La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Felipe Loyola, mediocampista chileno de Independiente, podría emigrar a Santos en los próximos días (Foto: @pipe.loyola)

Santos viene de padecer una temporada para el olvido. El regreso de Neymar al club tras más de una década tuvo una parábola impensada con el equipo peleando por no descender hasta la última fecha, pero salvándose y consiguiendo al mismo tiempo el boleto a la Copa Sudamericana.

El distinguido club brasileño quiere dejar ese recuerdo atrás y está armando un equipo que le permita pelear en todos los frentes. El primero paso fue el de asegurar la continuidad de Neymar hasta finales del 2026, algo que será anunciado en los próximos días tras el adelanto que difundió el equipo en redes sociales.

Con el argentino Álvaro Barreal también confirmado para el 2026 y la chance firme de cerrar a Gabigol Barbosa en breve, el Peixe acelera para concretar el arribo del chileno Felipe Loyola. El mediocampista de Independiente tuvo un primer semestre destacado con el Rojo y, aunque bajó su nivel en la segunda parte del año, terminó siendo uno de los jugadores más sobresalientes del torneo argentino a lo largo del último año.

El Rojo le compró el 50% de la ficha del chileno de 25 años a mediados del 2024 al Huachipato: desembolsó casi 2 millones de dólares y le hizo contrato por cuatro temporadas.

Según el medio partidario MeuPeixáo, Santos ya resolvió las “garantías bancarias” que le exige Independiente para cerrar la transferencia que alcanzaría los 6 millones de dólares por el 80% del pase (con Huachipato involucrado en la gestión) y esperan que sea presentado la próxima semana tras la revisión médica. Sin embargo, desde Avellaneda le reconocieron a Infobae que el tema está bastante avanzado, pero aseguraron que el club brasileño por el momento no se volvió a comunicar para certificar de manera formal estos esperados avales que permitan pulir los últimos detalles de la transacción.

No es un detalle menor, ya que hace tres días el periódico brasileño GE había subrayado que esta falta de “garantías económicas” había estancado la negociación. El club brasileño, que plantea un pago en cuotas del pase, “enfrenta problemas de flujo de caja y está abordando el mercado de fichajes con cautela”, habían explicado en ese medio.

Neymar se operó tras la lesión que lo tuvo a maltraer en el cierre de la temporada (Foto: Reuters/Thiago Bernardes)

En ese contexto, desde el Rojo de todos modos saben que Pipe es uno de los que potencialmente se irá en este mercado. El entrenador Gustavo Quinteros incluso aceptó días atrás en una entrevista con el programa partidario Independiente de América que tanto Loyola como Kevin Lomónaco y Santiago Montiel son los apuntados para marcharse: "Los tres jugadores son muy importantes, como los demás. Ellos tuvieron en esta temporada un primer semestre muy bueno, después tuvieron altibajos en rendimientos. Ellos tres son muy importantes, pero también entiendo que el club tiene que vender tal vez a uno, o a dos de ellos. Estamos buscando alternativas como para reemplazarlos a los que se van. Me gustaría mucho que se queden, pero entiendo la necesidad del club“.

Lo cierto es que el mediocampista que se convirtió en una pieza clave de la selección chilena es, sin dudas, el apellido de Independiente que más chances tiene de emigrar durante este mercado de pases, más allá del desenlace de las negociaciones con Santos.

El combinado que tiene a Juan Pablo Vojvoda como entrenador anunciará que Neymar seguirá hasta finales del 2026, teniendo en cuenta que el atacante desea hacer un buen primer semestre para convencer a Carlo Ancelotti y ser citado al Mundial. Ney acaba de ser sometido a una cirugía artroscópica en la rodilla izquierda y se perdería el inicio de la temporada después de jugar 30 encuentros y anotar 11 goles durante el año pasado.

El argentino Juan Pablo Vojvoda asumió el mando en Santos a fines de agosto pasado

En estos márgenes, el que está con un pie adentro del Peixe es Gabigol, quien se marcharía del Cruzeiro en condición de cedido. Según detalló UOL, las dos entidades “dividirán” el salario que escalaría hasta los 2 millones y medio de reales, en un contrato de cesión que se extenderá por un año y tendrá opción de compra. Gabigol surgió de las inferiores del Santos, llegó a sumar 210 presentaciones en este club y celebró 84 goles (brindó 13 asistencias).

Además de acelerar por Loyola y Gabriel Barbosa, Santos también buscará acordar el desembarco del delantero Rony que milita en el Atlético Mineiro. El dato que le permite celebrar a Vojvoda es que el ex Vélez Barreal continuará en la entidad. Según informó el diario GE, “el argentino, cedido al Santos por el FC Cincinnati de Estados Unidos, confirmó su permanencia en un acuerdo multimillonario, basado en los goles alcanzados durante su contrato de préstamo”.

El ex Vélez y Cruzeiro, Álvaro Barreal, continuará en Santos durante 2026 cedido desde el FC Cincinnati de la MLS (Foto: Reuters/Diego Vara)