En el último día de 2025, Neymar definió su futuro de cara a su sueño de jugar el Mundial 2026

El delantero apuesta a torcerle el brazo a Carlo Ancelotti y formar parte de la convocatoria de la selección de Brasil

Tras el paso fallido por Al Hilal de Arabia Saudita, Ney recuperó buenas sensaciones en el final de la temporada en Brasil (REUTERS/Thiago Bernardes/File Photo)

Neymar esperó hasta el último día de 2025 para definir el próximo paso en su carrera. El delantero, de 33 años, continuará en el Santos, el club que lo formó, con un contrato hasta diciembre de 2026, según confirmó el periodista Lucas Mussetti, de UOL.

Con suspenso, el Peixe dio a entender que el fantasista continuará en la institución. “Está llegando la hora”, fue la leyenda que acompañó el video publicado en las redes sociales, en las que aparece en estadio Urbano Caldeira bajo un cielo amenazante. Una casaca se observa colgada del alambrado y, en la pantalla gigante, primero surge la fecha 10/6/2026. Tras el mensaje de error, queda modificada: 31 de diciembre de 2026. Se trata de la jornada en la que finaliza el nuevo vínculo.

El delantero ha jugado solo 28 partidos con el Peixe en el año, en los que anotó 11 goles y brindó cuatro asistencias. Las lesiones hicieron mella en sus posibilidades. De hecho, debió someterse a una cirugía en la rodilla izquierda por un problema de meniscos. Ney disputó las últimas jornadas del Brasileirao con los dolores a cuestas, pero logró que su escuadra esquivara el descenso y se clasificara a la próxima Copa Sudamericana.

El delantero seguirá en el club hasta diciembre de 2026

A pesar de que se rumoreó que podía volver a Europa o que podía recalar en la MLS para jugar junto a Messi en el Inter Miami, optó por permanecer en Santos para demostrarle a Carlo Ancelotti que está en condiciones de liderar a Brasil en la cita ecuménica a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La Verdeamarela compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Hace unos días, en el recital del cantante Thiaguinho, el ex Barcelona y PSG tomó el micrófono y arengó al público. “Vamos a hacer lo posible y lo imposible para traer la Copa a Brasil. En julio, pueden exigírmelo. ¡Hola, Ancelotti, ayúdanos!”, expresó Neymar ante el grito de la gente.

Vale recordar que el delantero no es convocado desde 2023. Y, durante los momentos de la temporada en la que mostró chispazos de su mejor versión, el ex director técnico del Real Madrid puso condiciones para su regreso.

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, dijo en noviembre el entrenador.

“Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato”, añadió el orientador.

Semanas antes, el europeo, que logró la clasificación de la Verdeamarela luego de unas Eliminatorias irregulares, había sido determinante al referirse al caso Neymar y sus chances de disputar el máximo certamen a nivel selecciones: “No voy a llevar a un jugador que carezca de intensidad para todo el Mundial, de ninguna manera. Necesitamos jugadores de primer nivel físico”.

