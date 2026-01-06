Boca Juniors confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo: el importante anuncio para los socios adherentes

La Bombonera abrirá sus puertas para que Boca juegue ante Millonarios (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Bombonera de Boca Juniors abrirá sus puertas el miércoles 14 de enero para enfrentar a Millonarios de Colombia en un amistoso que rendirá homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador que dejó su huella en ambas instituciones. El encuentro forma parte de la pretemporada del equipo, que apunta a recuperar su ritmo de juego y afinar su preparación antes del inicio del nuevo ciclo deportivo con el regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2026.

Allí, los socios adherentes podrían tener acceso preferencial a la mitad de las localidades de la popular, una medida que busca equilibrar la distribución de entradas para quienes habitualmente quedan relegados en la prioridad de acceso. El conjunto de Millonarios, en su gira, también se medirá con River Plate el domingo 11 de enero en el Campus de Maldonado, en Uruguay.

La agenda de amistosos se completa el domingo 18 de enero, cuando Boca se cruce con Nacional de Uruguay en el Estadio San Nicolás de los Arroyos. Esta sede había albergado la final del Trofeo de Campeones, donde Estudiantes venció a Platense, y allí mismo Boca disputó un amistoso contra Juventude de Brasil durante el último verano.

El anuncio del amistoso

La última confrontación oficial entre Boca y Nacional tuvo lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, instancia en la que el Xeneize se impuso en la tanda de penales tras un empate global de 2 a 2.

Al día de hoy no se definió el horario del último partido amistoso, pero la organización evalúa la posibilidad de disputarlo en horario nocturno debido a las altas temperaturas previstas para la temporada veraniega. Se prevé que en los próximos días el club difunda información oficial acerca de la modalidad para la adquisición de entradas y sus respectivas tarifas. La plantilla, que por ahora no registra incorporaciones recientes, utilizará estos encuentros de preparación mientras la dirigencia mantiene abiertas las negociaciones por Marino Hinestroza y Alexis Cuello, aunque persisten obstáculos en ambas gestiones. Desde la directiva manifestaron optimismo respecto a un cierre favorable.

El cierre de enero marcará el debut de Boca Juniors en el Torneo Apertura, con Deportivo Riestra como rival en La Bombonera. El inicio de la pretemporada del Xeneize estuvo marcado por un plantel en transformación, con la salida de tres jugadores, dos renovaciones decisivas y el regreso inesperado de Bruno Valdez entre los marginados. El equipo comenzó los trabajos de preparación para un 2026 cargado de desafíos, con el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores en el horizonte.

Entre los jugadores que ya no forman parte de Boca Juniors, destacan Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón. El regreso del grupo técnico encabezado por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, ex colaboradores de Miguel Ángel Russo, garantizó la continuidad en la conducción.

La lista de futbolistas que retornaron de préstamos y no serán tenidos en cuenta incluye nombres de peso como Marcelo Weigandt, pretendido por Belgrano de Córdoba y Gimnasia, Renzo Giampaoli, seguido por Nacional de Uruguay y Gimnasia, y Oscar Salomón, en el radar de Colo Colo y Newell’s. Otros jugadores en esta condición son Jabes Saralegui (codiciado por Tigre e Independiente), Gonzalo Maroni (posible destino en Grecia), Juan Ramírez, Beto Briasco, Gonzalo Morales y Nicolás Orsini, quien aparece en la órbita de Estudiantes de Río Cuarto.

La pretemporada quedó en manos de referentes como Leandro Paredes y la figura de Edinson Cavani, quien anunció que buscará la Copa Libertadores este año y planea retirarse en diciembre.

Además, Boca se medirá con Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina en febrero, con fecha y sede aún por definir. El sorteo de la Copa Libertadores se celebrará en marzo y el torneo dará inicio en abril.