El escándalo detrás de la separación de una leyenda de Los Pumas y una famosa modelo fitness

El ex Pumas y la vedette se habían casado en 2024

El vínculo entre el ex jugador de Los Pumas, Patricio Albacete, y Pamela Pombo llegó a su fin tras una breve y mediática relación, en medio de acusaciones graves que ahora han ingresado en terreno legal. La separación, que deja atrás una ostentosa boda celebrada en junio de 2024, fue confirmada por la propia Pombo, quien explicó que no podía revelar los motivos debido a su complejidad y a la intervención de abogados, según informó la periodista Karina Iavícoli en el programa Infama de América TV.

En las últimas horas, ambos eliminaron de sus perfiles en redes sociales todas las fotografías y videos juntos, incluidos registros de la celebración nupcial a la que asistieron 250 invitados. Pamela Pombo únicamente conservó imágenes con sus amigas y de su vestido de novia. La ruptura se hizo pública cuando Pombo confirmó a Iavícoli: “Sí, es verdad, me estoy separando. En este momento no puedo darte los motivos y razones por las cuales nos alejamos porque es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados”, divulgó Infama.

Patricio Albacete y Pombo comenzaron su relación tras años de coincidir en un gimnasio. Luego de dos meses de noviazgo, se casaron por civil el 28 de diciembre de 2023. Siete meses más tarde, organizaron una fastuosa fiesta en un salón de Pilar, con espectáculos de comedia, bandas en vivo, luces de colores y menús de alta cocina. El evento incluyó la presencia de 20 damas de honor por parte de Pombo y 15 padrinos elegidos por el exjugador.

Imagen de la boda

La celebración incluyó espectáculos de diversos artistas, entre ellos el humorista Sergio Gonal, un DJ y la participación del grupo Enanos Buenos Aires, conocidos por sus caracterizaciones de figuras de películas de terror populares como Chucky y El Juego del Miedo.

Patricio Albacete es reconocido como una de las figuras más prominentes en la historia del rugby argentino. Integró el plantel de Los Pumas durante más de una década y participó en tres Copas del Mundo: Australia 2003, Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011. Con el seleccionado argentino, Albacete integró la histórica camada que alcanzó el tercer puesto en el Mundial de 2007 disputado en Francia. En dicho torneo participó en los siete partidos y marcó un try.

Por su desempeño, recibió el premio Konex como uno de los cinco mejores jugadores de la década, junto a nombres como Agustín Pichot y Felipe Contepomi. Tras finalizar su carrera profesional a los 37 años, Albacete se vinculó al rugby francés y actualmente está dedicado al entrenamiento, a la actividad vitivinícola y a otros proyectos comerciales, además de haber publicado su autobiografía “Mil Batallas”.

El ex segunda línea surgió del club Manuel Belgrano y debutó en 1999, antes de iniciar en 2003 su etapa europea que lo llevó por equipos como Colomiers y Pau. Su etapa más prolongada y laureada fue con el Toulouse, donde jugó 10 temporadas, celebró tres títulos de liga (2008, 2011 y 2012) y conquistó la Copa de Europa en 2010. Finalizó su carrera en 2018 en el Racing 92 de Francia.

Por su parte, Pamela Pombo ganó notoriedad en 2011 como una de las llamadas “hermanas Pombo”, relevante en el mundo del espectáculo argentino y expareja del futbolista Cristian “el Ogro” Fabbiani. Más adelante, se alejó de la televisión para dedicarse al fisicoculturismo, consiguiendo premios y abriéndose camino como instructora y creadora de contenido en Onlyfans.