mejor actuación histórica en el torneo y dejó señales alentadoras en el inicio de la temporada.

La serie comenzó con un golpe adverso para el conjunto nacional. Belinda Bencic, número 11 del ranking WTA, impuso su jerarquía frente a Solana Sierra (66°) y se llevó el triunfo por 6-2 y 6-2 que le dio el primer punto al equipo helvético.

La reacción argentina llegó de la mano de Sebastián Báez, que atraviesa un inicio de 2026 de alto nivel. El bonaerense, 45° del ranking ATP, prolongó su gran momento con una victoria sólida y trabajada ante Stan Wawrinka (157°), campeón de tres Grand Slams y ex número 3 del mundo.

Báez se impuso por 7-5 y 6-4, igualó la serie y confirmó las buenas sensaciones que viene mostrando desde que pisó suelo australiano. Lució muy sólido desde la línea de base e incluso tuvo intervenciones que despertaron el reconocimiento de su rival.

Báez cerró una gran actuación en la United Cup: tres partidos, tres victorias (Fuente: Antony DICKSON / AFP)

Con la serie empatada, la definición quedó en manos del dobles mixto. La dupla argentina integrada por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi no pudo sostener el ritmo ante Bencic y Jakub Paul, que fueron más consistentes en los momentos clave y cerraron el partido por 6-3 y 6-3, resultado que le dio a Suiza el triunfo definitivo y el pasaje a semifinales.

Más allá de la eliminación, el saldo para el equipo argentino es positivo. La participación en esta edición marcó la primera clasificación del país a los cuartos de final de la United Cup desde la creación del torneo, un paso adelante respecto de las tres ediciones anteriores.

El rendimiento de Báez aparece como uno de los puntos destacados. El tenista bonaerense no sólo logró victorias de peso (entre ellas, la mejor de su carrera, frente al estadounidense Taylor Fritz, número 6 del mundo), sino que mostró una versión sólida y confiable en sus primeras presentaciones oficiales de la temporada, un aspecto clave pensando en lo que viene dentro del calendario ATP.

También dejó señales prometedoras la experiencia acumulada por Solana Sierra, que continúa sumando rodaje ante rivales de élite, y el aporte colectivo en una competencia exigente, que combina presión, ritmo alto y poco margen de error.

Solana Sierra perdió ante Belinda Bencic (Fuente: Antony Dickson / AFP)

Para Suiza, el triunfo en Perth significó la confirmación de un equipo equilibrado, con una Belinda Bencic decisiva tanto en singles como en el dobles, y una estructura sólida para afrontar instancias finales.

La victoria les permitió meterse entre los cuatro mejores del torneo, consolidándose como uno de los candidatos al título. Por un lugar en la definición, enfrentarán el ganador de la llave entre Bélgica y República Checa.

Argentina se despide así de la United Cup con una mueca de satisfacción, consciente de haber alcanzado un nuevo techo en el certamen y con la certeza de que el nivel exhibido, especialmente por Báez, invita al optimismo en el inicio de una temporada que recién comienza.