La dura decisión que tomó la Asociación Mundial de Boxeo con Jake Paul luego del nocaut sufrido ante Anthony Joshua

Jake Paul vs. Anthony Joshua

El golpe que sufrió Jake Paul en el cuadrilátero ante Anthony Joshua durante el combate celebrado en Miami, el 19 de diciembre, tuvo consecuencias inmediatas no solo en su salud, sino también en su futuro profesional. De acuerdo con la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la organización decidió excluir al youtuber y boxeador de los primeros 15 puestos del ranking de peso crucero en su publicación más reciente, correspondiente al cierre de 2025 y el inicio de 2026. Esta decisión aleja a Paul de cualquier posibilidad de disputar el cinturón del organismo durante los próximos meses y reconfigura el panorama inmediato de la división.

El listado actualizado de la AMB sorprendió al mundo del boxeo por la desclasificación de Paul justo después de su nocaut a manos de Joshua en el sexto asalto, en una pelea que, aunque no ponía un título en juego, sí implicaba un fuerte golpe a los registros profesionales y el prestigio de ambos deportistas. La eliminación de Paul de la tabla de los mejores del peso crucero borró así el breve período de reconocimiento que había obtenido tras su ingreso al listado gracias a la victoria alcanzada en junio sobre Julio César Chávez Jr. Con aquel triunfo, Paul había escalado hasta la posición 14 de la clasificación, abriendo un debate entre aficionados y especialistas por la decisión del ente rector de incluirlo.

Las repercusiones del combate van más allá del resultado: el propio Paul sufrió una fractura de mandíbula, resultado directo del nocaut que lo envió a la lona. Este revés físico suma incertidumbre a un escenario en el que el creador de contenido, ahora convertido en boxeador profesional, guarda silencio sobre su próximo rival. Hasta el momento, su récord se mantiene en 12 victorias, siete por nocaut, y dos derrotas. La falta de anuncios oficiales sobre su siguiente paso alimenta la especulación y las dudas, en especial tras vivir uno de los momentos más críticos de su incipiente carrera.

El impactante nocaut del británico Joshua al youtuber Jake Paul (Giorgio VIERA / AFP)

Joshua, por su parte, atraviesa él mismo una situación personal delicada tras un accidente automovilístico en Nigeria, donde perdieron la vida dos amigos y miembros de su equipo de entrenamiento. Aunque las especulaciones en torno a una posible pelea con Tyson Fury, actualmente retirado, aumentaron en los días posteriores a su victoria en Miami, los problemas médicos derivados del accidente mantienen en suspenso cualquier definición sobre su retorno al ring. El futuro inmediato del ex campeón mundial de los pesos pesados permanece así sin definiciones concretas.

A pesar de la controversia que generó el ingreso de Jake Paul al ranking de los 90,7 kilogramos (200 libras), la reacción de buena parte de los aficionados a su exclusión se diluyó rápidamente. El youtuber deberá ahora buscar nuevas victorias para recuperar su lugar entre los aspirantes del peso crucero y retomar el camino hacia una posible oportunidad titular, una meta que por el momento se percibe lejana tras su reciente caída ante Joshua y la publicación del ranking de la AMB.

El accidente automovilístico ocurrido en Nigeria el lunes 29 de diciembre resultó en la muerte de dos miembros del equipo de Anthony Joshua, entre ellos su preparador físico Sina Ghami y su entrenador personal Kevin “Latif / Latz” Ayodele, quienes perdieron la vida en el siniestro registrado horas después de la última pelea del boxeador británico. Joshua sólo sufrió lesiones leves en el incidente.

Tras confirmar la identidad de las víctimas, Jake Paul utilizó sus redes sociales para expresar su pesar: "Descansen en paz Sina Ghami y Kevin ‘Latif / Latz’ Ayodele. Mis condolencias están con sus familias, amigos y AJ“. El portal Punch indicó que ambos fallecidos eran amigos cercanos del ex campeón mundial y formaban parte de su entorno profesional desde hacía tiempo. Al conocerse la magnitud del accidente, Paul dejó de lado la rivalidad deportiva y compartió un mensaje de solidaridad en X (antes Twitter): "La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy rezando por las vidas pérdidas, por AJ y todos los afectados de este desafortunado accidente de hoy“.

EL RANKING DE PESO CRUCERO DE LA AMB

Gilberto Ramírez (México) Leonardo Mosquea (Francia) Lenar Pérez (Cuba) Aloys Youmbi (Gran Bretaña) Mike Pérez (Cuba) Yuniel Dorticos (Cuba) Aleksei Egorov (Rusia) Chris Billam-Smith (Gran Bretaña) Aleksei Papin (Rusia) Robin Sirwan Safar (Suecia) Roman Fress (Alemania) Giovanni Cristian Scuderi (Italia) Pat Brown (Gran Bretaña) Liam Callanan (Australia) Edin Puhalo (Bosnia y Herzegovina)