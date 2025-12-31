A través de un nuevo comunicado, la AFA justificó el 30% de comisión que recibía la empresa de Faroni por acuerdos en el exterior

El allanamiento en la sede de la AFA en Viamonte (RSFotos)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está siendo investigada tras la autorización judicial en Estados Unidos para acceder a cuentas bancarias vinculadas a sus contratos internacionales, lo que permitió exponer un presunto circuito financiero paralelo que habría manejado cerca de 300 millones de dólares fuera del control institucional.

La investigación apunta a la administración de fondos generados por sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección nacional, canalizados a través de TourProdEnter LLC, firma vinculada al empresario Javier Faroni y constituida en Florida en agosto de 2021 y designada luego agente comercial exclusivo del organismo argentino.

Durante los allanamientos llevados a cabo este martes en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, y en el domicilio de Faroni, los investigadores hallaron un contrato que vinculaba a la entidad con TourProdEnter, que confirma que la firma se queda con un 30% de todo lo recaudado por la selección campeona del mundo afuera de la Argentina.

Ante la difusión de la información, la AFA emitió un comunicado titulado “la única verdad es la realidad”, en el que justificó el porcentaje comparándolo con contratos anteriores que la organización mantuvo con otros agentes comerciales. En el escrito, la AFA no menciona a Faroni, pero sí recorre todos los antecedentes cercanos.

“Al asumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030″, argumentó la Asociación en el escrito.

“La distribución económica de los ingresos era diferente a la actual. Anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos, por ejemplo, de la Selección Argentina que es nuestro mayor activo, mientras que a la AFA solo el 30%”, describió la entidad y enumeró los casos.

La causa en cuestión se inscribe en una investigación más amplia por presunto lavado de activos que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus vínculos con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el expediente pasó a abarcar también a Faroni, a su esposa y a otras personas que, según el dictamen fiscal, figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales de las sociedades investigadas pese a presentar “perfiles económicos incompatibles” con los montos administrados. Para los investigadores, ese esquema podría responder a mecanismos de interposición de prestanombres, extremo que aún debe ser corroborado.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA AFA

Ante la publicación de una respuesta a nuestro comunicado, se hace necesario reiterar que al asumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030.

En algunos de estos casos, además del bajo valor obtenido en nuestro favor, se sumaba que la distribución económica de los ingresos era diferente a la actual.

Anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos, por ejemplo, de la Selección Argentina que es nuestro mayor activo, mientras que a la AFA solo el 30%.

Solo como una pequeña muestra de ello, el entonces Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la AFA el 45%, luego seguido como Agente Comercial por Santa Mónica que obtenía el 50% y la AFA el restante 50% y el señor Guillermo Tofoni que, habiéndose asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales de nuestra Selección, obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos, su asociado el 65% y la AFA solo la escasa suma fija de usd 1.000.000 por cada uno de dichos partidos.

En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian.

Es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos.

En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares.

Por todo ello, reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo.