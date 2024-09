Los elogios superlativos de Checo Pérez a Franco Colapinto: por qué merece seguir en la Fórmula 1

Checo Pérez y Franco Colapinto tienen una buena relación y se apoyaron en sus testimonios (F1)

Desde su llegada a la Fórmula 1, Franco Colapinto demostró su empatía con varios pilotos que vienen corriendo desde hace varias temporada y en especial con Sergio Checo Pérez, a quien llegó a hacerle una broma tras su segunda carrera en una entrevista. El mexicano, además, le brindó un enorme elogio al argentino de Williams en plena carrera en Singapur y luego de competencia volvió a dedicarle flores.

“Colapinto es muy bueno. Es difícil de adelantar”, dijo Checo Pérez en una comunicación por radio con el equipo Red Bull. El bonaerense de 21 años lo superó en el inicio y en su detención en los boxes el azteca le arrebató el lugar y pudo capturar la décima posición, la última que otorga puntos, más allá del que la categoría le otorga al dueño del récord de vuelta.

Colapinto tuvo una largada de antología en la que partió en el 12º puesto y saltó al noveno. Fue criticado por algunos de sus colegas, como su compañero de equipo, Alex Albon, quien luego se retractó, y Carlos Sainz, quien sufrió un leve despiste al llegar a la primera curva. No obstante, Checo Pérez defendió al de Pilar: “Creo que ha hecho una carrera fantástica. No se equivocó en ningún momento”, afirmó el mexicano en una rueda de prensa en la que estuvo Motorsport.

* El elogio de Checo Pérez a Colapinto en carrera

“Era muy difícil seguirle el ritmo y fue una carrera difícil. Al final conseguimos hacerle el undercut, pero fue lo único que pudimos hacer”, agregó sobre la estrategia de cuando una escudería anticipa la detención en los boxes y el cambio de gomas respecto de sus rivales más cercanos en la pista. El fin es avanzar posiciones evitando maniobras en el circuito, ya que luego los otros corredores deberán cumplir con esa parada. Es una estrategia que suele emplearse en circuitos que son difíciles para la superación, como el caso de Singapur.

Además, el nacido en Guadalajara desea que el argentino pueda seguir en la temporada 2025, pese a no tener una butaca firme aún. “Espero de verdad por Franco que sea capaz de conseguir ese asiento de Audi (por Sauber) para él. Sería una pena que después del trabajo que está haciendo no consiguiera un asiento para el año que viene”, aseguró.

Sus palabras fueron tomadas por la cuenta de X de Bullet Sport Management, la empresa que maneja la carrera deportiva de Colapinto: “¡Qué gran elogio para el actual subcampeón de F1 con 275 Grandes Premios disputados en su haber! Checo lo ha visto todo en la F1 y, sin embargo, se aseguró de destacar la actuación superlativa de Franco. ¡Muchas gracias, Checo Pérez!”

El posteo de agradecimiento de Bullet Sports Management

“Checo es un tipo súper agradable. Crecí viéndolo correr en la F1, despertándome temprano en Argentina y apoyándolo, ya que era lo más cercano a nosotros al ser de México, y fue muy lindo apoyarlo cuando era chico. Y ahora es aún mejor estar corriendo contra él”, dijo Colapinto.

“Checo también es un pilotazo y no me podía pasar porque estábamos en Singapur, si estábamos en otro circuito me hubiera pasado. Pero bueno, me pasaron en los boxes, lamentablemente, pero contento con una buena experiencia. Singapur y Qatar son las carreras más duras, ahora a descansar y a recuperarme un poco”, agregó Franco en la rueda de prensa.

La Máxima entró en un receso de tres semanas, pero los trabajos en los equipos no cesan. Franco Colapinto viajará a Inglaterra para seguir su entrenamiento en el simulador y también para ajustar detalles de cara a las cuatro competencias en América, trazados que desconoce como el Circuito de las América, en Austin, Texas; el Hermanos Rodríguez en México DF; el José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo, Brasil; y el callejero de Las Vegas.