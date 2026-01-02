Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

Ney y Gabigol compartieron ataque en la selección de Brasil (EFE/Fernando Bizerra Jr)

El Santos inicia la temporada 2026 con novedades significativas en su plantilla y movimientos clave en el mercado de fichajes. El club ha cerrado la renovación de Neymar hasta finales de 2026, lo que garantiza la continuidad del astro durante toda la temporada y aporta una mayor estabilidad institucional en Vila Belmiro. A la par, avanza una negociación por otra estrella: Gabigol, delantero del Cruzeiro, está cerca de incorporarse al equipo paulista en calidad de préstamo, operación que depende principalmente de la voluntad del propio jugador.

La reciente ampliación contractual de Ney, de 32 años, posiciona al club en una situación de mayor fortaleza ante los desafíos competitivos de 2026, como la Copa Sudamericana. Aunque al principio se esperaba que el mediapunta permaneciera solo seis meses más, el acuerdo alcanzado extiende su vínculo hasta el cierre de la temporada. El proceso de negociación, extendido durante varias semanas, culminó con la permanencia de la figura más destacada del plantel, lo que aporta tranquilidad y visibilidad al proyecto deportivo del Santos.

En cuanto a la posible llegada de Gabriel Barbosa, de 29 años, las conversaciones con el Cruzeiro han progresado en los últimos días de 2025. El Peixe busca cerrar su incorporación mediante un préstamo, y el resultado de la gestión depende de la disposición del atacante para sumarse al proyecto.

Por otro lado, el mediocampista Felipe Loyola, internacional chileno, figura entre los objetivos de refuerzo del club. Santos ha presentado una oferta igual o superior a 30 millones de reales (alrededor de 5.5 millones de dólares) a Independiente, pero la falta de garantías financieras, según las expectativas del club argentino, mantiene estancadas las negociaciones y sin avances concretos por el momento.

El entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda tiene la chance de componer una delantera de lujo con el ex Barcelona y el ex goleador del Flamengo, que supo anotarle un doblete a River Plate en la final de la Copa Libertadores 2019. La particularidad es que son cuñados, dado el vínculo sentimental (con idas y vueltas) entre el centroatacante y Rafaella Santos, hermana de Ney.

El ex blaugrana ha jugado solo 28 partidos con el Peixe en el año, en los que anotó 11 goles y brindó cuatro asistencias. Las lesiones hicieron mella en sus posibilidades. De hecho, debió someterse a una cirugía en la rodilla izquierda por un problema de meniscos. Ney disputó las últimas jornadas del Brasileirao con los dolores a cuestas, pero logró que su escuadra esquivara el descenso y se clasificara a la próxima Sudamericana.

A pesar de que se rumoreó que podía volver a Europa o que podía recalar en la MLS para jugar junto a Messi en el Inter Miami, Neymar optó por permanecer en Santos para demostrarle a Carlo Ancelotti que está en condiciones de liderar a Brasil en la cita ecuménica a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La Verdeamarela compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Gabigol y Neymar son amigos desde adolescentes

Gabigol, en tanto, busca volver a ser, luego de ser elegido como el peor refuerzo del Brasileirao en 2025. A pesar de iniciar su paso por Cruzeiro con un contrato que se extiende hasta 2028 y tras un debut alentador en el que anotó un triplete frente a Itabirito el 30 de enero, el artillero no logró responder a las altas expectativas. Su desempeño incluyó 13 goles y cuatro asistencias en 49 encuentros, sumando 2.282 minutos en el campo, pero la irregularidad en su rendimiento y la irrupción de Kaio Jorge como máximo goleador del equipo terminaron relegando al ex Fla al banco de suplentes.