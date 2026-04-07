Deportaron desde Chile a Mauro Martín, uno de los líderes de “La Doce”, en la previa del debut de Boca por la Copa Libertadores

Rafael Di Zeo, Mauro Martín y Marcelo Aravena

Así como fue, volvió: Mauro Martín no pudo siquiera salir del aeropuerto Merino Benítez, en las afueras de la capital chilena, que fue deportado por las autoridades de aquel país. El líder de La Doce pensó que al no tener derecho de admisión podía cruzar la cordillera sin problemas y liderar a la barra en el debut copero frente a Universidad Católica, pero cuando estaba haciendo la fila para pasar por el filtro de Migraciones lo apartaron de la misma. Lo llevaron a un cuarto con varios carabineros y funcionarios de Seguridad y le dijeron que era persona no grata. Martín intentó explicar que él no tiene derecho de admisión y de hecho, su nombre no estaba en la lista que envío la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación que lidera Franco Berlín, pero le dijeron que eso, en el país trasandino, no importaba: tenían todos sus antecedentes penales, sus causas por violencia en el fútbol y aunque todas ya están cumplidas, le avisaron que lo consideraban indeseable y lo pusieron de regreso en el primer avión que venía para Buenos Aires.

Mauro intentó una última defensa llamando a sus asesores letrados, quienes le aconsejaron no hacer bulla porque presentar una cautelar en el vecino país y que tuviera éxito era una medida utópica y al mismo tiempo podía ser un boomerang para el resto de los partidos de visitante de Boca en esta Copa Libertadores. Así que sin chistar tomó sus petates, recobró sus documentos y se subió al vuelo que a primera hora de la tarde dejó suelo de Santiago con rumbo a Aeroparque, dónde estaba previsto llegar esta tarde.

Rafa Di Zeo no viajó y Mauro Martín fue deportado por las autoridades chilenas (Foto AFP/Alejandro Pagni)

Pero no se puede decir que a Martín lo tomaron de improviso: de hecho muchos barras del primer círculo de La Doce desistieron de viajar a sabiendas que los Carabineros los tenían en la mira. Rafael Di Zeo, por ejemplo, apenas supo que la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación había mandado la lista de los impedidos para entrar en estadios argentinos y que Chile la haría valer, entendió que el sueño de estar en Santiago era imposible. Y varios más que arrastran antecedentes o causas judiciales, advertidos de la situación, también decidieron que era mejor preservarse para el segundo partido, la próxima semana, contra Barcelona de Ecuador, ya en La Bombonera. Sí estarán varios de la segunda línea por lo que la presencia de la barra está garantizada, aún cuando sus dos líderes vean el partido por televisión.

El problema para los que tienen derecho de admisión es que Brasil y Ecuador, los otros dos destinos en la zona de la primera fase de la Copa, también aplicarán la lista de la restricción de concurrencia. Distinto será el caso de quienes no tengan esa prohibición: hasta este 2026 jamás fueron deportados por antecedentes ya cumplidos ningún barra ya sea de la tierra del café o de la caipirinha. Por lo que se estima que Di Zeo no podrá ingresar si no logra judicialmente una medida a su favor pero que sí podrán hacerlo Mauro Martín y Marcelo Aravena, el líder de la facción de Lomas de Zamora y tercera pata del paravalanchas mayor de La Doce.

La situación se da además apenas cinco días después que a Rafa la policía cordobesa lo fuera a buscar al Aeropuerto provincial al enterarse que viajaba para el día del partido con Talleres y le hiciera firmar un acta en pleno estacionamiento donde constaba que tenía derecho de admisión y no podía acercarse al Mundialista. Di Zeo cumplió y posteó una foto acostado en un asiento de uno de los micros que trasladó a la barra avisando que estaba muy tranquilo con la situación y denunciando una persecución en su contra.

Leandro Paredes, el líder de la barra de Racing, demorado en la frontera

Pero no parece ser algo personal contra él o contra La Doce: ayer nomás también el destacamento policial de La Quiaca, con el apoyo de la Gendarmería Nacional, demoró al jefe de la barra brava de Racing, Leandro Paredes, haciéndole saber que podía cruzar a Bolivia pero que debía firmar la constancia de que tenía derecho de admisión. Pero a diferencia de Chile, el país del altiplano no tiene firmado convenio de reciprocidad con la Argentina por lo que se espera que Paredes ingrese al estadio sin problemas en un rato, en el partido contra Oriente Petrolero. Lo mismo ocurriría mañana con los barras de River que viajen hasta allí: la prohibición de concurrencia hasta ahora no fue refrendada y se espera que si lo desean, Los Borrachos del Tablón estén en el debut de la Copa Sudamericana del equipo del Chacho Coudet cuando se enfrente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra.