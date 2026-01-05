La terminante decisión de Marino Hinestroza en medio de los vaivenes de la negociación con Boca: el sutil dardo al Xeneize

Otro de los periodistas especializados en el mercado de fichajes detalló que la oferta rondaría los seis millones de dólares - crédito @GerGarciaGrova / X

La novela del verano en torno a la posible llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors sumó un nuevo capítulo. Mientras las negociaciones con Atlético Nacional atraviesan una etapa de tensión marcada por la demora en cerrar el acuerdo económico, la incertidumbre aumentó con las últimas publicaciones del delantero colombiano.

El Xeneize, que busca reforzar su plantel de cara a la pretemporada bajo la conducción de Claudio Úbeda, enfrenta exigencias cambiantes desde el entorno colombiano, poniendo en pausa una operación que, días atrás, parecía encaminada a concretarse en breve. En este contexto, la resolución de la transferencia se ha convertido en una prioridad para Boca, que sigue pendiente de detalles contractuales y diferencias en los porcentajes de propiedad del pase.

El sutil dardo de Marino Hinestroza a Boca

En este contexto de tire y afloje entre ambas instituciones, un gesto del futbolista de 23 años expuso tanto su ansiedad como su particular sentido del humor. Hinestroza publicó en su cuenta de Instagram una historia dirigida, de manera velada pero contundente, al mundo Boca: “¿A qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?”, escribió el futbolista.

La frase, acompañada por un tono jocoso —“Ehhh jajaja, deje la bobada”—, funciona como un llamado de atención para la dirigencia del Xeneize y un reflejo de su deseo de sumarse cuanto antes a la pretemporada con el plantel azul y oro. Dicha publicación, sumado a un video con tono irónico y pesimista, se viralizó rápidamente y se interpreta como una muestra de impaciencia ante la falta de definiciones.

El delantero colombiano de Atlético Nacional presiona para ser transferido, en medio de un impase

A todo esto, el futbolista colombiano continuó con sus gestos contundentes y decidió ausentarse del primer entrenamiento de Atlético Nacional para la pretemporada, hecho que marca un punto de inflexión en una negociación que permanece avanzada, aunque sin sellar. Asimismo, el propio Hinestroza alimentó las especulaciones a través de sus redes sociales. Durante una transmisión en directo por Instagram, el atacante fue consultado sobre su posible desembarco en Boca, a lo que respondió de manera evasiva con la frase: “Mi hermanito, el ninja, no...”, eludiendo una afirmación o desmentida tajante.

El principal escollo reside en la negativa de la dirigencia de Atlético Nacional a abonar una comisión que corresponde al futbolista, cuyo monto ronda los USD 500.000. Este desacuerdo parecería alentar la estrategia de Hinestroza, cuyo entorno considera que la falta de pago podría precipitar su salida, facilitando así su llegada a Boca Juniors.

Hinestroza, de 23 años, viene de una etapa exitosa en el club colombiano, donde alcanzó cuatro títulos, incluida la Copa Colombia conquistada a mediados de diciembre. Tras aquella consagración, el futbolista llegó a despedirse de la institución, convencido de que su futuro inmediato lo encontraría en Buenos Aires a comienzos de 2026. Desde su arribo a mediados de 2024, Marino disputó 84 juegos oficiales, anotó 11 goles y brindó 14 asistencias.

Boca Juniors, por su parte, ya tendría acordado el arribo de Hinestroza como su primer refuerzo del año, a la espera de la resolución definitiva del conflicto contractual que separa al delantero colombiano del club antioqueño.