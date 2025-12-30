Deportes

“¡Qué maniobra!”: Scaloni ganó una carrera de karting y sorprendió con un sobrepaso

El DT de la selección argentina aprovechó las últimas horas de 2025 para relajarse con una actividad recreativa en la ciudad de Rosario

El entrenador de la selección argentina aprovechó su tiempo libre en lo que resta de 2025

Las ocupaciones de Lionel Scaloni están lejos de concentrarse únicamente en su cargo como entrenador de la selección argentina, porque ya ha manifestado que tiene varios pasatiempos que lo ayudan a vivir la vida con una mayor relajación. Su pasión por el ciclismo fue eje de múltiples entrevistas, pero a esta actividad habrá que sumarle el automovilismo, porque acaba de ganar una carrera de karting en la ciudad de Rosario.

El complejo Rosario Indoor Kart, de la provincia de Santa Fe, subió un video este lunes al mediodía, que rebotó en redes sociales por la destacada presencia de Scaloni en el interior de sus instalaciones. La filmación inicia con un primer plano sobre el oriundo de Pujato con la frase escrita: “Hola, campeón”. Acto seguido, la cámara hace un recorrido de los siete competidores que se enfrentaron en la pista de manera recreativa; el DT fue enfocado desde el primer lugar con el casco puesto. Con su característica amabilidad, saludó frente a la cámara antes del inicio.

Más allá de haber iniciado desde la cima, perdió la punta en los primeros segundos y apeló a una estrategia que le rindió sus frutos porque tomó todas las curvas bien pegado a los guardarraíl, mientras su principal rival completó sus giros pegado a las barreras de protección. “¡Qué maniobra!”, elogiaron en la cuenta oficial de Instagram del lugar por la sagaz remontada de la “visita de lujo”, como la definieron sus dueños, para recuperar el liderato y treparse a lo más alto.

Efectivamente, Lionel Scaloni fue captado al cierre de la grabación en el primer lugar del podio para dar cuenta de su gran victoria en un terreno alejado de las pelotas y repleto de ruedas. “Gracias, campeón”, concluyeron desde el perfil oficial del comercio. El posteo fue acompañado por la característica canción de “Muchachos...”, de La Mosca, y entre los comentarios de la publicación se destacó el de Facundo Ardusso, piloto del Turismo Carretera (TC), con un emoji de una carita enamorada.

No es la primera experiencia de Scaloni vinculada a los fierros, aunque sus inicios se remontan a los vehículos de dos ruedas: “Era un loco de la moto, siempre me gustaron. Todos mis amigos tenían moto y yo le insistía a mi viejo para que me comprara una; el tema era que nosotros no teníamos capacidad económica. Al final, con mucho esfuerzo, le compró un scooter a Di Prinzio, un amigo de la familia que nos dio facilidades, nos dejó pagarla como en 20 cuotas. Después cambiamos por una Honda MX, tipo cross. A mí me encantaba hacer la Gran Willy y llevarla en una rueda muchos metros. Una locura. Iba enfrente del boliche, me creía el vivo del pueblo, hasta que una vez me enganchó el cordón de la zapatilla en la palanca de cambios, me giré y rompí toda la moto”.

Las habladurías llegaban a los oídos de su padre, quien elegía no creerlas: “Nooo, no puede ser, si mi hijo está jugando en Newell’s, ¿cómo va a hacer eso?”. Eso terminó cuando él y su esposa se dirigían a Rosario y su hijo se los cruzó de frente por la banquina en plena pirueta: “Me fui a casa; mis viejos pegaron la vuelta, entraron, me sacaron la llave, no me dijeron nada y volvieron a rumbear para Rosario. Pasaron unos días, me agarró hepatitis y un día, desde la habitación, vi estacionar un Fiat 147 blanco. Se bajó mi viejo. ‘¿Qué es eso, papi?‘, le pregunté. ’El auto para ustedes, les vendí la moto, nunca más la moto, ahora usen esto’, me contestó“. Todo esto lo relató en el imperdible libro ”Scaloni, biografía oficial", escrito por el periodista y escritor Diego Borinsky.

