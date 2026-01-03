Platense cerró a una de las figuras de la liga boliviana para disputar la Copa Libertadores

El mercado de pases se mueve en Argentina y todo Sudamérica y varios clubes tienen como objetivo reforzarse de buena manera para afrontar citas internacionales. Será el caso de Platense, que incurrirá por primera vez en la Copa Libertadores luego de haber sido campeón del Torneo Apertura. Por eso, el Calamar acaba de cerrar la incorporación del paraguayo Héctor Bobadilla, que viene de ser una de las figuras de la liga boliviana.

La particular imagen de quien fue uno de los goleadores del campeonato de Bolivia en la última temporada se hizo viral en las redes sociales: con el enorme trofeo en su regazo, sentado en un sillón de cuero, con ganas, la medalla colgada y fumando un habano.

“Me llamaron y me dijeron que ya aceptaron la propuesta. Estaría todo encaminado para ir al fútbol argentino. Si no hay nada raro, se cierra en horas y en la próxima semana ya viajo para allá”, comentó Bobadilla a ABC de Paraguay. El futbolista que pertenece a Cerro Porteño firmará en la entidad de Vicente López por un año y el Marrón contará con una opción de compra.

Platense perdió el Trofeo de Campeones contra Estudiantes de La Plata el pasado 20 de diciembre (RSFotos)

Los números del 10 de Always Ready causaron buena impresión en el público de Platense, que espera armarse para competir en todos los frentes. Bobadilla, mediocampista ofensivo de 24 años, fue el segundo máximo goleador en la Primera de Bolivia con un total de 20 tantos y además aportó 15 asistencias en 42 encuentros disputados a lo largo del año pasado. Además, acabó bárbaro el 2025: convirtió 9 goles en los últimos 7 duelos oficiales (y sumó dos asistencias).

Si bien todavía no fueron presentados oficialmente, Platense también tiene acuerdos de palabra con el defensor surgido en Newell’s Eugenio Raggio, que viene de militar en Deportivo Cuenca de Ecuador, el ex extremo de Huracán y la selección argentina Sub 20 Juan Gauto, que llega a préstamo del Basilea suizo, y el delantero formado en River Tomás Nasif. Además, el club hizo uso de la opción de compra del lateral izquierdo Tomás Silva, que firmó hasta 2028.

Una de las bajas importantes de Platense será la de Oscar Salomón, quien retornó a Boca Juniors luego de cumplir su segundo año a préstamo en el Calamar (reglamentariamente no puede extenderse a un tercero y no hicieron uso de su opción de compra tasada en 1,5 millones de dólares por la mitad de su ficha). El zaguero recalaría en Colo Colo de Chile o Newell’s. Además, Tense busca un guardameta y se podría gestar el retorno de Ramiro Macagno.

El conjunto dirigido por Walter Zunino comenzará su camino en el Torneo Apertura 2026 frente a Unión de Santa Fe, en condición de visitante, el fin de semana del domingo 25 de enero. La expectativa está puesta en el sorteo de la Libertadores, que recién será en marzo. Los de Vicente López integrarán el Bombo 4 junto a Universidad Central de Venezuela, Independiente Rivadavia de Mendoza, Mirassol de Brasil y cuatro elencos provenientes de las fases eliminatorias.