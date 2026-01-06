Deportes

“Potencia y precisión”: el golazo del argentino Máximo Perrone para el Como en la Serie A de Italia

El mediocampista que intenta ganarse un lugar en la Selección abrió el marcador para su equipo ante el Pisa. También jugó Nico Paz

Guardar

Máximo Perrone fue protagonista directo en el triunfo 3-0 del Como sobre el Pisa por la fecha 18 de la Serie A de Italia. El mediocampista argentino, de 22 años, abrió el marcador para el equipo que conduce el español Cesc Fábregas a los 68 minutos de juego con un gran remate desde afuera del área.

“Máxima potencia y precisión”, exclamó el relator para catalogar el tanto del jugador surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y que pasó previamente por el Manchester City y Las Palmas. Perrone recibió el balón de parte del francés Maxence Caqueret y casi sin dudarlo sacó un disparo desde la zona del medialuna del área en el que la pelota pasó entre las piernas de Simone Canestrelli y picó antes de ingresar en el arco defendido por Adrian Semper.

Luego del tanto de Perrone, que abrió un partido duro en la cancha del Pisa, el conjunto de Como pudo aumentar la diferencia gracias a los tantos del griego Anastasios Douvikas (76′ y 90′, de penal) para terminar con una victoria contundente, que por el momento deja al conjunto del lago en la cuarta posición del Calcio, con 33 puntos (igual que Juventus y Roma), y en zona de clasificación a la Champions League, gracias a un registro de 9 victorias, 6 empates y 3 derrotas.

Además de la participación de Máximo Perrone (se quedó con el premio al mejor jugador del partido), en el Como jugó como titular Nico Paz (fue reemplazado a los 88′ por Sergi Roberto), otro de los futbolistas que son seguidos de cerca por Lionel Scaloni para la convocatoria de la selección argentina de cara al Mundial 2026. El ex jugador de Vélez debutó el 13 de noviembre de 2025 con la Albiceleste en la victoria 2-0 frente a Angola (ingresó faltando cinco minutos), mientras que el enganche de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid tuvo su primera aparición en la Mayor el 16 de octubre de 2024 en el 6-0 sobre Bolivia en el Monumental, partido en el que participó 17 minutos y dio una asistencia.

Máximo Perrone marcó un golazo
Máximo Perrone marcó un golazo para el Como y se llevó el premio al mejor jugador del partido ante Pisa (@SerieA_Es)

En cuanto a sus participaciones respectivas en el Como italiano, Perrone lleva disputados 43 partidos, con 2 goles y 6 asistencias. Previamente, el mediocampista había tenido rodaje en Vélez (33 juegos y 3 goles), Las Palmas (30) y Manchester City (2). Nico Paz, en tanto, quien en su trayectoria tiene pasos por Real Madrid (8 partidos y 1 gol) y la filial RM Castilla (54 y 12, con 7 asistencias), acumula un total de 54 encuentros oficiales con el club del norte de Italia, en donde marcó 12 goles y repartió 15 asistencias.

De acuerdo con datos confirmados por el diario As de España, el club blanco piensa en abonar 9 millones de euros (más de USD 10.5 millones) para repescar a Nico Paz en julio de 2026, tras haber descartado su retorno en el mercado invernal previo. De nacionalidad española pero alineado desde el primer momento con la Albiceleste—su padre también jugó en el seleccionado argentino—, el volante ofensivo continúa elevando su perfil en la élite europea.

Esta decisión coincide con el desafío personal de Paz de asegurar un lugar en la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial, una meta que marca los seis meses finales de su cesión en el Como y que añade presión y estímulo a su desarrollo deportivo.

Nico Paz, una de las
Nico Paz, una de las figuras que tiene el Como de Cesc Fábregas en la Serie A de Italia

El Madrid ejerce un control total sobre su retorno y establece que la recompra, pactada cuando se acordó su traspaso, está delimitada para los años 2025, 2026 y 2027, además de fijar el precio en 9 millones de euros (resaltado de acuerdo a las condiciones pactadas entre ambas instituciones).

El medio español sostiene que el Como ya aceptó que no podrá oponerse, pese a que en Italia han informado que su cotización, según el portal Transfermarkt, ha escalado hasta los 65 millones de euros, monto que equipos como el Inter de Milán estarían dispuestos a igualar.

*El resumen del triunfo del Como ante Pisa

Temas Relacionados

Máximo PerroneSelección ArgentinaComo FCNico Paz

Últimas Noticias

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

El capitán de la Albiceleste contó detalles inéditos de su relación de pareja y vida personal

Lionel Messi recordó cómo empezó

La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

La entidad madre del fútbol argentino dio a conocer los días de los primeros cruces. El campeón, Independiente Rivadavia, debutará el 18 de enero

La AFA confirmó el cronograma

Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

El navegante Augusto Sanz y la piloto sudafricana Puck Klaasen vencieron en la categoría Challenger en la tercera jornada. La exigencia asciende y los golpes de escena marcan una carrera durísima

Un bombero voluntario argentino ganó

La Fórmula 1 dio a conocer los horarios de todas las carreras de la temporada 2026

La grilla contará con 24 carreras regulares y otras 6 Sprints con el estreno del circuito en Madrid

La Fórmula 1 dio a

El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

Con un incremento que alcanza los 111 millones de dólares, el primer Grand Slam del año se sitúa entre los torneos más importantes del calendario ATP

El Australian Open rompe récords
DEPORTES
La AFA confirmó el cronograma

La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

Un bombero voluntario argentino ganó la etapa del Rally Dakar en una accidentada jornada en Arabia Saudita

La Fórmula 1 dio a conocer los horarios de todas las carreras de la temporada 2026

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

TELESHOW
Los 15 de Allegra Cubero

Los 15 de Allegra Cubero en Punta del Este: el abrazo de Nicole Neumann, los mensajes de sus hermanas y la torta con velitas

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

INFOBAE AMÉRICA

“La educación financiera es clave

“La educación financiera es clave para ejercer nuestra ciudadanía”: escolares peruanos ganan concursos con proyectos de impacto real

Cómo hizo Ricardo Piglia para acercarnos a Borges

La sobreexplotación amenaza al olíbano, la resina milenaria usada para incienso

El feriado de Año Nuevo impulsó el consumo y reactivó el turismo interno en Ecuador

“Sigue siendo emocionante”: el día que Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, salvó a Metallica en vivo