Deportes

La dramática definición en el Brasileirao que condenó al descenso al Fortaleza de Martín Palermo: los clasificados a las copas

El conjunto dirigido por el goleador histórico de Boca perdió 4-2 ante Botafogo y jugará la Serie B. Inter de Porto Alegre se salvó y Santos se clasificó a la Sudamericana

Guardar
El entrenador argentino Martín Palermo
El entrenador argentino Martín Palermo no pudo salvar del descenso a Fortaleza (EFE/David Martínez Pelcastre)

La Primera División del fútbol brasileño vivió una jornada definitoria este domingo y quedaron confirmados los cuatro equipos que descendieron a la Serie B y los clasificados a las copas internacionales, en una liga que tuvo como campeón anticipado al Flamengo, líder absoluto con 79 puntos.

El Mengao, que venía de consagrarse en la Copa Libertadores, empató ayer 3-3 frente al sorprendente Mirassol en el único partido adelantado de la última fecha del Brasileirao. El resto se completó hoy con 9 encuentros en simultáneo. Tras completarse la jornada 38, el Fortaleza que dirige el argentino Martín Palermo terminó perdiendo la categoría luego de su derrota 4-2 ante Botafogo, como visitante. También se decretó el descenso del Ceará, que cayó 3-1 contra Palmeiras, el subcampeón. Sport Recife y Juventude ya habían caído a la segunda división en jornadas anteriores.

La jornada 38 se vivió con mucha tensión en todas las canchas, ya que los equipos definieron puestos de clasificación a la Libertadores y Sudamericana de 2026, además de los descensos. Uno de los focos estuvo puesto en Río de Janeiro, donde el Fortaleza debía ganar (sumaba cuatro victorias en fila y nueve sin perder) para salvarse sin depender de otros resultados. El equipo del Titán Palermo empezó ganando, se lo dieron vuelta con un tanto de Álvaro Montoro, lo empató con un gol de Adam Bareiro de penal, pero no aguantó al Botafogo y terminó perdiendo.

Fortaleza cayó con Botafogo y
Fortaleza cayó con Botafogo y perdió la categoría

Palermo asumió la conducción técnica de Fortaleza a comienzos de septiembre, cuando el club ocupaba la penúltima posición de la tabla, con 15 puntos en 21 fechas y una desventaja de siete unidades respecto a la zona de salvación. La llegada del ex delantero de Boca Juniors generó expectativas entre los hinchas, especialmente tras una racha de nueve partidos invictos que revitalizó las ilusiones de permanencia. Sin embargo, el histórico goleador no pudo concretar el milagro y descendió por primera vez en su carrera como DT.

En Porto Alegre, el Internacional, que había despedido a Ramón Díaz por malos resultados, logró la salvación luego de derrotar 3-1 a Bragantino con un gol del argentino Gabriel Mercado. La derrota del Ceará a manos del Palmeiras terminó beneficiando al conjunto del sur de Brasil, que mantendrá la categoría por un año más. Además, el Vitória también aseguró la permanencia contra todos los pronósticos gracias al triunfo 1-0 ante el San Pablo.

Por su parte, el Santos de Neymar, que llegó complicado con el descenso a las últimas fechas, no solo logró la permanencia en el Brasileirao, sino que además logró clasificarse a la Copa Sudamericana 2026 luego de vencer 3-0 al Cruzeiro como local. Otro de los equipos que dio la nota en la última fecha fue Fluminense, que bajo el mando de Luis Zubeldía venció 2-0 al Bahía y logró la quinta plaza directa a la fase de grupos de la Libertadores 2026, arrebatándole el lugar al Botafogo.

EL RESUMEN DEL BRASILEIRAO:

  • Campeón: Flamengo
  • Copa Libertadores 2026: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense
  • Pre-Libertadores 2026: Botafogo y Bahía
  • Copa Sudamericana: Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Corinthians.
  • Descensos: Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport Recife

Temas Relacionados

BrasileiraoMartín PalermoFortalezaInternacionalSantosCearáFlamengodeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors y Racing empatan en La Bombonera en la semifinal del Torneo Clausura

El equipo de Claudio Úbeda viene de eliminar a Argentinos Juniors, mientras que el conjunto de Costas hizo lo propio con Tigre. Transmiten ESPN Premium y TNT Sports

Boca Juniors y Racing empatan

Se lesionó cuando se acercaba al saque inicial y se retiró llorando: la curiosa secuencia que dio la vuelta al mundo

En Australia, Milorad Stajic, del Brisbane, Roar no pudo comenzar el encuentro frente al Adelaide United

Se lesionó cuando se acercaba

La llamativa reflexión de Pierre Gasly para despedir el monoplaza de Alpine: “No lo quiero ver nunca más”

Tras finalizar 19° en el Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto francés dejó en claro su decepción por la temporada de la escudería en la Fórmula 1

La llamativa reflexión de Pierre

El posteo de Colapinto tras el GP de Abu Dhabi de F1: la frase que generó ilusión para 2026

El piloto argentino usó sus redes sociales para referirse al final de la temporada. Lo que viene y el gesto con su equipo

El posteo de Colapinto tras

La habilidad de Mateo Messi que hipnotizó a los fanáticos en pleno festejo de Inter Miami: el truco que le mostró a su papá

Uno de los hijos del astro se quedó con el protagonismo de la celebración tras la conquista de la MLS ante Vancouver Whitecaps

La habilidad de Mateo Messi
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Lisa de BLACKPINK protagonizará una

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se ofreció a recibir

Panamá se ofreció a recibir a miembros de la dictadura de Nicolás Maduro para facilitar una transición en Venezuela

Un misil ruso impactó en una represa clave en Kharkiv y obligó a cerrar una ruta estratégica de Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

Tras su cancelación, la feria de arte más importante de Nueva York regresa con nuevo nombre y formato

El jefe del Ejército de Israel estableció la Línea Amarilla como “una nueva frontera” con la Franja de Gaza