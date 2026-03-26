Ecuador anunció la captura de un presunto miembro de Hezbollah y deportó a un ciudadano iraní

Un ciudadano sirio que tendría vínculos con Hezbollah fue deportado de Ecuador.

El Gobierno de Ecuador informó sobre dos acciones de seguridad ejecutadas en paralelo: la captura de un ciudadano extranjero señalado como presunto integrante de Hezbollah y la deportación de un ciudadano iraní, coordinador del centro cultural iraní en Quito, considerado una amenaza para el Estado con base en un informe de inteligencia reservado. Ambas decisiones fueron presentadas por las autoridades como parte de una estrategia para enfrentar riesgos de carácter transnacional.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención de un ciudadano sirio identificado por las autoridades como M.H., quien habría sido ubicado tras labores de inteligencia coordinadas entre unidades policiales y migratorias. Según información oficial difundida por el Gobierno y recogida por medios locales, el detenido habría ingresado de forma irregular al país y mantenía antecedentes en Ecuador por tráfico de drogas desde 2005. De acuerdo con esas versiones, dichas actividades habrían estado vinculadas al financiamiento de estructuras asociadas a Hezbollah, el grupo terrorista.

Las autoridades indicaron que el ciudadano había recuperado la libertad en 2012, pero fue nuevamente localizado en el marco de investigaciones recientes. El Ejecutivo sostuvo que la captura permitió “neutralizar una amenaza”, en un contexto en el que, según el propio Ministerio del Interior, existen indicios de intentos de penetración de redes internacionales vinculadas a Hezbollah en territorio ecuatoriano. Tras su detención, el ciudadano extranjero entró en un proceso de deportación, sin que hasta el momento se hayan detallado cargos judiciales abiertos en Ecuador relacionados con este caso.

El coordinador del centro ecuatoriano-iraní fue deportado.

De forma paralela, el mismo 25 de marzo, las autoridades ejecutaron la detención y posterior deportación de un ciudadano iraní identificado como Sheij Mohammad, quien se desempeñaba como director del Centro Cultural Ecuatoriano-Iraní en Quito. La medida fue adoptada tras una audiencia migratoria y se sustentó, según información recogida por Teleamazonas, en un informe de inteligencia calificado como reservado.

El ministro Reimberg afirmó que el ciudadano iraní representaba un riesgo para la seguridad del Estado y lo vinculó con estructuras internacionales relacionadas con actividades ilícitas. De acuerdo con la versión oficial, el individuo tendría conexiones indirectas con redes vinculadas al narcotráfico en Ecuador, incluyendo referencias al caso del narcotraficante Leandro Norero, y con actores asociados a la Fuerza Quds, una unidad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán señalada por Estados Unidos como organización terrorista.

Las autoridades también sostuvieron que el ciudadano habría participado en actividades de captación de recursos, levantamiento de información y procesos de adoctrinamiento, aunque no se han hecho públicos los elementos probatorios contenidos en el informe de inteligencia que motivó la decisión. El Gobierno indicó además que el ciudadano iraní sería requerido por agencias internacionales por presuntos vínculos con actividades relacionadas con terrorismo.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa,. REUTERS/Santiago Arcos

Ambos hechos fueron presentados en un mismo marco discursivo por el Ejecutivo, que ha insistido en la existencia de amenazas híbridas que combinan crimen organizado y posibles conexiones con redes internacionales. En ese contexto, las acciones del 25 de marzo se inscriben en una política de seguridad que privilegia la neutralización inmediata de riesgos mediante herramientas administrativas como la detención migratoria y la deportación.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido documentación que permita verificar de manera independiente los vínculos señalados.

Estas acciones ocurren en medio de un contexto regional en el que distintos gobiernos han advertido sobre la posible expansión de redes criminales con conexiones internacionales, así como sobre la utilización de economías ilegales para el financiamiento de estructuras consideradas terroristas.

Dichas amenazas han sido mencionadas incluso por el presidente Daniel Noboa, quien ha colocado a la seguridad como eje de su administración. En Ecuador, el Gobierno ha reiterado la necesidad de enfrentar amenazas complejas que trascienden el ámbito estrictamente delictivo y se proyectan hacia la seguridad internacional.