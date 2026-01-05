Un piloto de la Fórmula 1 elogió el apoyo que recibe Franco Colapinto de los argentinos: “Impresionado”

Checo Pérez habló de Franco Colapinto y Argentina

Checo Pérez expresó en una reciente entrevista con el pódcast Cracks su admiración por el fenómeno que genera Franco Colapinto en los fanáticos argentinos. El piloto mexicano, que correrá con Cadillac en la próxima temporada de Fórmula 1, destacó que la pasión y el respaldo que recibe Colapinto por parte del público de Argentina representan un ejemplo para otros países y deportistas. De acuerdo con lo informado por Cracks, el mexicano puso el foco en la diferencia entre el acompañamiento que recibe el joven piloto argentino y el apoyo que suele observarse en México hacia los atletas nacionales.

Según relató, el impacto de la hinchada argentina en las carreras de Fórmula 1 se ha vuelto notorio desde el debut de Colapinto con Williams en 2024 y se consolidó durante su paso por Alpine en 2025. “Estoy impresionado con la afición argentina, cómo apoyan a Franco”, expresó el piloto tapatío. Para Pérez, el respaldo de los fanáticos albicelestes es “algo que realmente tenemos que aprender, tenemos que apoyarnos”, en referencia a la forma en que los seguidores de su país se vinculan con los deportistas locales.

El vínculo entre Pérez y Colapinto no se limita al reconocimiento público. Ambos forjaron una relación de respeto dentro y fuera de la pista, que se remonta a los primeros pasos del argentino en la máxima categoría. En septiembre de 2024, el mexicano elogió a Colapinto tras completar sus primeras tres carreras en Fórmula 1, calificándolo como “muy bueno” y “difícil de adelantar”, durante el Gran Premio de Singapur. “Creo que ha hecho una carrera fantástica. No se equivocó en ningún momento”, subrayó entonces el piloto mexicano.

El análisis de Pérez incluyó su percepción sobre el mérito del argentino para asegurar un asiento estable en la F1 en 2025. “Espero de verdad por Franco que sea capaz de conseguir ese asiento de Audi (por Sauber) para él. Sería una pena que después del trabajo que está haciendo no consiguiera un asiento para el año que viene”, afirmaba. Finalmente, el piloto argentino se integró a Alpine, reemplazó a Jack Doohan como titular a partir de la séptima carrera y logró renovar su contrato para la temporada 2026.

Checo Pérez volvió a hablar de Franco Colapinto (F1)

Como respuesta, Colapinto reconoció la influencia de Pérez en su carrera y en la percepción que tenía de la Fórmula 1 durante su infancia.El argentino recordó: “Crecí viéndolo correr en la F1, despertándome temprano en Argentina y apoyándolo, ya que era lo más cercano a nosotros al ser de México, y fue muy lindo apoyarlo cuando era chico. Y ahora es aún mejor estar corriendo contra él”.

En 2025, durante el Mundial de Clubes de fútbol que se desarrolló en Estados Unidos, el mexicano tuvo nuevas palabras hacia el argentino, que se encontraba en medio de los rumores que lo vinculaban a Alpine de cara a 2026: "A Franco lo veo muy bien. Tiene un gran futuro, pero en la Fórmula 1 hay que ir paso a paso porque el camino es largo. Estoy seguro que está dando buenos pasos en su carrera“.

La entrevista de Pérez con Cracks también abarcó aspectos de su trayectoria, en particular su paso por Red Bull Racing y la relación con el exjefe del equipo, Christian Horner. El mexicano describió el entorno en la escudería austríaca como orientado hacia su compañero, el neerlandés Max Verstappen. “Ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”, sostuvo Pérez. Agregó que desde su llegada, el proyecto deportivo estaba claramente diseñado en función de Verstappen, algo que le fue expuesto por Horner en su primer encuentro: “Nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que hacerlo, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento”.

De acuerdo con el relato de Pérez, estas condiciones afectaron su desempeño y la confianza en el auto, especialmente durante la temporada 2023, cuando alternó victorias con Verstappen en las primeras cuatro carreras. “Cuando tienes un coche con el que estás pensando en qué curva vas a chocar, no puedes ir rápido. Y aparte tienes a todo tu equipo en contra públicamente”, explicó el piloto tapatío, quien también lamentó que cualquier resultado, positivo o negativo, generaba tensiones internas. “En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema. Porque se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido. Si yo era más lento era un problema, todo era un problema”, señaló.

Checo Pérez confesó lo que vivió en su última etapa dentro de Red Bull y los problemas que afrontó (REUTERS/Yves Herman)

El desenlace de su etapa en Red Bull Racing incluyó una conversación directa con Horner, donde Pérez anticipó la dificultad de encontrar un reemplazante estable. “En mi despedida con Christian le dije ‘oye, ¿y qué vas a hacer cuando no funcione con Liam Lawson?’ Me contestó ‘no, pues está Yuki’. ‘Y cuándo no funcione con Yuki, no importa, tenemos muchos pilotos’. Pues los vas a usar a todos. Me dice ‘sí, ya sé…’”, relató el mexicano en Cracks.

A pesar del impacto personal de su desvinculación, Pérez valoró la experiencia y el reconocimiento logrado tras su año fuera de las pistas: “Obviamente me sentía triste, pero sabía que era lo mejor que me podía haber pasado. Estaba muy en paz conmigo mismo porque le di todo al equipo y Red Bull me dio todo a mí”. Para el piloto nacido en Guadalajara, el tiempo alejado de la competencia fue “el mejor año en la Fórmula”, ya que, según su visión, su rendimiento ganó mayor visibilidad y aprecio.

Checo se prepara para regresar a la Fórmula 1 en 2026, cuando debutará con la escudería Cadillac, mientras que Franco Colapinto continuará con Alpine tras consolidar su lugar en la categoría reina del automovilismo internacional.