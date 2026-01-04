La fastuosa boda de dos estrellas del fútbol: fotos y video del casamiento en una mansión

Las jugadoras dieron el "sí" en una soñada mansión en Australia, rodeadas de familiares y amigos

La boda de Sam Kerr y Kristie Mewis cautivó a miles al unir a dos de las futbolistas más reconocidas del planeta en una celebración repleta de glamour, detalles emotivos y una destacada presencia internacional. El esperado enlace, realizado el 31 de diciembre de 2025 en la Villa Dionysus de la zona vinícola de Swan Valley, al oeste de Perth, logró conciliar privacidad e impacto mediático: las imágenes del evento fueron compartidas por las protagonistas y sus invitados en redes sociales, atrayendo cerca de 300 mil reacciones y multiplicando las felicitaciones de colegas, clubes y afición.

La fiesta reunió a unas 120 personas, entre ellas varias compañeras de Kerr en la selección australiana, conocidas como “Las Matildas”, que volaron desde distintos puntos del mundo para acompañar a su capitana. El ambiente veraniego de Perth, con temperaturas cercanas a 35℃, llevó a los asistentes a buscar sombra mientras aguardaban el comienzo de la emotiva ceremonia en los jardines de la villa veneciana, un inmueble de cinco habitaciones construido en 1976 y valorado recientemente en un rango de 2,78 a 3,24 millones de dólares australianos (entre USD 1,86 millón y USD 2,16 millón aproximadamente). El entorno destacó por su arquitectura clásica, mosaicos y salones suntuosos, que proporcionaron un marco de lujo para el enlace.

Previo a la boda, los invitados llegaron al hotel Crown Towers en Burswood y desde allí se trasladaron en autobuses al lugar de la ceremonia, situada a 30 minutos. El código de vestimenta pidió elegancia en blanco y negro para todos, mientras que Kerr optó por un esmoquin negro de Hugo Boss con flor blanca en la solapa y Mewis lució dos vestidos: un modelo mini bordado con perlas de Berta para la ceremonia y, más adelante, un diseño strapless de Kyha Studios, combinados con zapatos Rene Caovilla adornados con cristales Swarovski. "Mi vestido era el vestido de mis sueños; supe en cuanto lo vi que era para mí“, reconoció Mewis en entrevista con Vogue.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrada de Kerr al altar acompañada por su hijo Jagger, de siete meses, quien llevaba un esmoquin a juego. Mewis había anticipado la carga emocional de ese instante en su pódcast, diciendo: "Voy a llorar cuando eso suceda“. Al llegar al altar, Kerr entregó a su hijo a su padre, Roger Kerr, para tomar la mano de Mewis y pronunciar los votos. El ambiente se llenó de aplausos al concretarse el matrimonio.

Durante el festejo, las futbolistas de las Matildas, como Steph Catley, Emily Van Egmond, Caitlin Foord, Alanna Kennedy y Mackenzie Arnold, compartieron bailes y retratos colectivos en el monumental acceso de la villa, imágenes que también circularon a través de Instagram. Van Egmond describió el evento: "El mejor día celebrando a Kerr y Mewis“. Al caer la noche, un largo banquete se dispuso en el patio, seguido de un animado baile donde, incluso, Kerr llevó a Mewis en hombros mientras la homenajeada alzaba una copa de champán, imagen que ambas publicaron en redes y que protagonizó la sesión de fotos más viral del enlace.

El menú incluyó cócteles como Moscow Mule y margarita picante, champán Pol Roger Brut, vinos seleccionados y una variedad de cervezas artesanales. La fiesta se prolongó hasta la madrugada, con DJ en el patio y música en vivo, mientras la pareja recibía felicitaciones desde sus equipos, la selección australiana y colegas internacionales.

Sam Kerr celebra un gol con el Chelsea de la Premier League (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Kristie Mewis, que se desempeña en el West Ham United, en acción en un encuentro de la selección femenina de los Estados Unidos (REUTERS/Pilar Olivares)

Tras la ceremonia, Kerr y Mewis compartieron imágenes de su estancia en la suite del Crown Towers, con vistas al río Swan, donde estuvieron cuatro noches antes de regresar a Londres junto a su hijo. La luna de miel, sin embargo, deberá esperar, ya que Kerr se incorporó rápidamente a la pretemporada del Chelsea en Portugal.

La relación entre Kerr y Mewis inició en 2019 en el ámbito profesional, pero se formalizó tras su encuentro en los Juegos Olímpicos de Tokio y su anunciado compromiso en septiembre de 2023. Dieron la bienvenida a su hijo en mayo de 2025 y ahora se consolidan como una de las parejas más influyentes del fútbol internacional.