La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

El punta celebra con la casaca de la selección de Estados Unidos

Racing Club e Inter Miami protagonizan una nueva disputa en el mercado de pases por el fichaje de Matko Miljevic, el mediocampista ofensivo que actualmente juega en Huracán. La directiva del club de Avellaneda realizó una propuesta formal de USD 2,8 millones por el 80% de los derechos federativos del futbolista nacionalizado estadounidense, aunque la dirigencia del equipo de Parque Patricios la consideró insuficiente y la rechazó. Mientras tanto, la franquicia estadounidense, distinguida por la presencia de Lionel Messi, manifestó interés y mantuvo acercamientos con Huracán, pero hasta el momento no ha presentado una oferta concreta, según informó César Luis Merlo, periodista especializado en la ventana de transferencias.

Miljevic, de 24 años, suma experiencia tanto en clubes de Sudamérica como del fútbol estadounidense. Se formó en Argentinos Juniors y, tras marcharse en condición de libre, jugó en el CF Montréal de la MLS entre 2021 y 2023. Más tarde, en 2024, se incorporó a Newell’s Old Boys, donde mostró un buen rendimiento, aunque tras un conflicto con el entonces entrenador Mariano Soso, se integró a Huracán en 2025, club donde desplegó su mejor versión en el fútbol profesional. En enero de 2025, fue convocado por primera vez a la selección de Estados Unidos bajo la dirección de Pochettino, lo que generó expectativas por su proyección internacional y su versatilidad, cualidades valoradas por los clubes interesados.

En el contexto reciente del mercado de pases, Racing e Inter Miami arrastran antecedentes de negociaciones cruzadas. El equipo estadounidense disfrutó de Baltasar Rodríguez, quien tras ser campeón de la MLS retornó a la Academia, dado que las Garzas, pese al interés, no ha ejecutado la cláusula de 5.000.000 de dólares. A su vez, Facundo Mura no aceptó la renovación contractual ofrecida por Diego Milito y continuará su carrera en el conjunto de Estados Unidos, más allá de que River Plate intentó terciar.

En el seno de Racing, existen posturas distintas sobre la operación. El entrenador Gustavo Costas es el principal impulsor de la llegada del mediocampista ofensivo para reforzar el plantel en la próxima temporada, mientras que el directivo Diego Milito mantiene reservas sobre la inversión que implica el fichaje, generando un debate interno que influye en la toma de decisiones. En las últimas horas, la Academia aceleró por Valentín Carboni, promesa de la selección argentina, cuyo pase pertenece al Inter de Milán.

Durante su reciente desempeño en Huracán, Miljevic fue una de las figuras más destacadas. Su actuación resultó fundamental para que el equipo alcanzara la final del Torneo Apertura, al tiempo que demostró una contribución constante con goles y asistencias.

El Inter Miami viene avanzando en la confección del plantel de cara a la temporada 2026. Renovó el contrato del capitán Messi hasta 2028, se aseguró la continuidad de Luis Suárez, hizo uso de la opción de compra de Rodrigo de Paul, sumó al lateral español Sergio Reguilón, y cerró la permanencia del arquero suplente Rocco Ríos Novo, habitual alternativa a Oscar Ustari.

El mediocampista ofensivo, con la casaca de Huracán (Photo by DANTE FERNANDEZ / AFP)

Todavía tiene un cupo pendiente como “jugador franquicia”, para una estrella de sueldo de alto impacto -vale recordar que se retiraron dos de sus estrellas, Sergio Busquets y Jordi Alba-. Y entre las piezas que puede sumar está Miljevic, a quien el desembarco en Estados Unidos le puede servir para estar cerca de la selección en pos de conseguir una plaza en la lista de 26 jugadores de Pochettino para disputar el Mundial 2026.

Mientras, el conjunto rosa se prepara para una gira por Sudamérica, con encuentros ante tres históricos del continente: Alianza Lima en Perú, Atlético Nacional en Colombia y Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Estos amistosos, programados para el 24 y 31 de enero y el 7 de febrero, marcarán el punto de partida de una pretemporada exigente en un año clave para la franquicia de Messi.