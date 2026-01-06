Neymar mostró sus tres vehículos inspirados en su pasión por Batman valuados en más de 60 millones de dólares

Neymar mostró sus tres vehículos de lujo

Neymar, una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial, captó la atención de sus seguidores en las redes sociales luego de exhibir tres de sus vehículos de lujo más particulares, valorados en más 60 millones de dólares. En la colección, en la que se destacan varias autos exclusivos, aparecieron objetos que tienen un lugar especial para el astro brasileño como lo son el Batimóvil personalizado, un helicóptero Airbus H-145 decorado con motivos del personaje de cómics y un jet privado Dassault Falcon 900LX.

El delantero de 33 años compartió en en su cuenta de Instagram las imágenes de estos vehículos estacionados en su garaje personal, situado cerca de San Pablo. “Los sueños se pueden hacer realidad”, escribió Neymar en la publicación que se volvió viral en cuestión de segundos y acumula cientos de miles de Me Gusta y otros tantos comentarios de sus fanáticos.

El Batimóvil que ahora forma parte de la colección demandó tres años de trabajo y la intervención de un equipo de 50 personas bajo la supervisión de Adhemar Cabral, diseñador automotriz brasileño. Esta réplica, tomada como referencia del modelo Tumbler utilizado en las películas de la trilogía dirigida por Christopher Nolan, tuvo un costo de construcción y armado de unos 1,5 millones de euros. Hay que mencionar que solo puede circular en espacios privados, ya que carece de matrícula y certificaciones legales para uso público.

La creación del Batimóvil requirió materiales de alta gama y técnicas propias del cine. El modelo incluye un motor V8 con una potencia estimada entre 450 y 500 caballos, e integra detalles únicos que reflejan el fanatismo de Neymar por uno de los superhéroes de cómics más relevantes. El diseñador destaco que la relación con el futbolista va más allá del coleccionismo al destacar que es “un hombre apasionado por el personaje, el héroe”.

La foto de Ney con su avión, helicóptero y el auto especial (@neymarjr)

Junto al bólido especial que se puede ver en la película “Batman, el Caballero de la Noche”, los otros vehículos que aparecer en el video y las imágenes que el atacante del Santos FC mostró son el helicóptero Airbus H-145 personalizado, valuado en 11,6 millones de euros, cuyo interior también contiente detalles inspirados en Batman. El tercero es el más fastuoso: un jet privado Dassault Falcon 900LX, tasado en 43 millones de euros, que es el medio de transporte habitual del jugador para sus viajes internacionales o el que utilizó para llegar a su primer entrenamiento en su regreso al Peixe tras su paso por el fútbol árabe.

Más allá de este trío de vehículos, Neymar posee otros automóviles de alta gama. Entre las joyas de su garaje figuran un Rolls-Royce Ghost, valorado en 350.000 euros, y modelos como un Bentley Continental GT, un Aston Martin DBX, un Lamborghini Huracan, un Mercedes G Wagon y un Maserati MC12. Esta selección lo consolida como uno de los principales coleccionistas de autos exclusivos dentro del deporte.

La fortuna y las adquisiciones de Neymar son fruto de unaexitosa carrera deportiva gracias a altos contratos. Tras brillar en Santos, Barcelona y Paris Saint Germain, sus ingresos crecieron tras firmar un contrato con el Al-Hilal saudí en 2023, que le permitió percibir 3 millones de euros por semana. A pesar de aceptar luego un salario menor al volver al conjunto donde tuvo su estreno en el fútbol de Brasil, su patrimonio supera los 384 millones de euros, según datos que brindan los medios en su país de origen.

El vínculo de Neymar con Batman sobresale tanto en la estética de sus vehículos como en su proyección pública. El delantero fue fotografiado en estrenos como en “The Batman” en París en 2022 y mantiene una relación cercana con Adhemar Cabral, quien elaboró otros encargos a medida para el jugador, incluyendo simuladores de carreras y muebles de colección para su mansión en Mangaratiba.

Neymar esperó hasta el último día de 2025 para definir el próximo paso en su carrera. El delantero de 33 años continuará en Santos con un contrato hasta diciembre de 2026. El delantero jugó solo 28 partidos con el Peixe en el año, en los que anotó 11 goles y brindó cuatro asistencias. Las lesiones hicieron mella en sus posibilidades. De hecho, debió someterse a una cirugía en la rodilla izquierda por un problema de meniscos. Ney disputó las últimas jornadas del Brasileirao con los dolores a cuestas, pero logró que su escuadra esquivara el descenso y se clasificara a la próxima Copa Sudamericana.

Las fotos de Neymar juntos a sus tres especiales vehículos:

Una postal de Neymar con su jet privado, el helicóptero y el Batimóvil (@neymarjr)

Los tres especiales vehículos del astro brasileño (@neymarjr)

Los detalles de Batman en los vehículos de Ney (@neymarjr)

Los tres están valuados en más de 60 millones de dólares (@neymarjr)