Deportes

La sorprendente historia de amor entre dos estrellas de la UFC: el apasionado beso que confirmó la relación

Alex Pereira y Tracy Cortez apostaron al romance y lo comunicaron en sus redes sociales en el inicio del 2026

Alex Pereira y Tracy Cortez
Alex Pereira y Tracy Cortez confirmaron su romance

El inicio de 2026 trajo consigo la confirmación pública de una relación sentimental entre Alex Pereira y Tracy Cortez, dos figuras destacadas de la UFC, quienes compartieron imágenes de un festejo íntimo en las redes sociales. Ambos peleadores sellaron su romance, difundiendo fotografías en las que aparecen juntos durante una celebración de Nochevieja, un hecho que marca una nueva etapa personal para ambos deportistas y que ha captado la atención de sus seguidores.

Este primer paso público añade un matiz personal a las trayectorias de los atletas, conocidos ante todo por sus logros profesionales.

El encuentro, que tuvo lugar en Brasil, mostró a Pereira campeón de peso semicompleto— al lado de su círculo cercano, lanzando fuegos artificiales y bengalas en el patio de su casa. Entre los presentes se encontraba Tracy Cortez, quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que ambos se besan, mientras lucen suéteres haciendo juego y él la abraza por la cintura.

El apasaionado beso entre Tracy
El apasaionado beso entre Tracy Cortez y Alex Pereira

Cortez, de 32 años, reveló recientemente que este fue su primer período navideño en Brasil, lo que sugiere que la pareja ya venía compartiendo momentos significativos fuera del octágono. La peleadora mantuvo previamente una relación con el también peleador de UFC Brian Ortega, con quien llegó a comprometerse.

Por su parte, Pereira había sostenido una relación con Merle Christine durante los primeros años de la década, aunque esa historia terminó tiempo atrás. Ambos deportistas siguen firmes en sus carreras: el brasileño acumula un récord profesional de 13 victorias y 3 derrotas, tras igualar resultados el año pasado en sus dos combates ante Magomed Ankalaev. Mientras que Cortez posee un balance de 12 triunfos y 3 derrotas, habiendo sumado una victoria en sus dos peleas más recientes de 2025, según TMZ.

Nacida el 10 de diciembre de 1993,Tracy Cortez creció en un entorno familiar profundamente vinculado a la cultura mexicana en Phoenix. La motivación para iniciar su camino en las artes marciales mixtas llegó a los 14 años, cuando presenció el combate de su hermano mayor, José Cortez, contra el veterano de UFC Drew Fickett en 2008. Aunque José ganó ese enfrentamiento por decisión dividida, poco después fue diagnosticado con cáncer de células germinales, lo que lo obligó a abandonar la competición y, finalmente, falleció en 2011. La luchadora lleva tatuado en el brazo un homenaje permanente a su hermano, una muestra del impacto que este suceso tuvo en su vida.

Tras enfrentar una etapa de depresión, Cortez logró recuperarse gracias al apoyo de su familia y de Henry Cejudo y Ángel Cejudo, quienes eran amigos cercanos de su hermano.

A lo largo de su carrera, Alex Sandro Silva Pereira ha conseguido títulos en dos categorías diferentes dentro de la Ultimate Fighting Championship. Obtuvo el cinturón del Campeonato Mundial de Peso Mediano de UFC y, posteriormente, el del Campeonato Mundial de Peso Semipesado, convirtiéndose así en uno de los escasos peleadores que han logrado ostentar dos títulos en divisiones distintas dentro de la organización.

Su relevancia va más allá del octágono. Pereira se distingue como el único deportista que ha logrado consagrarse campeón mundial en dos divisiones tanto en kickboxing como en artes marciales mixtas, una hazaña que lo ubica en un lugar exclusivo en la historia de los deportes de combate.

