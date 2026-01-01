Las vacaciones solidarias de una figura del Real Madrid en Sierra Leona: “Viajes como estos me dan más energía”

Antonio Rüdiger visitó el país africano y ayudó junto a su fundación a chicos con distintas discapacidades

En medio del receso por las fiestas de fin de año, una de las figuras del Real Madrid y la selección de Alemania emprendió un viaje solidario en sus vacaciones rumbo a Sierra Leona, país en el cual nació su madre, donde además se dedicó a ayudar a personas con diferentes discapacidades.

El defensor Antonio Rüdiger estuvo en la última semana colaborando junto con su fundación en el pequeño país de África para impulsar iniciativas sanitarias, educativas y deportivas que beneficiaron a comunidades vulnerables de la ciudad capital, Freetown, y el distrito de Kono. “Algunos momentos se quedarán contigo para siempre. No por el ruido, pero por la gente. Este viaje no se trataba de ser visto. Era sobre estar presente. Agradecido por cada historia, cada sonrisa, cada lección”, escribió el futbolista de 32 años en su cuenta de Instagram junto a fotos y videos de su paso por Sierra Leona.

“Viajes como estos me dan más energía que cualquier descanso en otro destino”, agregó Rüdiger en una nota publicada por el diario español Marca. Entre los resultados más destacados del recorrido, la Fundación Antonio Rüdiger fue reconocida por las autoridades con la cesión de cuatro acres de terreno para la futura construcción de un centro comunitario de aprendizaje y desarrollo juvenil en Kono. La visita a esta región, la primera en la tierra natal de su madre, tuvo un fuerte impacto emocional para el jugador del Real Madrid, ya que se sintió conectado emocional y espiritualmente con esa tierra.

Antonio Rüdiger viajó a Sierra Leona durante sus vacaciones para ayudar a niños carenciados (Instagram @toniruediger)

El punto culminante de su estancia en Freetown fue el 25 de diciembre, cuando organizó un gran evento navideño dirigido a personas con discapacidad. Más de 200 asistentes —incluyendo ciegos, sordos, personas con problemas motrices y estudiantes de la escuela— participaron en un almuerzo festivo, recibieron alimentos calientes y paquetes con suministros básicos.

El defensor nacido en Berlín dedicó largas horas a escuchar a los participantes y a entregar ayuda de manera directa. “Puede que sea musulmán, pero para mí esto no va de religión, sino de humanidad. La Navidad es un tiempo de amor, compasión y generosidad. Nadie debería sentirse excluido o olvidado. Compartir una comida con quienes están pasando por dificultades significa mucho para mí. Este día fue emotivo. Mucha gente se siente olvidada. Quería que lo supieran: se ven, importan”, afirmó durante el evento, según publicó Marca.

Un grupo de niños de una escuela para ciegos y sordos en Sierra Leona, lugar donde estuvo colaborando el futbolista del Real Madrid Antonio Rüdiger

El viaje de Rüdiger también incluyó encuentros con atletas y defensores de los derechos de las personas con discapacidad, así como una invitación al nuevo embajador alemán en Sierra Leona, Pascal Richter, para explorar posibles colaboraciones que fortalezcan la educación local a través de la fundación y el gobierno de Alemania.

“El fútbol me lo dio todo. Dar esperanza, estructura y confianza a los jóvenes jugadores es lo mínimo que puedo hacer”, explicó Rüdiger, que no se limitó a la entrega, sino que participó en entrenamientos y compartió momentos de juego con más de 350 aspirantes.

El compromiso del futbolista merengue se extendió a la educación y la protección de menores en riesgo. Por ejemplo, en Kono, 100 niñas y niños recibieron promesas de apoyo duradero en alimentación, escolarización y talleres de habilidades para la vida, además de recursos tecnológicos para sus centros de formación. “Empoderar a las niñas significa empoderar a comunidades enteras. En Sierra Leona y en todas partes el futuro también depende de ellos. Este centro es más que un lugar: es una oportunidad. Una oportunidad para que las jóvenes sueñen en grande, permanezcan en la escuela y lideren. Por eso me enorgullece que podamos apoyarlo”, explicó Rüdiger.

Antonio Rüdiger en plena acción solidaria por Sierra Leona, país al que visitó junto a su fundación (Instagram @toniruedeger)

El ámbito de la salud también recibió atención prioritaria. La Fundación Antonio Rüdiger realizó una donación significativa de insumos médicos al Hospital Gubernamental de Kono, con el propósito de mejorar los servicios básicos en una de las zonas más desfavorecidas del país.

Durante toda la semana, Rüdiger estuvo rodeado de familiares, aliados locales y voluntarios, quienes destacaron su humildad y participación directa en cada actividad. Antes de reincorporarse a los entrenamientos del Real Madrid el 29 de diciembre, el jugador resumió el sentido de sus acciones con una reflexión que define su filosofía: “Cada vez que vengo, me enseña algo nuevo. Seguiré volviendo, no solo para dar, sino para crecer”.

Antonio Rüdiger durante su viaje por Sierra Leona (Instagram @toniruedeger)