“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

El entrenador de la selección argentina aprovechó su tiempo libre en lo que resta de 2025

A cada lugar que va, Lionel Scaloni genera una revolución. Muchos fanáticos buscan sacarse fotografías y obtener el autógrafo del entrenador campeón del mundo con la selección argentina, y el Gringo acepta esa popularidad sin limitar su vida ni sus placeres personales, como sucedió el último fin de semana, cuando compitió y ganó en una carrera de kartings.

Infobae se contactó con César Navarro, encargado de atender al DT y dueño de Rosario Indoor Kart, un establecimiento afincado hace más de dos décadas en esa región de Santa Fe, y dialogó sobre la visita de lujo durante la jornada del último sábado 27 de diciembre en compañía de distintos familiares, como su hermano Mauro, sus hijos, los sobrinos y la esposa del técnico.

“Nosotros trabajamos con reservas y me había llamado el hermano (Mauro) para reservar y ahí me di cuenta. Até un par de cabos y me di cuenta quién era”, explicó a este medio sobre la llamada telefónica que anticipó la presencia del padre de la Scaloneta.

La amabilidad es el sello distintivo del santafesino, y lo acompaña en cada momento, como sucedió en esta oportunidad. “Cuando lo atendí, él (Lionel) fue re humilde. Primero, llegó el hermano y él tardó en llegar, llegó más cerca de cuando estaban por correr. Llegó y corrió. Pero re humilde, se acercó, saludó con la sonrisa de siempre y te contestaba todas las preguntas que le hacías”, relató Navarro.

Lionel Scaloni brilló en una carrera de karting y el video de su victoria se viralizó en redes sociales

La primera visita de Scaloni al complejo incluyó una serie de maniobras que fueron elogiadas en un video publicado por la cuenta oficial del comercio y rápidamente viralizado en redes sociales. Esa técnica al volante fue ponderada por el entrevistado frente a la pregunta sobre si Scaloni le había llegado a decir si era la primera vez que se subía a un karting. “No, de eso no me dijo nada. Pero lo llevaba bien, se notaba que tenía habilidad, porque los radios de giro que hacía... Hay una maniobra que se ve en el video, que es la típica tijera del automovilismo, que te abrís antes de doblar y después le metes el auto por adentro en la salida de la curva y ahí lo pasás. Y la hizo espectacular”, destacó sobre esos movimientos que le permitieron recuperar el primer lugar con un magnífico sobrepaso.

Incluso, esas intervenciones siempre contaron con la particularidad de encarar todas las curvas por el guardarraíl, mientras que su competidor estiraba la maniobra y se recostaba sobre las barreras de protección: “Sí, eso es lo que yo te decía con los radios de giro. El radio de giro es el dibujo que deja el karting por donde pasa cuando dobla. Y era todo ideal”.

La victoria de Lionel Scaloni en el pequeño vehículo de cuatro ruedas lo emergió al escalón más alto del podio y la ceremonia de premiación incluyó una historia detrás. “Ahí tengo una pequeña anécdota”, reveló César Navarro y detalló una situación que guardará toda su vida: “Cuando corren dos carreras, nosotros le damos un trofeo pequeño y un papel donde figuran todos los tiempos, las carreras, todo. Terminan de correr, él está saliendo y le digo: ‘¿Este también te lo vas a llevar, es chiquito para vos?‘. ‘Sí, todo, todo quiero. Grande, chiquito, quiero ganar todo‘, me dijo". Esa sed de ganar está presente en los genes del orientador que acumula cuatro títulos con la Albiceleste y buscará ampliar su palmarés en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni defenderá el título del mundo con la Selección en 2026 (Crédito: Reuters/Stephanie Scarbrough)

En este sentido, contó que el particular intercambio no tuvo reacciones de terceros porque “había mucho ruido” y ese recuerdo quedó entre ellos, una charla que cobra más valor porque no se pudieron sacar una fotografía. El hijo de César sí logró quedarse con esa preciada postal y, segundos después, Scaloni se dirigió a repetir el gesto con las personas que ya habían divisado su presencia en el local. “No pudimos dialogar con él porque había más gente y venían a pedir autógrafos y fotos. Se complicó un poco”, se sinceró el propietario.

Esta pasión por el automovilismo viene de larga data en la vida del oriundo de Pujato, aunque sus comienzos se dieron con las dos ruedas. “Era un loco de la moto, siempre me gustaron. Todos mis amigos tenían moto y yo le insistía a mi viejo para que me comprara una; el tema era que nosotros no teníamos capacidad económica. Al final, con mucho esfuerzo, le compró un scooter a Di Prinzio, un amigo de la familia que nos dio facilidades, nos dejó pagarla como en 20 cuotas. Después cambiamos por una Honda MX, tipo cross. A mí me encantaba hacer la Gran Willyy llevarla en una rueda muchos metros. Una locura. Iba enfrente del boliche, me creía el vivo del pueblo, hasta que una vez me enganchó el cordón de la zapatilla en la palanca de cambios, me giré y rompí toda la moto”, expuso en el libro ”Scaloni, biografía oficial", escrito por el periodista y escritor Diego Borinsky.

Su padre quería descreer de los rumores, pero lo vio a su hijo haciendo piruetas en plena ruta y rápidamente cambió las motos por los autos. Así lo narró Lionel: “Me fui a casa; mis viejos pegaron la vuelta, entraron, me sacaron la llave, no me dijeron nada y volvieron a rumbear para Rosario. Pasaron unos días, me agarró hepatitis y un día, desde la habitación, vi estacionar un Fiat 147 blanco. Se bajó mi viejo. ‘¿Qué es eso, papi?‘, le pregunté. ’El auto para ustedes, les vendí la moto, nunca más la moto, ahora usen esto’, me contestó”.

Además, el entrenador de 47 años tiene un vínculo muy cercano con el ciclismo, una disciplina que lo atrapó a pocas semanas de retirarse, según expresó en una entrevista con AFA Estudio: “Dejé de jugar en julio de 2015 y, a los dos meses, empecé con la bicicleta porque Carlos Moyá, al que conocía porque nuestros nenes iban al mismo colegio, me dijo de ir en bicicleta. Yo veía el Tour de France y decía ‘estos locos...’ Me enganchó a la segunda salida. A la primera, me cansó un montón porque pedaleaba mal y, a la segunda, descubrí un deporte maravilloso. Hoy lo necesito más que antes porque ya empezás a conocer el mundo de la bicicleta, cómo hacer el recorrido, las marchas... Cuando te metés en ese mundo, te atrapa”.

De hecho, en septiembre de este año fue captado en medio de un circuito por el barrio porteño de Palermo y su cariño al deporte sobre ruedas lo llevó a competir en diferentes torneos, incluso junto a sus compañeros en el cuerpo técnico de la Selección, entre ellos Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel.