Nico Paz anotó un gol, dio una asistencia y volvió a ser la figura en el triunfo del Como: las sorprendentes estadísticas

En momentos donde su futuro genera fuertes especulaciones y el Real Madrid analiza activar su opción de repesca, Nico Paz otra vez fue la figura decisiva del Como 1907: anotó un gol y brindó una asistencia en la victoria por 3-0 ante Lecce por la jornada 16 de la Serie A de Italia. Este rendimiento sobresaliente del mediocampista argentino no sólo impulsó a su equipo, sino que también lo puso entre los máximos anotadores y asistidores del certamen.

El desarrollo del partido mostró al juvenil nacido en España –que eligió representar a Argentina– como una figura determinante. A los 20 minutos del primer tiempo, abrió el marcador con un remate lejano. Tras sacarse de encima a la marca que lo perseguía, Paz sacó un disparo que se desvió en un defensor rival, descolocando al arquero Wladimiro Falcone que fue testigo privilegiado de cómo el balón ingresó en el arco.

Más tarde, a los 30 del complemento, el juvenil formado en la cantera del Real Madrid asistió con precisión a Anastasios Douvikas, quien sentenció el 3-0 definitivo. Antes, Jacobo Ramón había ampliado la ventaja para el Como, pasada la hora de juego en el estadio Via del Mare del Lecce.

Nico Paz brilló con un gol y una asistencia

Uno de los elementos que confirma la proyección de Nico Paz es su estadística ofensiva en la Serie A. Con el gol y la asistencia conseguidos en este encuentro, el mediocampista de 21 años elevó su cuenta personal a seis goles y seis asistencias en la temporada, superando en influencia directa sobre los goles a Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán y compañero en la selección argentina. Mientras Martínez suma ocho goles y tres asistencias (participación directa en 11 goles del Inter en el campeonato), Paz ha intervenido directamente en 12 de las 22 anotaciones del Como en el torneo, subrayando su peso en el sistema ofensivo del equipo.

Al tomar estos conteos por separados, las estadísticas indican que Paz es el máximo asistidor del torneo italiano, seguido por Kenan Yildiz (4 asistencias), y el segundo en el registro de anotadores, solo superado por el Toro.

Estas actuaciones no solo refuerzan el papel clave del futbolista en el proyecto de Cesc Fábregas, sino que suman argumentos para su inminente regreso al Merengue, que parece decidido a ejercer la segunda de las tres opciones de recompra contempladas en el contrato original con el Como.

De acuerdo con datos confirmados por el diario As, el club blanco piensa en abonar 9 millones de euros (más de USD 10.5 millones) para repescar a Nico Paz en julio de 2026, tras haber descartado su retorno en el mercado invernal previo. De nacionalidad española pero alineado desde el primer momento con la Albiceleste —su padre también jugó en el seleccionado argentino—, Paz continúa elevando su perfil en la élite europea.

*El resumen del partido

Esta decisión coincide con el desafío personal de Paz de asegurar un lugar en la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial, una meta que marca los seis meses finales de su cesión en el Como y que añade presión y estímulo a su desarrollo deportivo.

El Madrid ejerce un control total sobre su retorno y establece que la recompra, pactada cuando se acordó su traspaso, está delimitada para los años 2025, 2026 y 2027, además de fijar el precio en 9 millones de euros (resaltado de acuerdo a las condiciones pactadas entre ambas instituciones).

El medio español sostiene que el Como ya aceptó que no podrá oponerse, pese a que en Italia han informado que su cotización, según el portal Transfermarkt, ha escalado hasta los 65 millones de euros, monto que equipos como el Inter de Milán estarían dispuestos a igualar.

Nico Paz fue elegido MVP del partido una vez más

La victoria a domicilio por 3-0 sobre el Lecce permitió al equipo dirigido por Cesc Fábregas escalar provisionalmente al sexto lugar, alcanzando 27 puntos y quedando en zona de clasificación directa a la UEFA Conference League, que representa el último cupo europeo disponible.

Esta fue la última actuación del Como en el año, ya que su próximo compromiso lo tendrá el 3 de enero, cuando reciba al Udinese desde las 8:30 (hora de Argentina).

LA TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A