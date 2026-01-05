Deportes

Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

El Xeneize parecía tener todo acordado con Atlético Nacional por la transferencia del colombiano, pero surgieron complicaciones. Ahora, otro club se sumó a la puja

Guardar
El pase de Marino a
El pase de Marino a Hinestroza no se concretó aún- crédito Atlético Nacional

En el inicio de una temporada marcada por altas exigencias, la ventana de pases ha puesto en el centro de la escena a Marino Hinestroza, nombre que la directiva de Boca Juniors ha situado como prioridad para reforzar su plantel.

En las últimas horas, las gestiones por el atacante se han visto influidas por la aparición de dos clubes brasileños que han preguntado condiciones y quieren sumar al futbolista a sus filas para disputar torneos internacionales. De acuerdo con el periodista Germán García Grova, citado en TyC Sports, Santos y Fluminense figuran entre los posibles destinos alternativos para Hinestroza.

La situación de ambos equipos difiere: “Hoy, Fluminense no tiene cupo; está trabajando con Hulk como primera opción y el colombiano quedaría un poco relegado. Y Santos, si no termina de convencer con los avales bancarios a Independiente (por Felipe Loyola), que son 6 millones de dólares (aprox. 5,5 millones de euros), los va a poner a Atlético Nacional para que Hinestroza juegue en el equipo brasileño”, detalló García Grova.

Storie de Marino Hinestroza sobre
Storie de Marino Hinestroza sobre su posible fichaje a Boca Juniors - crédito Instagram

Con la Copa Libertadores como objetivo y la competencia de clubes extranjeros en ascenso, un mensaje del propio delantero colombiano a Juan Román Riquelme ha aportado calma en las oficinas de la institución, dentro de un contexto donde la definición todavía se encuentra abierta y detalla un entramado de intereses y negociaciones complejas.

La competencia externa no es el único aspecto que condiciona la operación. Desde el entorno del futbolista, su posición resultó determinante para las aspiraciones del club argentino. En la misma nota, el periodista subrayó la intervención directa de Riquelme y resumió la respuesta del extremo: “Sé que cerrando el año, entre estas idas y vueltas, Riquelme tomó el teléfono, habló con el colombiano y el futbolista le dijo: ‘Mirá, la prioridad la tienen ustedes’. Ahora, si esto se sigue dilatando va a escuchar otras ofertas”.

Incluso, el propio Hinestroza ya había dado indicios de que la operación con el elenco de la Ribera estaba por llegar a buen puerto. Con una publicación en su cuenta de Instagram en la que puso corazones con los colores de Boca y un reloj de arena, el colombiano avisó que la negociación estaba encaminada.

En las últimas horas, uno de los puntos que complica la transferencia es la estructura de propiedad de los derechos federativos del jugador. Columbus Crew, de la Major League Soccer, es propietario del 50% de los derechos económicos de Hinestroza y exige USD 2,5 millones conforme a lo acordado de palabra semanas atrás, pero la situación se ha dilatado por diferencias surgidas en los ítems finales del acuerdo.

Por su parte, Atlético Nacional debe asumir el 8% del pase que corresponde contractualmente al futbolista por la venta, un punto que lleva al club colombiano a buscar un aumento en la cifra neta para que el ingreso no se vea reducido, excediendo los USD 2 millones pretendidos por la institución.

Con estos factores combinados —la presión competitiva desde Brasil, la estructura financiera del pase y el interés prioritario de Boca Juniors—, la trama sigue abierta y aguarda definiciones en los detalles finales para concretar la llegada del colombiano, cuya decisión comunicada directamente a Riquelme sigue siendo el principal argumento de tranquilidad para la dirigencia en este mercado de pases.

De todos modos, tal como indican en Argentina, el medio colombiano Caracol Radio también consignó que el deseo del jugador es vestir los colores azul y oro. De hecho, el rotativo negó las negociaciones por parte del club, citando fuentes brasileñas.

“Actualmente, el Fluminense no está negociando con el jugador colombiano, y ni la directiva ni el cuerpo técnico están hablando de su nombre. El problema es que, dado que despertó el interés del Fluminense a mediados de año, el nombre del club siempre genera especulaciones, y las noticias que llegan desde Colombia indican que el jugador les fue ofrecido y que las negociaciones están en marcha", fueron las palabras del periodista brasileño Victor Lessa, recogidas por el medio cafetero.

Temas Relacionados

Marino HinestrozaBoca JuniorsAtlético NacionalFluminensedeportes-argentina

Últimas Noticias

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

El papá del astro brasileño reveló la cruda charla que tuvo y que lo hizo lamentarse por no lograr “proteger la cabeza” de su hijo

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo

La contundente sentencia de Mauro Icardi sobre su futuro y la llamativa referencia a la China Suárez

El delantero recibió una propuesta para renovar el contrato con el Galatasaray y habló sobre el tema en el umbral de un partido decisivo

La contundente sentencia de Mauro

Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

El Millonario ya se entrena en San Martín de Los Andes, pero sufrió la baja de dos referentes

Preocupación en River Plate: las

“Los escucho preocupados”: la fuerte defensa del Cholo Simeone al oír en vivo las críticas a Julián Álvarez

El técnico del Atlético de Madrid reaccionó tras los cuestionamientos de la prensa al delantero, luego del pobre empate frente a la Real Sociedad

“Los escucho preocupados”: la fuerte

El joven prodigio del tenis de madre argentina que se volvió viral por jugar sin revés

Lucas Herrera Sánchez, que representa a Alemania y tiene padre chileno, se destaca en los torneos juveniles del circuito europeo por ser ambidiestro

El joven prodigio del tenis
DEPORTES
“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo

“Estoy agotado”: el desgarrador diálogo de Neymar con su padre tras la última lesión que estuvo a punto de retirarlo

La contundente sentencia de Mauro Icardi sobre su futuro y la llamativa referencia a la China Suárez

Preocupación en River Plate: las dos figuras que se lesionaron en el inicio de la pretemporada

“Los escucho preocupados”: la fuerte defensa del Cholo Simeone al oír en vivo las críticas a Julián Álvarez

El joven prodigio del tenis de madre argentina que se volvió viral por jugar sin revés

TELESHOW
Paulo Londra y Martina Quetglas

Paulo Londra y Martina Quetglas mostraron la intimidad de su baby shower: “Te esperamos, Justi”

Wanda Nara se despidió de Uruguay y anticipó su regreso a la Argentina: el motivo de su vuelta

El divertido baile de Evangelina Anderson y su hija Lola Demichelis: “Esta es la primera lección”

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Los 47 segundos de Maduro

Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana

“No crazy war, yes peace”: las burlas y provocaciones del dictador Nicolás Maduro que agotaron la paciencia de Trump

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

Edmundo González: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”