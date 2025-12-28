Inter Miami anunció su gira de pretemporada por Sudamérica: qué países visitará Messi antes del Mundial

Messi y el Inter Miami vienen de ser campones de la MLS y realizarán un viaje por Sudamérica (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El Inter Miami de Lionel Messi emprenderá una gira de pretemporada por Sudamérica como parte de su preparación para la temporada 2026, en el inicio de su séptima campaña en la MLS. El club estadounidense confirmó encuentros ante tres históricos del continente: Alianza Lima en Perú, Atlético Nacional en Colombia y Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Estos amistosos, programados para el 24 y 31 de enero y el 7 de febrero, marcarán el punto de partida de una pretemporada exigente en un año clave para la franquicia y su máxima estrella.

La gira comenzará el sábado 24 del próximo año en Lima, donde Las Garzas jugarán por segunda temporada consecutiva, aunque esta vez será en el estadio Alejandro Villanueva frente a Alianza Lima, que suma 25 títulos de Primera División y es uno de los clubes más laureados de su país. La segunda parada tendrá lugar el sábado 31 del primer mes del 2026 en Medellín, donde el equipo enfrentará al equipo cafetero en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional es el conjunto más ganador de Colombia con 18 campeonatos nacionales y dos Copas Libertadores. El recorrido sudamericano finalizará el sábado 7 de febrero en Guayaquil con el cruce ante Barcelona en el Monumental Banco Pichincha, en lo que será el primer antecedente del Inter Miami ante un equipo ecuatoriano, que en este caso es el más laureado del país con 16 campeonatos.

La programación de partidos ante clubes de alta jerarquía regional responde a la intención de elevar el nivel competitivo del plantel, además de fortalecer el vínculo con la afición sudamericana y enfrentar a rivales habituados a torneos internacionales. Esta etapa anticipa exigencias máximas para el equipo y el cuerpo técnico, con la mira puesta en una temporada marcada por el objetivo de repetir el título de la MLS y afrontar la Concachampions antes del Mundial 2026.

En tanto, Messi disfruta de sus vacaciones en Rosario tras el histórico título conseguido en el fútbol de los Estados Unidos y su visita a la India acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul. El club, que tiene a David Beckham entre sus propietarios, planifica el armado del plantel para seguir siendo protagonista en la Major League Soccer y buscar destacarse en el ámbito internacional. El proyecto gira en torno al liderazgo de Messi, quien también funge como pieza clave para atraer nuevos talentos y consolidar la identidad deportiva.

El Tour del Inter Miami por Sudamérica

El conjunto rosa podría sacudir el mercado de pases con la posible incorporación de Giovani Lo Celso. El mediocampista argentino, actualmente en el Real Betis, se encuentra en un momento de definición profesional. El club español estaría dispuesto a valorar una transferencia si supera los 5 millones de euros, en busca de reestructurar su plantilla y liberar masa salarial para reforzar la ofensiva. El ex volante de Rosario Central, que recientemente acumuló minutos tras superar una lesión muscular, integra el círculo cercano del astro rosarino en el seleccionado y cuenta con el respaldo de sus compatriotas.

Además del caso Lo Celso, Inter Miami gestiona refuerzos en otras posiciones. Se destacada la inminente llegada del arquero Dayne St. Clair, internacional canadiense de 28 años, elegido Mejor Portero del Año 2025 en la MLS, quien sumó 113 paradas, dejó su valla invicta en 10 de 30 partidos y alcanzó un 77,93% de atajadas. Su experiencia con la selección nacional lo perfila como figura de recambio tras la salida de Drake Callender hacia Charlotte y el regreso de Rocco Ríos Novo a Lanús.

Estos movimientos reflejan la renovación de un plantel que aspira a mantener su nivel competitivo en la MLS. La gira por Sudamérica y la llegada de nuevos talentos perfilan un año de grandes retos y expectativas para Inter Miami y Messi en el camino hacia la Copa del Mundo, con la ambición de sostener el rol protagónico alcanzado en la reciente temporada que se coronó con el primer campeonato de liga en la historia del club de la Florida.

Messi viene de ser campeón de la MLS (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

La gira del Inter Miami por Sudamérica:

Sábado 24 de enero de 2026

Inter Miami vs. Alianza Lima, Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Sábado 31 de enero de 2026

Inter Miami vs. Atlético Nacional, Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Sábado 7 de febrero de 2026

Inter Miami vs. Barcelona de Guayaquil, Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil