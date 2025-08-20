Deportes

Se negó a renovar tras recuperarse de una rotura de ligamentos, se iría a Europa y Vélez lo separó del plantel: el duro comunicado del club

Thiago Fernández, el talentoso futbolista de 21 años formado en el Fortín, no jugará más en la institución tras decidir marcharse en condición de libre

Thiago Fernández se entrena solo
Thiago Fernández se entrena solo en la Villa Olímpica. Vélez emitió un comunicado sobre la situación del mediocampista que se irá libre al Villarreal (@Velez)

Vélez Sarsfield decidió separar al jugador Thiago Fernández del plantel profesional y le asignó un régimen de entrenamiento diferenciado luego de que el futbolista de 21 años decidiera no renovar su contrato con la institución de Liniers, que vencerá el próximo 31 de diciembre.

Fernández, formado como futbolista en Vélez desde los 9 años, no continuará jugando en en el club de Liniers y tendría todo encaminado para llegar en condición de jugador libre al Villarreal de España, club con el que habría alcanzado un acuerdo contractual para sumarse en 2026.

La medida se tomó tras no alcanzar un acuerdo para la extensión del vínculo del extremo izquierdo y gran promesa del Fortín, que fue campeón con la Primera División en la Liga Profesional 2024 con Gustavo Quinteros como entrenador. Thiago Fernández disputó 48 partidos con la V Azulada, marcó 6 goles y dio 9 asistencias. Sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el duelo frente a Sarmiento de Junín, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 25 del torneo que consagró a Vélez.

Vélez informó mediante un extenso comunicado que pese a las diversas negociaciones iniciadas antes de la lesión en los ligamentos de la rodilla sufrida por el jugador en diciembre de 2024. El club sostiene que se aceptó la última contrapropuesta de la representación de Fernández, pero el futbolista comunicó su decisión de no renovar.

Thiago Fernández festeja un gol
Thiago Fernández festeja un gol con la camiseta de Vélez ante Defensa y Justicia (Fotobaires)

Además, Vélez argumenta que debe resguardar parámetros de conducta y proteger sus intereses institucionales, afirmando que la inversión en la formación de sus juveniles debe estar por encima de intereses individuales.

EL COMUNICADO COMPLETO DE VÉLEZ SOBRE EL CASO THIAGO FERNÁNDEZ:

El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que se ha tomado la decisión de apartar al jugador Thiago Fernández del plantel profesional y establecer un régimen diferenciado de entrenamiento. La decisión se toma luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato del jugador surgido de nuestras divisiones inferiores, y luego de que el mismo haya comunicado al Club su decisión expresa de no renovar el contrato vigente con Vélez, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año.

El futbolista recientemente recibió el alta médica luego de recuperarse de una lesión ligamentaria en su rodilla, ocurrida el 3 de diciembre del 2024. Desde meses antes de este infortunio, se venía negociando entre la Institución y la representación de Thiago Fernández la mejora y extensión del contrato, de forma tal de acompañar y reconocer el crecimiento profesional del jugador y proteger el patrimonio y los intereses del Club. Es más, inmediatamente después de que se produjera la lesión, se ratificó la oferta al jugador para que pudiese realizar su recuperación con la tranquilidad necesaria, entendiendo lo que significa atravesar este tipo de situaciones para un deportista profesional.

Pese a la buena voluntad mostrada por la Institución durante todo este proceso y a que se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, finalmente Thiago Fernández le comunicó a la Dirección Deportiva su decisión unilateral de no renovar el contrato vigente con Vélez. Por tal motivo, a partir de este momento y hasta la finalización del vínculo con la Institución, el jugador será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado al de sus compañeros.

Como institución nos resulta necesario establecer parámetros de trabajo y de conducta que estén por encima de los nombres circunstanciales. El Club acompaña desde el primer día el desarrollo de nuestros jóvenes, no solo en el plano deportivo sino -y aún con más énfasis- en el plano personal brindándoles todas las herramientas para que puedan desarrollarse en el futuro como profesionales y como personas.

La inversión que se realiza en nuestros juveniles es enorme y es ahí donde sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield.

ESTAS DECISIONES NO SON LAS QUE NOS GUSTA COMUNICAR. PERO TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE HACER VALER LOS INTERESES DE NUESTRO CLUB Y ACTUAR DE MANERA INFLEXIBLE ANTE AQUELLAS CONDUCTAS QUE AFECTAN NUESTRO PRESTIGIO Y PATRIMONIO.

