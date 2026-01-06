El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

Valentín Castellanos jugó sus primeros 90 minutos con la camiseta del West Ham a 24 horas de su presentación como flamante refuerzo en las redes sociales, pero el protagonismo le quedó a su rival Nicolás Domínguez (también completó el partido): el volante del Nottingham Forest inició la remontada para la victoria 2-1 en el Estadio de Londres por el comienzo de la fecha 21 en la Premier League.

Los Martillos desembolsaron 29 millones de euros (USD 34 millones) por el atacante de último paso por la Lazio de Italia, según afirmó el periodista especializado Fabrizio Romano y concretaron la firma de un contrato de cuatro años y medio con opción a un año más. Con la urgencia de sumar puntos para escaparse del descenso, el entrenador Nuno Espírito Santo lo alineó entre los titulares.

El Taty estuvo muy cerca de ayudar al anfitrión para asegurar los tres puntos, luego de empezar arriba en el resultado por el gol de Murilo en contra después de un centro de Crysencio Summerville desde el córner izquierdo en el primer cuarto de hora. Al comienzo del complemento, el argentino recibió un pase, cambió de frente con Kyle Walker-Peters y la acción finalizó en gol de Summerville, pero la jugada fue anulada por un correcto fuera de juego de Castellanos.

*El gol anulado al West Ham por offside del Taty Castellanos

Cuatro minutos después de ese avance, a los 54′, llegó el empate del Forest, también a través de la pelota parada y desde el mismo lado que se había abierto el marcador en la etapa inicial. Elliot Anderson levantó un centro al primer palo cabeceado desde una incómoda posición por Domínguez, pero la trayectoria del balón se elevó y cayó contra el otro caño del arquero Alphonse Aréola.

El mediocampista con pasado en Vélez, de 27 años, marcó el primer tanto de la temporada en 15 juegos repartidos entre Premier League (12) y Europa League (3) y apenas el cuarto en 83 encuentros con los Tricky Trees desde su llegada en septiembre de 2023 proveniente del Bologna de Italia.

Esta anotación en la capital inglesa le otorgó todos los flashes al joven con pasado en la selección argentina. Se estrenó con Lionel Scaloni y acumula 11 duelos en la Albiceleste, pero disputó sus últimos minutos en noviembre de 2021.

Por otro lado, Castellanos busca regresar a su mejor momento, tras un 2025 con algunas lesiones. Esto derivó en que perdiera rodaje en la presente temporada de la Serie A, donde convirtió dos goles en 11 partidos de la presente temporada. De igual manera, los 22 gritos y 16 asistencias en 97 compromisos con la Lazio lo llevaron a estar en el radar de la Premier League e incluso el Flamengo de Brasil realizó sondeos para una hipotética transferencia. En este semestre se juega la chance de ir al Mundial con el campeón del mundo, ya que Scaloni lo convocó a fines de 2024, jugó cinco minutos repartidos en dos cruces de Eliminatorias y no fue considerado en 2025.

*La tapada de Selz contra Taty Castellanos

El ex delantero del New York City y Girona tuvo pocas ocasiones para marcar la diferencia, pero a los 75 minutos amagó a cambiar la historia con un derechazo de media vuelta en el área, que obligó a una rápida respuesta del arquero Matz Sels. Esa atajada se contrastó con un error garrafal del otro guardameta: Aréola intentó rechazar en un tiro libre, golpeó a Morgan Gibbs-White y el árbitro, Tony Harrington, cobró penal a instancias del VAR, a cargo de Neil Davies. La víctima de la infracción encajó la remontada a través de la pena máxima a los 88′.

Con esta derrota en condición de local, West Ham quedó seriamente comprometido porque está antepenúltimo en zona de descenso con 14 puntos en 21 presentaciones y cayó contra un rival directo en la pelea por la permanencia: Nottingham Forest es el primer elenco que se salvaría al ocupar la 17° posición sobre 20 equipos con 21 unidades, a 7 de los Martillos.

Además, Nuno Espírito Santo, DT de Valentín Castellanos en su nuevo destino, está en la cuerda floja con solo 2 victorias en 16 juegos al mando. El diario The Guardian lo definió como un entrenador “distante y poco comunicativo” en el día a día. Sin embargo, la fuente citada y el periódico Daily Mail afirman que la dirigencia no evalúa despedir a su segundo técnico de la temporada (Graham Potter se fue en septiembre), y una prueba de eso fue la aprobación de fichajes como el del punta Albiceleste.

*El resumen de la victoria del Nottingham Forest

La tabla de posiciones de la Premier League

*Los cuatro primeros clasifican a la Champions League 26/27

**El quinto avanza a la Europa League 26/27

***Los últimos tres equipos descienden a Segunda División