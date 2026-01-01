El tenis argentino levanta el telón de la temporada 2026 con el cruce ante España en la United Cup

Sebastián Báez será la raqueta número uno del conjunto nacional en la United Cup (Crédito: Reuters/Jason Cairnduff)

La temporada 2026 comenzará de manera oficial con la United Cup, el torneo mixto por equipos que se desarrolla en Australia. En la ciudad de Perth, el seleccionado argentino hará su presentación este jueves ante España, en una serie que dará el puntapié inicial al nuevo año competitivo del tenis internacional.

El debut albiceleste será el jueves 1° de enero, desde las 23:00 (hora de la Argentina), ya en la madrugada australiana. Sebastián Báez será el encargado de abrir la serie ante Jaume Munar. El historial indica que se vieron las caras en dos oportunidades con un triunfo por lado. El último enfrentamiento fue en el ATP de Santiago 2024 con triunfo para el bonaerense.

Luego será el turno de Solana Sierra, que se medirá ante Jessica Bouzas Maneiro, rival que ya la venció en Madrid en el único antecedente entre ambas en el circuito. En caso de ser necesario, la jornada se definirá con el partido de dobles mixtos, con las parejas aún por confirmarse.

La participación argentina en la fase de grupos se completará el sábado 3, a partir de las 06:00, cuando se mida con los Estados Unidos. Según lo previsto, el capitán Sebastián Gutiérrez mantendría la misma estructura: Báez se enfrentaría a Taylor Fritz, Sierra a Coco Gauff y luego se disputaría el encuentro de dobles mixtos.

Stefanos Tsitsipas, una de las principales figuras del circuito masculino, dirá presente en la competencia por equipos mixtos que abre la temporada en Australia (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)

En paralelo, también en Perth, Grecia y Japón se enfrentarán desde las 6:00 (hora argentina). La serie se abrirá con el cruce femenino entre la japonesa Naomi Osaka y la griega María Sákkari, y a continuación llegará el turno del singles masculino, con Stefanos Tsitsipas frente a Shintaro Mochizuki. En caso de ser necesario, la definición quedará a cargo del encuentro de dobles mixto.

El torneo presenta un formato compuesto por seis grupos de tres países cada uno. En cada serie se juegan tres partidos: un single masculino, un single femenino y un dobles mixto, todos sobre canchas rápidas de cemento bajo techo.

Los ganadores de cada zona y el mejor segundo de cada sede accederán a los cuartos de final. Las semifinales y la final del certamen están programadas para los días 10 y 11 de enero, cuando se definirá al campeón de esta edición inaugural del calendario 2026.

La edición 2026 de la United Cup repartirá un total de 11.806.190 dólares en concepto de premios y honorarios por participación. De ese monto, 5.903.345 dólares estarán destinados a los jugadores de la ATP y la misma cifra a las competidoras de la WTA. La bolsa se estructura en tres ítems: un fee fijo por participación, incentivos por victorias obtenidas en cada serie y premios económicos según la instancia alcanzada.

Cabe remarcar que el torneo tuvo su estreno en la temporada 2023, edición en la que Estados Unidos se quedó con el título inaugural. En 2024, el trofeo quedó en manos de Alemania, mientras que en 2025 el conjunto estadounidense volvió a subirse a lo más alto y recuperó la corona.

Sedes y naciones

Estados Unidos, campeón en 2023 y 2025, es la selección más ganadora desde la creación de la United Cup (Crédito: AP Foto/Mark Baker)

PERTH

Grupo A

Estados Unidos

España

Argentina

Grupo C

Italia

Francia

Suiza

Grupo E

Gran Bretaña

Grecia

Japón

SIDNEY

Grupo B

Canadá

Bélgica

China

Grupo D

Australia

República Checa

Noruega

Grupo F

Alemania

Polonia

Países Bajos