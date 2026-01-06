“Potencia y precisión”: el golazo del argentino Máximo Perrone para el Como en la Serie A de Italia

Máximo Perrone fue protagonista directo en el triunfo 3-0 del Como sobre el Pisa por la fecha 18 de la Serie A de Italia. El mediocampista argentino, de 22 años, abrió el marcador para el equipo que conduce el español Cesc Fábregas a los 68 minutos de juego con un gran remate desde afuera del área.

“Máxima potencia y precisión”, exclamó el relator para catalogar el tanto del jugador surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y que pasó previamente por el Manchester City y Las Palmas. Perrone recibió el balón de parte del francés Maxence Caqueret y casi sin dudarlo sacó un disparo desde la zona del medialuna del área en el que la pelota pasó entre las piernas de Simone Canestrelli y picó antes de ingresar en el arco defendido por Adrian Semper.

Luego del tanto de Perrone, que abrió un partido duro en la cancha del Pisa, el conjunto de Como pudo aumentar la diferencia gracias a los tantos del griego Anastasios Douvikas (76′ y 90′, de penal) para terminar con una victoria contundente, que por el momento deja al conjunto del lago en la cuarta posición del Calcio, con 33 puntos (igual que Juventus y Roma), y en zona de clasificación a la Champions League, gracias a un registro de 9 victorias, 6 empates y 3 derrotas.

Además de la participación de Máximo Perrone (se quedó con el premio al mejor jugador del partido), en el Como jugó como titular Nico Paz (fue reemplazado a los 88′ por Sergi Roberto), otro de los futbolistas que son seguidos de cerca por Lionel Scaloni para la convocatoria de la selección argentina de cara al Mundial 2026. El ex jugador de Vélez debutó el 13 de noviembre de 2025 con la Albiceleste en la victoria 2-0 frente a Angola (ingresó faltando cinco minutos), mientras que el enganche de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid tuvo su primera aparición en la Mayor el 16 de octubre de 2024 en el 6-0 sobre Bolivia en el Monumental, partido en el que participó 17 minutos y dio una asistencia.

Máximo Perrone marcó un golazo para el Como y se llevó el premio al mejor jugador del partido ante Pisa (@SerieA_Es)

En cuanto a sus participaciones respectivas en el Como italiano, Perrone lleva disputados 43 partidos, con 2 goles y 6 asistencias. Previamente, el mediocampista había tenido rodaje en Vélez (33 juegos y 3 goles), Las Palmas (30) y Manchester City (2). Nico Paz, en tanto, quien en su trayectoria tiene pasos por Real Madrid (8 partidos y 1 gol) y la filial RM Castilla (54 y 12, con 7 asistencias), acumula un total de 54 encuentros oficiales con el club del norte de Italia, en donde marcó 12 goles y repartió 15 asistencias.

De acuerdo con datos confirmados por el diario As de España, el club blanco piensa en abonar 9 millones de euros (más de USD 10.5 millones) para repescar a Nico Paz en julio de 2026, tras haber descartado su retorno en el mercado invernal previo. De nacionalidad española pero alineado desde el primer momento con la Albiceleste—su padre también jugó en el seleccionado argentino—, el volante ofensivo continúa elevando su perfil en la élite europea.

Esta decisión coincide con el desafío personal de Paz de asegurar un lugar en la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial, una meta que marca los seis meses finales de su cesión en el Como y que añade presión y estímulo a su desarrollo deportivo.

Nico Paz, una de las figuras que tiene el Como de Cesc Fábregas en la Serie A de Italia

El Madrid ejerce un control total sobre su retorno y establece que la recompra, pactada cuando se acordó su traspaso, está delimitada para los años 2025, 2026 y 2027, además de fijar el precio en 9 millones de euros (resaltado de acuerdo a las condiciones pactadas entre ambas instituciones).

El medio español sostiene que el Como ya aceptó que no podrá oponerse, pese a que en Italia han informado que su cotización, según el portal Transfermarkt, ha escalado hasta los 65 millones de euros, monto que equipos como el Inter de Milán estarían dispuestos a igualar.

*El resumen del triunfo del Como ante Pisa