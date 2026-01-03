River, listo para la pretemporada en San Martín de los Andes: dos refuerzos, los que se quedaron en Buenos Aires y algunas sorpresas

Marcelo Gallardo apostó por 33 futbolistas para viajar a San Martín de los Andes (@RiverPlate)

El plantel de River Plate (tras algunas demoras en el vuelo) ya se encuentra en San Martín de los Andes para iniciar la etapa más exigente de la pretemporada 2026, una concentración que se extenderá hasta el 10 de enero bajo la dirección de Marcelo Gallardo. El club presentó una lista de 33 jugadores que viajaron a la Patagonia, entre los que aparecen dos refuerzos, regresos y la inclusión de juveniles, mientras que algunas caras conocidas permanecen en Buenos Aires.

La delegación partió luego de celebrar el inicio de año en familia y tras completar un entrenamiento por la tarde en el River Camp de Ezeiza, donde se dio la vuelta de Marcelo Barovero como uno de los entrenadores de arquero. El vuelo, que originalmente estaba pautado para las 19, fue reprogramado para las 21 por ajustes logísticos ajenos al club. El itinerario incluyó cena en el predio y arribo a San Martín de los Andes cerca de la medianoche, con la expectativa de comenzar al día siguiente la parte más intensa de la preparación para el Torneo Apertura 2026 y la Copa Sudamericana.

La nómina difundida por el staff técnico de Gallardo incluye a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes se incorporaron como refuerzos antes de las fiestas y ya trabajan con el grupo. Además, el club busca sumar al lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, cuya llegada se encuentra en etapa avanzada de negociación y podría cerrarse en los próximos días. También negocian por el desembarco del delantero Santino Andino, de Godoy Cruz.

Marcelo Barovero se sumó al equipo de trabajo de River Plate (@RiverPlate)

Entre los nombres que vuelven a tener lugar en el plantel principal figuran Ezequiel Centurión y Tomás Galván. El arquero retorna tras su cesión en Independiente Rivadavia y el volante después de su paso por Vélez, ambos considerados por el cuerpo técnico para afrontar la temporada. Además, la lista incluye a Paulo Díaz, defensor que corre desde atrás en los planes de Gallardo para este ciclo, pero que viajó debido a que mantiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 y su futuro deportivo aún no se definió.

Cinco juveniles que trabajaron en el River Camp durante los últimos días del 2025 lograron ganarse un lugar en la delegación: Cristian Jaime, Thiago Acosta, Ulises Giménez, Facundo González y Agustín Obregón. Dentro de esta nómina también figura el arquero Franco Jaroszewicz, luego de haber firmado su primer contrato profesional, válido hasta diciembre de 2028. Su presencia en la pretemporada representa una oportunidad para sumar experiencia, dado que Franco Armani continúa como titular, y la competencia por el puesto incluye a varios arqueros del club.

En la nómina se observan algunas ausencias de juveniles que tuvieron participación en el primer equipo durante 2025, como Agustín De la Cuesta, Bautista Dadín y Juan Cruz Meza, quienes fueron excluidos de la convocatoria para la pretemporada en la Patagonia.

Entre los experimentados destacan Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, quienes deberán dar un paso adelante dentro del vestuario tras la salida de varios héroes de Madrid, como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez. Otros que ganaron terreno dentro del plantel son el campeón del mundo Huevo Acuña y el colombiano Juan Fernando Quintero.

River fue recibido por una multitud en San Martín de los Andes (@RiverPlate)

El itinerario de trabajo de River Plate continuará en Uruguay tras la concentración en la Patagonia. El equipo viajará el 10 de enero en vuelo chárter desde San Martín de los Andes hacia Punta del Este, donde se hospedará en Solanas y disputará dos amistosos: el primero frente a Millonarios de Colombia el 11 de enero en el Campus de Maldonado, y el segundo ante Peñarol el 17 de enero en el mismo escenario.

La planificación contempla el regreso a Buenos Aires tras el partido ante Peñarol, cerrando así el ciclo de preparación previo al inicio de las competencias oficiales. Con una base consolidada, dos refuerzos ya integrados y la posibilidad de sumar nuevas incorporaciones, River Plate concentra su trabajo en la búsqueda de ritmo futbolístico y tratar de dejar atrás un magro 2025.

<b>Los jugadores de River que viajaron a la pretemporada en San Martín de los Andes:</b>

(@RiverPlate)

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz.

Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván.

Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime.