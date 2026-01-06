Lamine Yamal mostró la intimidad de su encuentro con Novak Djokovic en Dubai: el pedido del tenista que lo sorprendió

El tenista serbio le pidió una foto para el hijo a la joven estrella del Barcelona durante la gala del Globe Soccer Award

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de la gala de los Globe Soccer Awards, que se entregaron el pasado 28 de diciembre en el lujoso hotel Atlantis The Royal, en Dubai. El futbolista español, de 18 años, recibió dos premios (mejor delantero y jugador joven) y en medio de la ceremonia se encontró con Novak Djokovic, con quien mantuvo un breve diálogo.

“Eres joven, pero es increíble todo lo que has conseguido. ¿Puedes hacer una fotito con mi hijo? Te ama mucho", dijo el tenista serbio mientras llamaba a su hijo Stefan (10 años) para que se acercara a Yamal para tomarse la fotografía. El futbolista accedió sin problemas al pedido de Nole y lo saludó con amabilidad, tal como mostró en el video que subió a su cuenta de YouTube titulado: “Mi viaje a Dubai”.

En otro de los momentos destacados que se observan en la grabación, que superó en menos de 24 horas el millón y medio de reproducciones, se ve a Lamine Yamal sentado en su ubicación esperando la entrega de premios al lado de Ousmane Dembélé (premio al mejor jugador) hablando amistosamente. Antes, Cristiano Ronaldo (distinguido como el más destacado del fútbol de Medio Oriente) también lo saludó mientras ocupaba su asiento con su pareja, Georgina Rodríguez.

El delantero del Barcelona fue premiado en los Globe Soccer Awards en Emiratos Árabes

La estrella del FC Barcelona también tuvo tiempo para grabar momentos de ocio en el hotel donde se hospedó junto a amigos y familiares. El delantero realizó entrenamientos, disfrutó de la pileta, se cortó el cabello para la fiesta, manejó un auto en una excursión al desierto, fue a ver la Copa Africana, además de jugar al pádel y al fútbol con unos niños en la playa.

Esta última escena fue de las más comentadas en las redes sociales, ya que Lamine accedió a compartir un momento emotivo con chicos que lo reconocieron por la calle y le pidieron una foto. Yamal, junto a sus amigos, decidió jugar con ellos un partido en la arena y demostró algunas de sus habilidades con la pelota.

“¿Podemos jugar con ustedes?“, preguntó Yamal a los niños. Luego, uno de ellos se le acercó, se arrodilló junto a él y le hizo una reverencia. Lamine, con timidez, lo apartó, lo abrazó y armó los equipos para el “picadito” en la playa.

La estrella del Barcelona aprovechó su tiempo libre para entretenerse con niños en una playa

Desde su debut, en la temporada 2022/23 con el Barcelona, Yamal lleva disputados 126 encuentros oficiales como profesional y además anotó 34 goles y dio 44 asistencias con el club catalán. El joven maravilla obtuvo además cuatro títulos con los culés y atravesó todas las etapas en la selección española, con la que además fue campeón en la Eurocopa 2024 de Alemania (también fue elegido como el mejor jugador joven del certamen).

El oriundo de Esplugas de Llobregat debutó en 2023 con La Roja y hasta el momento lleva a cuestas 44 encuentros, con 18 goles y 16 asistencias, siendo una de las piezas claves para el conjunto que dirige Luis de la Fuente. El 27 de marzo próximo, España jugará la Finalissima contra la Argentina en Qatar y el mundo futbolero espera un encuentro que tenga a Lionel Messi y Lamine Yamal enfrentados por primera vez. También estaría la chance de un hipotético cruce en el Mundial 2026, ya que ambos podrían coincidir en un prematuro duelo de dieciseisavos de final (en caso de que alguno termine primero y el otro segundo en su respectivo grupo).