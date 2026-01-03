Deportes

Platense cerró a una de las figuras de la liga boliviana para disputar la Copa Libertadores

El paraguayo Héctor Bobadilla se sumará al plantel de Zunino: viene de ser campeón con Always Ready

Guardar

El mercado de pases se mueve en Argentina y todo Sudamérica y varios clubes tienen como objetivo reforzarse de buena manera para afrontar citas internacionales. Será el caso de Platense, que incurrirá por primera vez en la Copa Libertadores luego de haber sido campeón del Torneo Apertura. Por eso, el Calamar acaba de cerrar la incorporación del paraguayo Héctor Bobadilla, que viene de ser una de las figuras de la liga boliviana.

La particular imagen de quien fue uno de los goleadores del campeonato de Bolivia en la última temporada se hizo viral en las redes sociales: con el enorme trofeo en su regazo, sentado en un sillón de cuero, con ganas, la medalla colgada y fumando un habano.

“Me llamaron y me dijeron que ya aceptaron la propuesta. Estaría todo encaminado para ir al fútbol argentino. Si no hay nada raro, se cierra en horas y en la próxima semana ya viajo para allá”, comentó Bobadilla a ABC de Paraguay. El futbolista que pertenece a Cerro Porteño firmará en la entidad de Vicente López por un año y el Marrón contará con una opción de compra.

Platense perdió el Trofeo de
Platense perdió el Trofeo de Campeones contra Estudiantes de La Plata el pasado 20 de diciembre (RSFotos)

Los números del 10 de Always Ready causaron buena impresión en el público de Platense, que espera armarse para competir en todos los frentes. Bobadilla, mediocampista ofensivo de 24 años, fue el segundo máximo goleador en la Primera de Bolivia con un total de 20 tantos y además aportó 15 asistencias en 42 encuentros disputados a lo largo del año pasado. Además, acabó bárbaro el 2025: convirtió 9 goles en los últimos 7 duelos oficiales (y sumó dos asistencias).

Si bien todavía no fueron presentados oficialmente, Platense también tiene acuerdos de palabra con el defensor surgido en Newell’s Eugenio Raggio, que viene de militar en Deportivo Cuenca de Ecuador, el ex extremo de Huracán y la selección argentina Sub 20 Juan Gauto, que llega a préstamo del Basilea suizo, y el delantero formado en River Tomás Nasif. Además, el club hizo uso de la opción de compra del lateral izquierdo Tomás Silva, que firmó hasta 2028.

Una de las bajas importantes de Platense será la de Oscar Salomón, quien retornó a Boca Juniors luego de cumplir su segundo año a préstamo en el Calamar (reglamentariamente no puede extenderse a un tercero y no hicieron uso de su opción de compra tasada en 1,5 millones de dólares por la mitad de su ficha). El zaguero recalaría en Colo Colo de Chile o Newell’s. Además, Tense busca un guardameta y se podría gestar el retorno de Ramiro Macagno.

El conjunto dirigido por Walter Zunino comenzará su camino en el Torneo Apertura 2026 frente a Unión de Santa Fe, en condición de visitante, el fin de semana del domingo 25 de enero. La expectativa está puesta en el sorteo de la Libertadores, que recién será en marzo. Los de Vicente López integrarán el Bombo 4 junto a Universidad Central de Venezuela, Independiente Rivadavia de Mendoza, Mirassol de Brasil y cuatro elencos provenientes de las fases eliminatorias.

Temas Relacionados

Héctor BobadillaAlways ReadyPlatenseCopa LibertadoresJuan Gauto

Últimas Noticias

La particular decoración en una pared de la casa de Lionel Messi que se viralizó tras una foto con una figura del fútbol argentino

El capitán de la selección argentina recibió a Lucas Zelarayán y, en la imagen publicada por el futbolista de Belgrano, se divisa la figura de sus tres hijos grabada con el lema de una campaña promocional de la marca de ropa de Antonela Roccuzzo

La particular decoración en una

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

Tras el golpe de Sebastián Báez sobre Taylor Tritz, los campeones defensores sellaron el 2-1 en la serie gracias a la victoria de Coco Gauff sobre Solana Sierra y el triunfo en el dobles mixto. El equipo nacional debe esperar la definición de los otros grupos para saber si avanza en el torneo

Argentina dio pelea, pero cayó

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

El delantero Maximiliano Silvera no renovó su contrato con el Manya y en las últimas horas se sumó al Bolso

La polémica que se desató

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El Muñeco apostó por incluir a varios jóvenes a la nómina que realizará la pretemporada en San Martín de los Andes y Uruguay

Los 4 juveniles que Marcelo

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

Matko Miljevic dio detalles de lo que fue su conversación con el entrenador de la Academia

El llamado a medianoche de
DEPORTES
La particular decoración en una

La particular decoración en una pared de la casa de Lionel Messi que se viralizó tras una foto con una figura del fútbol argentino

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Enrique VIII terminó

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico