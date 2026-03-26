Cuba recibió una donación de 15.600 toneladas de arroz procedente de China

Imagen de archivo de un tanquero anclado cerca de una terminal en Matanzas, Cuba (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Cuba recibió un envío de 15.600 toneladas de arroz procedente de China, completando así la donación de 30.000 toneladas acordada como asistencia alimentaria de emergencia frente a la grave crisis económica que atraviesa la isla, según reportó la prensa estatal este miércoles.

El cargamento, que arribó al puerto de La Habana en el buque Loyalty Hong, representa el respaldo que el régimen chino, uno de los principales aliados de Cuba, ha brindado en los últimos años en ámbitos como el alimentario y el energético.

A finales de enero, el presidente Xi Jinping autorizó una ayuda de emergencia a Cuba compuesta por asistencia financiera de 80 millones de dólares y un donativo de 60.000 toneladas de arroz.

Esta cifra constituye la mayor donación de arroz anunciada para Cuba, país que ha recibido diversos envíos de alimentos destinados a paliar la escasez de bienes básicos y la alta inflación.

El presidente chino, Xi Jinping; en un encuentro con el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel (Archivo)

En 2024, China también otorgó una donación de 100 millones de dólares a la isla.

La llegada del arroz coincidió con declaraciones del portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, quien manifestó la “firme oposición” de su país al “bloqueo total” y las “sanciones ilícitas unilaterales” de Estados Unidos contra Cuba.

“Instamos a EEUU a levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones, y a dejar de presionar a Cuba bajo cualquier pretexto”, afirmó el canciller chino.

Desde principios de año, el Gobierno de Washington ha reforzado la presión sobre Cuba, incorporando un bloqueo petrolero al sistema de sanciones. Esta política ha provocado la detención de la producción eléctrica y ha agravado la crisis de apagones, además de afectar el suministro de productos básicos.

La economía cubana enfrenta una crisis profunda y prolongada, con una contracción del 15% en los últimos cinco años, de acuerdo con cifras oficiales.

La isla sufre escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, junto con apagones prolongados y una inflación elevada.

La Habana y Pekín mantienen relaciones políticas y económicas muy estrechas, situando al país asiático como uno de los principales aliados de la isla.