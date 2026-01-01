El fuerte posteo de una joya de Vélez que se fue libre en medio de un escándalo con la dirigencia: “No están a la altura”

Thiago Fernánez lanzó un fuerte comunicado contra la dirigencia de Vélez una vez finalizó su vínculo contractual (@thiagofernandez_04)

Thiago Fernández lanzó un fuerte comunicado contra la dirigencia de Vélez Sársfield luego de marcharse en condición de jugador libre tras no renovar su contrato con la institución. El caso de su salida tomó relevancia a mediados de 2025, cuando el club de Liniers informó que el jugador fue apartado del plantel profesional después de negarse a extender su vínculo. El extremo de 21 años, que jugará en el Villarreal de España, disparó contra los altos cargos de la entidad del Fortín y desmintió lo expuesto por los dirigentes. Varios ex futbolistas del equipo reaccionaron en los comentarios de la publicación.

La problemática se dio a conocer en agosto de 2025, cuando Vélez hizo oficial mediante un comunicado que Thiago Fernández fue relegado del plantel profesional, alegando que la decisión se tomó después de “agotar todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato” y que “haya comunicado al Club su decisión expresa de no renovar”. A su vez, indicaron que las negociaciones iniciaron antes de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió el futbolista en diciembre de 2024 y puntualizaron en que “se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador”, pero el futbolista comunicó su decisión de no renovar.

Una vez finalizado su vínculo contractual de manera oficial con la institución, Thiago Fernández realizó un posteo en su Instagram brindando su punto de vista respecto a su salida y criticó a toda la dirigencia, especialmente con los nombres ligados a la conducción del fútbol. “Hoy me despido, no completamente de la forma que quisiera. Lamentablemente, hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabián Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa (vicepresidente), Fabián Berlanga (presidente) me dijo: ‘No renueves, te están mintiendo en el contrato’, y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llamé al club para renovar”, expresó el futbolista.

Thiago Fernández fue una de las piezas claves del equipo de Quinteros que se consagró campeón de la Liga Profesional en 2024 (Fotobaires)

En esta misma línea, el joven agregó: “Me alegra saber que hoy a los chicos que compartieron camino conmigo en inferiores se los está respetando y valorando. Lamentablemente, conmigo y varios chicos antes no pasó. Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar y perteneciendo al equipo campeón que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)”.

La publicación de Fernández, que estuvo acompañada de imágenes de toda su etapa en Vélez, desde su inicio en las juveniles con nueve años al título de la Primera División de la Liga Profesional que conquistó en 2024 bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros, tuvo la reacción de exfutbolistas de la institución. Gianluca Priestianni (hoy en el Benfica de Portugal) y Santiago Castro (Bologna de Italia) comentaron con emojis de aplausos, mientras que Tomás Guidara (de último paso por Huracán) le agradeció su labor en el club. Además, Tomás Marchiori, arquero titular de Vélez, le dio un ‘me gusta’.

Thiago Fernández, que disputó 48 partidos con la V Azulada, en los que marcó 6 goles y dio 9 asistencias, también utilizó el comunicado en sus redes para despedirse del club y agradecer a los hinchas por su apoyo. Además, le dedicó un párrafo aparte a los trabajadores de la institución. “Ojalá Vélez pueda seguir siendo el club enorme que es y que merece ser. Felices 116 años”, cerró el extremo, que sería oficializado en las próximas horas en el Villarreal de España.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA COMPLETO DE THIAGO FERNÁNDEZ TRAS SU SALIDA DE VÉLEZ

El posteo de Thiago Fernández en el que se despidió Vélez (@thiagofernandez_04)

Hoy me despido, no completamente de la forma que quisiera

Me despido con objetivos, sueños cumplidos. Con un campeonato para recordar toda la vida y con experiencias que ayudaron a formar ese equipo campeón y a mí en lo personal.

Lamentablemente, hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabián Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastián Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre sí, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa, Fabián Berlanga me dijo “no renueves, te están mintiendo en el contrato”, y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llamé al club para renovar.

Me alegra saber que hoy a los chicos que compartieron camino conmigo en inferiores se los está respetando y valorando. Lamentablemente, conmigo y varios chicos antes no pasó. Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar y perteneciendo al equipo Campeón que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil).

Más allá de todo lo relacionado con la política, me voy con el corazón lleno de Vélez, pero de lo que es Vélez de verdad. La gente que trabaja en el club, desde el seguridad hasta los cuerpos técnicos que tuve a lo largo de mi trayectoria. Me voy con el cariño que me brindaron hasta el último día. Y también agradecerle al verdadero hincha de Vélez, aquel que en la campaña del 2023 nos acompañó y por suerte en 2024 pudimos devolverle un poco de todo lo que nos dio.

Un párrafo aparte para el cuerpo médico, kinesiólogos, psicólogos, nutricionista y probablemente me esté olvidando de alguien. Gracias por ayudarme en el año más difícil de mi carrera, sin lugar a duda no hubiese sido tan fácil y llevadero sin ustedes al lado! Muchas gracias por su buena onda y profesionalismo incondicional.

Ojalá Vélez pueda seguir siendo el club enorme que es y que merece ser.

Felices 116 años.