“Te mato” y “llorón”: el diálogo subido de tono entre Vinicius y un ex jugador de la selección argentina

Salió a la luz que se dijeron los futbolistas en el duelo entre Mallorca-Real Madrid

Un nuevo capítulo de la rivalidad entre Pablo Maffeo y Vinicius, la figura del Real Madrid, marcó el encuentro de La Liga que disputó el Merengue contra Mallorca, que terminó con triunfo de los locales por 2-1. La tensión alcanzó su punto máximo cuando tras esquivar una falta, Vinicius se dirigió al defensor con un breve paso por la selección argentina de Lionel Scaloni, lo señaló con el dedo y pronunció la frase “te mato”.

En medio del partido, el jugador del Mallorca fue captado gesticulando un balón con las manos mientras mencionaba “playa”. Este gesto aludía a las burlas recibidas por Vinicius tras no obtener el Balón de Oro, en las que se le llamaba “Balón de Playa”. Ese mismo cántico también sonó en las tribunas del Son Moix, según la cobertura de Movistar Plus+ y su ya clásico programa El Día Después, en el que repasan los detalles más importantes de la jornada de la liga española.

Hay que recordar que el atacante brasileño terminó en el segundo puesto en la votación al Balón de Oro 2024 que consagró al español Rodri como el mejor futbolista del mundo para el premio que entrega la revista France Football. Eso generó las burlas de los aficionados rivales del jugador en varios estadios del fútbol de España.

El encuentro estuvo marcado por repetidos encontronazos entre ambos jugadores. “Vinicius evita la patada de Maffeo, y al acabar la jugada va en busca de él. Pablo señala con el dedo y Vini sentencia diciendo ‘te mato’”, dice el relato de la voz en off del video que tomó uno de los instantes más sobresalientes del cruce entre ellos. El defensor enfrentó verbalmente al ex Flamengo durante varias acciones y llegó a decirle “no seas tan pesado. Eres un llorón” después de recibir una tarjeta amarilla de parte del árbitro Sánchez Martínez. El brasileño respondió con un caño y una sonrisa tras los silbidos de los fanáticos locales, lo que mantuvo la tensión en el campo de juego hasta el final del encuentro.

El jugador del Mallorca Pablo Maffeo confronta a Vinicius Jr. del Real Madrid durante un tenso momento en su partido de La Liga

En el resúmen que publicó el medio español, el partido concluyó con un gesto inesperado cuando el futbolista del Mallorca le hizo un gesto como “mandandole un beso” al delantero de la selección de Brasil que jugará el próximo Mundial, cerrando un nuevo capítulo a una de las disputas más comentadas del fútbol europeo de los últimos tiempos.

Este episodio fue uno de los tantos que ya protagonizaron Maffeo y Vinicius a lo largo de sus enfrentamientos en cancha. Después de un planchazo del defensor en 2022 que activó la rivalidad, en enero del 2024 se produjo otro cruce cuando Maffeo, que venía de ser citado por Lionel Scaloni para disputar las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial. En el entretiempo del partido entre ambos equipos, la cadena DAZN mostró en su transmisión el momento en el que Pablo llevó las manos a su rostro para simular un llanto, cara a cara con Vinicius. Con el paso del tiempo, el autor de ese gesto volvió a referirse a su colega sudamericano y se imaginó un enfrentamiento alejado de una cancha de fútbol, en diálogo con el podcast de Indomitos TV: “Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en 10 segundos”, mencionó durante la entrevista.