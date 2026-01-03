La particular decoración en una pared de la casa de Lionel Messi que se viralizó tras una foto con una figura del fútbol argentino

La figura de los hijos de Messi que está grabada en la pared de su casa y que lleva el lema de una campaña promocional de la marca de ropa de Antonela Roccuzzo (@lucaszelarayan)

Mientras se prepara para afrontar una exigente temporada por los compromisos que lo esperan tanto en la Major League Soccer (MLS) como en la defensa del título en la próxima Copa del Mundo con la selección argentina, Lionel Messi disfruta de sus vacaciones en el país. Durante su descanso, además de pasar las fiestas, La Pulga recibió al capitán de Belgrano de Córdoba Lucas Zelarayán. El encuentro quedó registrado en una fotografía difundida por el jugador del Pirata, en la que se aprecia un llamativo detalle en la casa del rosarino que llamó la atención en las redes sociales.

En la imagen publicada en las redes de Zelarayán, quien destacó que cumplió “el sueño de conocer al mejor de todos”, se logra divisar un detalle distintivo en una pared: figura grabada en relieve la silueta de sus tres hijos junto a una leyenda en catalán que reza “Boys somos tous iguals (Los niños somos todos iguales)”.

Esta frase corresponde al lema promocional de una línea de ropa infantil lanzada por Antonela Roccuzzo y su hermana Paula con su marca Enfans en 2019, cuando la familia aún residía en Barcelona. En dicha campaña participaron Thiago, Mateo y Ciro Messi, además de los hijos de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. La decoración está hecha en la casa del barrio privado que la familia tiene en Funes, localidad cercana a su Rosario natal.

En el encuentro, Zelarayán le obsequió una camiseta de Belgrano a Messi: “Gracias Leo por tomarte un tiempo para recibirme en tu casa, poder charlar un rato con vos, darte una camiseta mía y de mi querido Belgrano es algo que no voy a olvidar nunca”.

Zelarayán le regaló una camiseta de Belgrano de Córdoba a Messi (@lucaszelarayan)

“Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos! Gracias Leo por tomarte un tiempo para recibirme en tu casa, poder charlar un rato con vos, darte una camiseta mía y de mi querido Belgrano es algo que no voy a olvidar nunca, pero más allá de todo, quiero decirte Gracias por ser un ejemplo y una inspiración para todos los que amamos este deporte, y también por enseñarnos a luchar por nuestros sueños, a nunca bajar los brazos por más tropiezos que haya en el camino, tu humildad y sencillez me deja una enseñanza de vida”, escribió el talentoso atacante de 33 años que fue parte en varias ocasiones a la selección de Armenia, aunque en las últimas semanas habría tomado la decisión de dar un paso al costado.

El jugador del Pirata cordobés le agradeció la gestión al kinesiólogo Damian Faruolo y por “regalarme este momento, va quedar para siempre en mi corazón”.

La grabación en la pared no fue el único detalle de la casa de Messi que generó repercusión en las redes sociales. Durante la celebración de las fiestas, en las que Antonela Roccuzzo compartió varios momentos de los festejos, una de las decoraciones más comentadas fue la imagen de dos camisetas encuadradas, correspondientes a momentos decisivos de la Copa América 2024.

En la primera puede verse la casaca utilizada por Messi durante la victoria 2-0 ante Canadá en las semifinales del torneo, donde marcó el segundo gol de la noche en el estadio MetLife de East Rutherford. La otra camiseta corresponde a la final frente a Colombia, un encuentro que terminó 1-0 a favor de Argentina con el gol de Lautaro Martínez, partido en el que el propio Messi debió abandonar el campo por una lesión en el tobillo.

El adhesivo que tiene Messi en una de las ventanas de su casa

En otra publicación, se divisó un adhesivo de gran tamaño con el trofeo del Mundial, las tres estrellas y la leyenda “Campeón del Mundo” colocados en uno de los ambientes principales de la vivienda. Este detalle se vio en una historia que el propio Messi compartió en su cuenta de Instagram en la que estaba cantando su sobrina Morena.

El regreso de Messi a Rosario se produjo tras el receso de la MLS, donde obtuvo el campeonato con el Inter Miami por primera vez. Desde allí, comparte las jornadas festivas con su familia. Antonela Roccuzzo también difundió un video en el que puede verse al capitán de la Selección jugando al fútbol en el patio de su casa.

Las camisetas de la Copa América 2024 que Messi tiene encuadradas en su casa en Rosario

En la agenda profesional de Messi para este año, la temporada 2026 de la MLS comenzará el 21 de febrero: visitará a Los Angeles FC. Previamente, se jugarán partidos amistosos con Atlético Nacional de Colombia y Barcelona Guayaquil de Ecuador, además de una visita a Perú en la que se chocará contra Alianza Lima.

Respecto a la selección argentina, el calendario incluirá una Finalíssima contra España prevista para el 27 de marzo y el inicio de la defensa del título mundial a partir de junio. Messi, aunque aún no confirmó formalmente su presencia, es considerado un hecho que capitaneará nuevamente al combinado dirigido por Lionel Scaloni en lo que será su sexta participación en una Copa del Mundo.