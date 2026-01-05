Los poderosos competidores brasileños que le surgieron a Boca mientras se dilata la llegada de Hinestroza: la postura del jugador

El pase de Marino a Hinestroza no se concretó aún- crédito Atlético Nacional

En el inicio de una temporada marcada por altas exigencias, la ventana de pases ha puesto en el centro de la escena a Marino Hinestroza, nombre que la directiva de Boca Juniors ha situado como prioridad para reforzar su plantel.

En las últimas horas, las gestiones por el atacante se han visto influidas por la aparición de dos clubes brasileños que han preguntado condiciones y quieren sumar al futbolista a sus filas para disputar torneos internacionales. De acuerdo con el periodista Germán García Grova, citado en TyC Sports, Santos y Fluminense figuran entre los posibles destinos alternativos para Hinestroza.

La situación de ambos equipos difiere: “Hoy, Fluminense no tiene cupo; está trabajando con Hulk como primera opción y el colombiano quedaría un poco relegado. Y Santos, si no termina de convencer con los avales bancarios a Independiente (por Felipe Loyola), que son 6 millones de dólares (aprox. 5,5 millones de euros), los va a poner a Atlético Nacional para que Hinestroza juegue en el equipo brasileño”, detalló García Grova.

Storie de Marino Hinestroza sobre su posible fichaje a Boca Juniors - crédito Instagram

Con la Copa Libertadores como objetivo y la competencia de clubes extranjeros en ascenso, un mensaje del propio delantero colombiano a Juan Román Riquelme ha aportado calma en las oficinas de la institución, dentro de un contexto donde la definición todavía se encuentra abierta y detalla un entramado de intereses y negociaciones complejas.

La competencia externa no es el único aspecto que condiciona la operación. Desde el entorno del futbolista, su posición resultó determinante para las aspiraciones del club argentino. En la misma nota, el periodista subrayó la intervención directa de Riquelme y resumió la respuesta del extremo: “Sé que cerrando el año, entre estas idas y vueltas, Riquelme tomó el teléfono, habló con el colombiano y el futbolista le dijo: ‘Mirá, la prioridad la tienen ustedes’. Ahora, si esto se sigue dilatando va a escuchar otras ofertas”.

Incluso, el propio Hinestroza ya había dado indicios de que la operación con el elenco de la Ribera estaba por llegar a buen puerto. Con una publicación en su cuenta de Instagram en la que puso corazones con los colores de Boca y un reloj de arena, el colombiano avisó que la negociación estaba encaminada.

En las últimas horas, uno de los puntos que complica la transferencia es la estructura de propiedad de los derechos federativos del jugador. Columbus Crew, de la Major League Soccer, es propietario del 50% de los derechos económicos de Hinestroza y exige USD 2,5 millones conforme a lo acordado de palabra semanas atrás, pero la situación se ha dilatado por diferencias surgidas en los ítems finales del acuerdo.

Por su parte, Atlético Nacional debe asumir el 8% del pase que corresponde contractualmente al futbolista por la venta, un punto que lleva al club colombiano a buscar un aumento en la cifra neta para que el ingreso no se vea reducido, excediendo los USD 2 millones pretendidos por la institución.

Con estos factores combinados —la presión competitiva desde Brasil, la estructura financiera del pase y el interés prioritario de Boca Juniors—, la trama sigue abierta y aguarda definiciones en los detalles finales para concretar la llegada del colombiano, cuya decisión comunicada directamente a Riquelme sigue siendo el principal argumento de tranquilidad para la dirigencia en este mercado de pases.

De todos modos, tal como indican en Argentina, el medio colombiano Caracol Radio también consignó que el deseo del jugador es vestir los colores azul y oro. De hecho, el rotativo negó las negociaciones por parte del club, citando fuentes brasileñas.

“Actualmente, el Fluminense no está negociando con el jugador colombiano, y ni la directiva ni el cuerpo técnico están hablando de su nombre. El problema es que, dado que despertó el interés del Fluminense a mediados de año, el nombre del club siempre genera especulaciones, y las noticias que llegan desde Colombia indican que el jugador les fue ofrecido y que las negociaciones están en marcha", fueron las palabras del periodista brasileño Victor Lessa, recogidas por el medio cafetero.