Lionel Messi comenzó el 2026 jugando al fútbol: el video que publicó Antonela Roccuzzo

El capitán del Inter Miami y la Selección se divirtió tras las fiestas junto a su familia

Antonela Roccuzzo compartió un video del ídolo argentino pateando la pelota en su casa

Lionel Messi recibió el 2026 en familia junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) en Rosario, Argentina, donde suele pasar las fiestas de fin de año. Luego de las fotos que compartió el capitán de la selección argentina, en las cuales se lo vio rodeado de sus seres queridos con un árbol navideño de fondo, su mujer reveló la actividad que realizó el rosarino este 1° de enero.

En una de sus historias de Instagram, Roccuzzo mostró en un breve video el momento en el que Messi -con el torso desnudo y un short azul- patea una pelota de fútbol en el parque de la casa. Acompañado de las imágenes, Antonela añadió un emoji con un rostro enamorado. En otros posteos anteriores, compartió las fotos familiares.

El delantero del Inter Miami, de 38 años, había publicado -junto a Antonela- minutos después de iniciado el primer día del año un mensaje junto a la postal familiar: “¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”.

La primera foto de Lionel Messi en 2026 es jugando al fútbol en su casa (Instagram)

Para Lionel Messi este año será trascendental en su carrera, ya que además de sus compromisos con el Inter Miami, con el que se consagró campeón de la MLS, estará la Copa del Mundo de la FIFA en la que seguramente sea convocado por Lionel Scaloni para integrar la selección argentina que defiende el título.

Antonela Roccuzzo también fue protagonista de la escena navideña días antes, al compartir a sus casi 40 millones de seguidores detalles de la celebración familiar del 24 de diciembre. En esa ocasión, la pareja posó vestida de manera elegante e informal, con Messi luciendo una camisa marrón y beige, mientras Roccuzzo optó por un vestido amarillo. “Feliz Navidad”, escribió la empresaria en su cuenta oficial, acompañando la postal navideña que tuvo amplia repercusión.

La foto familiar de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en las fiestas de fin de año (Instagram)

El ídolo de la selección argentina, aprovechó el receso de la Major League Soccer (MLS) y desembarcó con su esposa y sus hijos en el país hace poco más de una semana para disfrutar de las Fiestas rodeados de los afectos como es habitual en cada año.

Con esta publicación, el ex jugador del Barcelona se sumó a sus compañeros de selección, quienes también publicaron en sus redes sociales cómo recibieron el 2026, generando emotivas reacciones de los fanáticos en los comentarios. Entre los posteos destacó la gran fiesta de Dibu Martínez, que a través de las redes sociales de su esposa Mandinha, se pudo ver que el Dibu vivió una jornada con familiares entre juegos, karaoke y baile.

Antonela junto a Leo Mess (Instagram)

