Las dos referencias a la selección argentina en la casa de Messi que enloquecieron a los fanáticos

Un calco y camisetas encuadradas de la Copa América llamaron la atención en las redes

Lionel Messi inició el 2026 jugando al fútbol junto a su familia en Rosario, según mostró un video publicado por Antonela Roccuzzo en redes sociales. En las imágenes, el delantero del Inter Miami aparece en el parque de su casa vestidos con un short azul y el torso desnudo, pateando una pelota mientras su esposa acompañaba la publicación con un emoji enamorado.

Hubo dos detalles, entre los posteos que realizó la pareja, que no pasaron desapercibidos entre los fanáticos. Por un lado, en un video que el propio Lionel publicó mientras cantaba su sobrina Morena, se vio de fondo una especie de autoadhesivo de gran tamaño con la Copa del Mundo, las tres estrellas y el lema “Campeón del Mundo”. La decoración está hecha en la casa de la casa del barrio privado que la familia tiene en Funes, localidad cercana a su Rosario natal.

Y eso no fue todo, porque en una imagen que compartieron Leo y Antonela también se llegaron a ver dos camisetas encuadradas que pertenecen a la campaña del capitán albiceleste en la Copa América 2024, último título oficial que ganó con su país. La primera casaca es del triunfo 2-0 ante Canadá, por las semifinales que se disputaron en el estadio MetLife de East Rutherford (Nueva Jersey). Messi marcó el segundo tanto esa noche, luego de que Julián Álvarez abriera el marcador. La segunda es la de la final contra Colombia, que terminó 1-0 con tanto de Lautaro Martínez. Esa jornada, en el estadio Hard Rock de Miami, Messi se fue con sabor agridulce ya que sufrió una lesión de tobillo que le impidió terminar el match.

Este inicio de año resulta clave para Messi, quien, tras obtener el campeonato de la Major League Soccer (MLS) con el club estadounidense, afrontará compromisos decisivos como la próxima Copa Mundial de la FIFA, torneo al que sería convocado por Lionel Scaloni para defender el título logrado con la selección argentina. Es un hecho que capiteaneará al conjunto nacional aunque todavía no confirmó oficialmente su presencia.

En la noche del 31 de diciembre, Messi ya había compartido con Antonela y sus hijos una foto familiar frente al árbol navideño, acompañada por el mensaje: “¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”. Poco antes, la empresaria mostró a sus casi 40 millones de seguidores detalles de la celebración navideña en la que posaron vestidos de manera elegante e informal.

El capitán de la selección argentina regresó a su ciudad natal tras llegar hace una semana a Argentina para aprovechar el receso de la MLS en compañía de sus seres queridos. Las publicaciones de la familia Messi se sumaron a las de otros jugadores del plantel nacional, entre ellas la fiesta compartida por Dibu Martínez, quien celebró la llegada del año junto a su familia en una jornada de juegos, karaoke y baile.

Sobrina de Lionel Messi cantando en Año Nuevo

La acción formal para la Pulga comenzará el 21 de febrero con el arranque de la temporada 2026 de la MLS, aunque previamente el Inter Miami disputará una serie de amistosos que podrían ser en Sudamérica con Atlético Nacional de Colombia y Barcelona Guayaquil de Ecuador como potenciales rivales, sumando también una posible escala en Perú.

En lo que respecta a la Selección, el 2026 será uno de los años más desafiantes para los jugadores con la responsabilidad de defender dos de las coronas que consiguió el representativo nacional a lo largo de las últimas temporadas.

Las principales figuras del equipo, y algunas de las promesas que sueñan con dar el salto definitivo al plantel estable de Lionel Scaloni, deberan enfrentarse a España en el partido único de la Finalíssima, correspondiente al 27 de marzo y luego, en junio, darán inicio a la defensa del título Mundial.

