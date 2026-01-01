Deportes

Los looks de las estrellas del fútbol mundial en la celebración de Año Nuevo con Neymar, Lewandowski y Vinicius Jr, en el foco

Los futbolistas compartieron imágenes de los festejos en sus redes sociales

Los futbolistas celebraron el año
Los futbolistas celebraron el año nuevo

Las estrellas del fútbol mundial despidieron el año 2025 con celebraciones familiares, fiestas privadas y mensajes en redes sociales. Las figuras más reconocidas del deporte eligieron ambientes íntimos para recibir el Año Nuevo, priorizando la cercanía con sus seres queridos.

El brasileño Raphinha, delantero del FC Barcelona, compartió momentos junto su pareja Natalia Belloli y su hijo. En sus redes sociales publicó una storie en la que se los puede ver vestidos de blanco.

Por su parte, su compañero Robert Lewandowski, optó por una celebración discreta junto a su esposa Anna Lewandowska. La pareja publicó imágenes en redes sociales mostrando una elegante vestimenta para recibir el año nuevo.

Kevin de Bruyne celebró el
Kevin de Bruyne celebró el año nuevo con su pareja

El arquero belga Thibaut Courtois, figura del Real Madrid, se reunió con su pareja y compartió stories en su cuenta de Instagram celebrando con fuegos artificiales detrás. En el caso del noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, optó por publicar una imagen en primer plano con un gorro blanco y la frase “Feliz año nuevo para todos”.

El centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne eligió recibir el nuevo año mirando los fuegos artificiales junto a su pareja, mientras que Vinicius Jr, del Real Madrid, publicó fotografías junto a su novia, familia y amigos.

El colombiano Luis Díaz, figura del Bayern Múnich, participó en encuentros privados en su país natal. El atacante cafetero publicó imágenes en la que se lo ve junto a su pareja y sus hijas, asi como también stories con amigos y familiares.

Vinicius Jr celebró junto a
Vinicius Jr celebró junto a su pareja

El brasileño Neymar, que recientemente renovó su vínculo con el Santos, disfrutó del año nuevo con su pareja Bruna Biancardi, sus dos hijas y su hijo Davi Lucca da Silva Santos, quien nació de su relación con Carolina Dantas. En las fotos, publicada por la modelo brasileña, se los puede ver a todos de blanco en un bello salón decorado con el número 2026.

Las celebraciones de los futbolistas destacaron por su carácter privado. Las publicaciones de los protagonistas en redes sociales permitieron a los aficionados conocer destellos de la intimidad de estas figuras, quienes eligieron la discreción y el entorno familiar para recibir el año nuevo.

Luis Díaz festejó junto a
Luis Díaz festejó junto a su familia
Haaland deseó un feliz año
Haaland deseó un feliz año a todos sus seguidores
Courtois recibió el nuevo año
Courtois recibió el nuevo año junto a su pareja
Robert Lewandowski se visitó de
Robert Lewandowski se visitó de gala para recibir el año nuevo
Angel Di María celebró año
Angel Di María celebró año nuevo en familia
Enzo Fernández y Valentina Cervantes
Enzo Fernández y Valentina Cervantes festejaron año nuevo juntos
Lautaro Martínez festejó con un
Lautaro Martínez festejó con un look clásico
Kvaratskhelia celebró con su familia
Kvaratskhelia celebró con su familia
Rodrygo se vistió de blanco
Rodrygo se vistió de blanco para recibir el 2026
Casemiro pasó año nuevo en
Casemiro pasó año nuevo en familia
Luka Modric compartió una imagen
Luka Modric compartió una imagen en sus redes sociales

