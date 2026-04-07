Juego de leyendas México vs Brasil: esta es la lista de figuras que jugarán en el Estadio Azteca

(Jovani Pérez / Infobae México)

El México vs Brasil juego de leyendas en el Estadio Azteca reunirá este 19 de abril a figuras históricas del fútbol internacional para un homenaje sin precedentes. El partido está programado para las 17:00 (hora local de la Ciudad de México) y presentará grandes íconos de ambos países en un solo escenario.

Las plantillas de México y Brasil para el partido de leyendas en el Estadio Azteca incluyen nombres como Rafael Márquez, Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco, Antonio Naelson “Sinha”, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Marcelo y Edílson. Sus trayectorias y logros deportivos los han convertido en referentes mundiales, consolidando así la magnitud del evento homenaje.

Jugadores convocados por México en el juego de leyendas

La lista de México destaca la presencia de futbolistas que han marcado diferentes etapas en la Selección Mexicana, como lo son:

Rafael Márquez

Antonio Naelson “Sinha”

Andrés Guardado

Foto de archivo de Andrés Guardado, mediocampista del León. Estadio Jalisco, Guadalajara, México. 18 de enero de 2025. REUTERS/Fernando Carranza

A ellos se suman:

Pável Pardo

Miguel Layún

Braulio Luna

Jared Borgetti

Oribe Peralta

Francisco Palencia

Jesús Corona

Cuauhtémoc Blanco

El plantel lo completan:

Carlos Salcido

Francisco Javier Rodríguez

Gerardo Torrado

Oswaldo Sánchez

Ramón Morales

Adolfo Bautista

Zague

Cada uno aportó en distintos momentos del fútbol mexicano y el homenaje reúne sus legados sobre la cancha.

Jugadores convocados por Brasil para el duelo en el Estadio Azteca

Por Brasil, la convocatoria agrupa a íconos que brillaron a nivel global. Ronaldinho y Kaká, con títulos mundiales y de clubes europeos, lideran una constelación de campeones internacionales.

(FIFA)

El ataque cuenta con: Adriano y Marcelo, figuras reconocidas por sus logros continentales. Lúcio, Edmílson, Maicon y Aldair, junto a Giovanni Silva de Oliveira, Gilberto Silva, Edílson y Heurelho Gomes, añaden profundidad y experiencia.

Juninho Paulista, Paulo Sérgio, Müller, Amaral, Djalminha, Júlio César y Anderson Polga completan la plantilla. Todos ellos sumaron aportes notables en sus clubes y en la selección brasileña.

El legado y la magnitud del enfrentamiento México vs Brasil

Entre ambas escuadras concentran más de 30 títulos internacionales, reflejando la trayectoria de sus integrantes. Estos jugadores han disputado más de 1.300 partidos con sus selecciones nacionales, cifra que resalta su impacto duradero en la historia del fútbol.

También han anotado en conjunto más de 450 goles en competencias oficiales, avalando su prestigio y eficacia. El Estadio Azteca acoge este enfrentamiento, escenario emblemático de finales históricas y símbolo del legado futbolístico.

Representar a México ante Brasil en el Azteca para muchos significa orgullo y oportunidad de homenajear una pasión que une a millones de aficionados. La emoción y el respeto marcan el regreso de tantas leyendas a un recinto icónico del deporte mundial.