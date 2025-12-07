La dramática definición en el Brasileirao que condenó al descenso al Fortaleza de Martín Palermo: los clasificados a las copas

El entrenador argentino Martín Palermo no pudo salvar del descenso a Fortaleza (EFE/David Martínez Pelcastre)

La Primera División del fútbol brasileño vivió una jornada definitoria este domingo y quedaron confirmados los cuatro equipos que descendieron a la Serie B y los clasificados a las copas internacionales, en una liga que tuvo como campeón anticipado al Flamengo, líder absoluto con 79 puntos.

El Mengao, que venía de consagrarse en la Copa Libertadores, empató ayer 3-3 frente al sorprendente Mirassol en el único partido adelantado de la última fecha del Brasileirao. El resto se completó hoy con 9 encuentros en simultáneo. Tras completarse la jornada 38, el Fortaleza que dirige el argentino Martín Palermo terminó perdiendo la categoría luego de su derrota 4-2 ante Botafogo, como visitante. También se decretó el descenso del Ceará, que cayó 3-1 contra Palmeiras, el subcampeón. Sport Recife y Juventude ya habían caído a la segunda división en jornadas anteriores.

La jornada 38 se vivió con mucha tensión en todas las canchas, ya que los equipos definieron puestos de clasificación a la Libertadores y Sudamericana de 2026, además de los descensos. Uno de los focos estuvo puesto en Río de Janeiro, donde el Fortaleza debía ganar (sumaba cuatro victorias en fila y nueve sin perder) para salvarse sin depender de otros resultados. El equipo del Titán Palermo empezó ganando, se lo dieron vuelta con un tanto de Álvaro Montoro, lo empató con un gol de Adam Bareiro de penal, pero no aguantó al Botafogo y terminó perdiendo.

Fortaleza cayó con Botafogo y perdió la categoría

Palermo asumió la conducción técnica de Fortaleza a comienzos de septiembre, cuando el club ocupaba la penúltima posición de la tabla, con 15 puntos en 21 fechas y una desventaja de siete unidades respecto a la zona de salvación. La llegada del ex delantero de Boca Juniors generó expectativas entre los hinchas, especialmente tras una racha de nueve partidos invictos que revitalizó las ilusiones de permanencia. Sin embargo, el histórico goleador no pudo concretar el milagro y descendió por primera vez en su carrera como DT.

En Porto Alegre, el Internacional, que había despedido a Ramón Díaz por malos resultados, logró la salvación luego de derrotar 3-1 a Bragantino con un gol del argentino Gabriel Mercado. La derrota del Ceará a manos del Palmeiras terminó beneficiando al conjunto del sur de Brasil, que mantendrá la categoría por un año más. Además, el Vitória también aseguró la permanencia contra todos los pronósticos gracias al triunfo 1-0 ante el San Pablo.

Por su parte, el Santos de Neymar, que llegó complicado con el descenso a las últimas fechas, no solo logró la permanencia en el Brasileirao, sino que además logró clasificarse a la Copa Sudamericana 2026 luego de vencer 3-0 al Cruzeiro como local. Otro de los equipos que dio la nota en la última fecha fue Fluminense, que bajo el mando de Luis Zubeldía venció 2-0 al Bahía y logró la quinta plaza directa a la fase de grupos de la Libertadores 2026, arrebatándole el lugar al Botafogo.

EL RESUMEN DEL BRASILEIRAO:

Campeón : Flamengo

Copa Libertadores 2026 : Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense

Pre-Libertadores 2026 : Botafogo y Bahía

Copa Sudamericana : Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Corinthians.

Descensos: Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport Recife