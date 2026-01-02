Tras su polémico posteo contra la dirigencia de Vélez, Thiago Fernández fue presentado en su nuevo club de Europa

La joya de Vélez, que se fue libre del club con críticas a los dirigentes, firmó su contrato en el club español

Thiago Fernández es oficialmente nuevo jugador del Villarreal de España. El futbolista de 21 años, que no renovó su contrato con Vélez, firmó su vínculo con el Submarino Amarillo hasta el 30 de junio de 2031 y fue presentado en las redes sociales como flamante refuerzo del club valenciano.

“Te sienta bien el amarillo, Thiago”, escribieron en el posteo que presentó al extremo izquierdo argentino como incorporación del Villarreal para la temporada 2026. Fernández, que viene de recuperarse de una rotura de ligamentos en su rodilla derecha, expresó en un video publicado por el club español: “Estoy muy feliz de haber firmado con Villarreal. Les mando un saludo, Groguets (apodo de los hinchas)”.

Thiago Fernández, campeón con Vélez en la Liga Profesional 2024 bajo las órdenes de Gustavo Quinteros, se marchó del club de Liniers en medio de un conflicto con los dirigentes. El jugador surgido de las divisiones inferiores se negó a renovar su contrato, fue apartado del equipo profesional, se entrenó diferenciado en los últimos seis meses y terminó marchándose como agente libre, sin dejar ingresos económicos a la institución que lo formó como futbolista.

En su despedida en redes sociales, Golosina Fernández escribió una carta en la que explica al detalle los motivos de su decisión y criticó fuertemente a los dirigentes de Vélez, en especial al presidente Fabián Berlanga.

Thiago Fernández, ex jugador de Vélez, fue presentado como nuevo refuerzo del Villarreal de España

“Hoy me despido, no completamente de la forma que quisiera. Lamentablemente, hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabián Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa (vicepresidente), Fabián Berlanga (presidente) me dijo: ‘No renueves, te están mintiendo en el contrato’, y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llamé al club para renovar”, expresó el futbolista en Instagram el 1° de enero de 2026.

En esta misma línea, el joven extremo agregó: “Me alegra saber que hoy a los chicos que compartieron camino conmigo en inferiores se los está respetando y valorando. Lamentablemente, conmigo y varios chicos antes no pasó. Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar y perteneciendo al equipo campeón que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)”.

Thiago Fernández posa con la camiseta del Villarreal. Firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031

La publicación de Fernández, que estuvo acompañada de imágenes de toda su etapa en Vélez, desde su inicio en las juveniles con nueve años al título de la Primera División de la Liga Profesional que conquistó en 2024, tuvo la reacción de exfutbolistas de la institución. Gianluca Priestianni (hoy en el Benfica de Portugal) y Santiago Castro (Bologna de Italia) comentaron con emojis de aplausos, mientras que Tomás Guidara (de último paso por Huracán) le agradeció su labor en el club. Además, Tomás Marchiori, arquero titular de Vélez, le dio un ‘me gusta’.

Thiago Fernández, que disputó 48 partidos con la V Azulada, en los que marcó 6 goles y dio 9 asistencias, también utilizó el comunicado en sus redes para despedirse del club y agradecer a los hinchas por su apoyo. Además, le dedicó un párrafo aparte a los trabajadores de la institución. “Ojalá Vélez pueda seguir siendo el club enorme que es y que merece ser. Felices 116 años”, cerró el extremo que ya se entrena en el Submarino Amarillo para afrontar La Liga de España en 2026.