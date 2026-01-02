Los 7 aspectos que entusiasman a la F1 para la temporada 2026: desde el nuevo reglamento al estreno de un circuito urbano

Las facetas que añaden un matiz de expectativa en la temproada 2026 de la F1 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La flamante temporada 2026 de la Fórmula 1 está cada vez más cerca de iniciar y la expectativa por los múltiples cambios en la categoría se acrecienta. A los revolucionarios cambios en la normativa técnica, con nuevos monoplazas y unidades de potencia, se suman diferentes matices que debutarán como un Gran Premio, un piloto, una escudería y proveedores de motores. Con este panorama, días después de sacar cinco predicciones que se podrían cumplir a lo largo del curso, la F1 realizó un punteo de los siete aspectos que más “entusiasman” en la campaña que se avecina.

En un artículo que lleva la firma del periodista Chris Medland, la página oficial de la Máxima resaltó varios ítems que generan la ilusión de los fanáticos. El aspecto que más se destaca sobre el resto se basa en las “nuevas regulaciones” de los monoplazas. “Se trata de una renovación completa tanto de los coches como de los motores, con máquinas más pequeñas y ligeras. Se implementará una forma de aerodinámica activa, lo que implica una filosofía de diseño completamente nueva”, indica.

Dentro de los aspectos llamativos del nuevo reglamento, además de cambios en la unidad de potencia que pasarán a tener motores a combustión (funcionarán con combustibles 100% sostenibles) y eléctricos que aportarán igual cantidad de potencia, la clave para los pilotos se centrará en “utilizar de forma creativa la mayor energía”, algo que “supone un nuevo reto para los pilotos, que incluye nuevas maneras de diferenciar su rendimiento en la pista” y “podría provocar una reestructuración del orden competitivo entre los equipos”. En las últimas horas, un importante integrante de la FIA confirmó que contarán con “palancas” para fomentar o disminuir los mecanismos de adelantamiento en las carreras.

F1 publicó nuevas imágenes de los autos de 2026

Otro aspecto llamativo es que, por primera vez en cuatro años, habrá cuatro campeones de la Fórmula 1 en la grilla: Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin) y el defensor del título Lando Norris (McLaren).

Por otro lado, un punto que la F1 destacó es el de “Un mercado de conductores potencialmente sorprendente”. Más allá de que no hubo muchos movimientos entre 2025 y 2026, con los casos de Franco Colapinto (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) y la dupla de Cadillac con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como los únicos movimientos, la categoría dejó entrever que: “Se cree que varios pilotos tienen contratos que vencen a finales de 2026 o incluyen cláusulas que podrían aplicarse en esa etapa”. Esto podría repercutir en que la actividad en la próxima temporada “podría ser mucho más intensa”.

“El jugador más importante del mercado podría ser Max Verstappen, quien se vio en el centro de la especulación sobre su futuro durante 2025, pero se comprometió a quedarse con Red Bull al menos un año más. El rendimiento del nuevo coche podría ser un factor decisivo para determinar si tiene la oportunidad de buscar otro equipo”, aseguró el portal de la F1. Además, hizo principal hincapié en posibles cambios en Mercedes y Aston Martin, quienes podrían “generar mucha intriga” en el mercado.

Max Verstappen coqueteó con Mercedes a lo largo del 2025 y encendió los rumores sobre una hipotética salida de Red Bull (AP Foto/Darko Bandic)

Respecto a las grandes novedades para la temporada 2026, una de estas se centra en la nueva carrera que debutará: el Gran Premio de España pasará a correrse en el flamante Circuito de Madring. El nuevo trazado urbano en la capital del país europeo, que también contará con el GP de Barcelona en Montmeló, “promete ser una emocionante combinación de desafíos urbanos y tramos de alta velocidad, con una curva peraltada llamada La Monumental, con una pendiente del 24% y tribunas en todo el perímetro”.

La F1 hizo hincapié en que “Una pista nueva en el calendario suele generar emoción, ya que los conductores no tienen conocimiento previo del lugar y todos tienen que aprender los consejos y trucos necesarios para aprovechar al máximo una vuelta lo más rápido posible”.

Además de la incorporación de una nueva escudería con Cadillac y una dupla de pilotos del calibre de Checo Pérez y Bottas, otros cambios importantes se centran en las nuevas asociaciones y proveedores de unidades de potencia. Ford se unió con Red Bull Powertrains, ya que el team austríaco se convirtió en su propio fabricante por primera vez. Al mismo tiempo, Audi se apropió de Sauber como constructor completo: “El gigante automovilístico alemán se ha marcado como objetivo luchar por campeonatos cinco años después del inicio del proyecto”.

El Gran Premio de España pasará a disputarse en el nuevo circuito urbano de Madrid (Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press)

No obstante, la asociación que acapara todos los flashes es la de “Aston Martin y Honda”. “Dado el éxito de Honda en la era reciente, ya forman una dupla formidable, pero con la llegada de Adrian Newey -uno de los ingenieros más exitosos en la historia- a Aston Martin, se dan los ingredientes para un gran ascenso en la parrilla”, remarcó Chris Medland en el artículo de la página oficial de la categoría. Incluso, se animó a dejar una pregunta abierta: “Si Newey y Honda vuelven a hacer su magia, ¿podría Fernando Alonso aspirar a un tercer título mundial a los 45 años?”.

Por otro lado, el séptimo ítem que entusiasma a la F1 se centra en el rookie Arvid Lindblad e Isack Hadjar, flamante piloto de Red Bull. Este último “se ganó el puesto con una impresionante temporada de novato que incluyó un podio en Zandvoort” y reemplazó a Yuki Tsunoda, quien se quedó sin asiento titular, para convertirse en compañero de Verstappen.

A su vez, “Lindblad sube a un asiento de carrera con Racing Bulls después de haber impresionado durante un rápido ascenso a través de las filas juveniles”. El británico se destacó con un cuarto lugar en la F3 y un sexto puesto en la F2, algo que le sirvió para llegar a la Máxima y competir junto a Liam Lawson.

La F1 destacó dichos aspectos “para esperar con ilusión 2026″. Los flamantes monoplazas se estrenarán en la pista del 26 al 30 de enero en Barcelona, en el marco de los primeros test de pretemporada. Estos estarán seguidos por otras dos pruebas en Bahréin, que se llevará a cabo del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes. El arranque oficial de la temporada será el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.