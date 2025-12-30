El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

El Aston Villa de Emiliano Martínez recibió un inesperado cachetazo por 1-4 ante Arsenal en el Emirates Stadium por la fecha 19 de la Premier League y no pudo alcanzar al puntero del certamen. De igual manera, permanece tercero con 39 puntos, a 6 de su verdugo y a 1 del escolta Manchester City, que debe visitar al Sunderland este jueves.

Luego de un primer tiempo con cierto predominio de los Gunners, los líderes tuvieron un furioso comienzo del complemento en Londres. A los 47 minutos, Bukayo Saka elevó un centro desde el córner derecho al corazón del área chica, que intentó ser capturado por el Dibu Martínez, pero se le escapó la pelota y Gabriel la desvió para meterla en el fondo del arco.

A los 51’, apareció la segunda estocada del dueño de casa. Un pase forzado a Jadon Sancho incluyó la rápida recuperación de Martín Odegaard, quien fue el encargado de conducir la rápida transición. El volante ofensivo noruego se encaminó hacia el área y entregó un pase filtrado a la llegada de Martín Zubimendi. El ex hombre de la Real Sociedad definió con un leve toque de derecha a la altura del punto penal frente a la salida desesperada del arquero de los Villanos.

El trámite se convirtió en goleada a los 68 minutos con otra mala salida defensiva de la visita. Lucas Digne demoró en despejar una pelota dentro de su área, fue anticipado por Jurriën Timber y Leandro Trossard mandó el balón a la red. Y a los 77’ llegó el 4-0 a través de una excelente definición de Gabriel Jesus, segundos después de ingresar a la cancha en lugar de Viktor Gyökeres. Ollie Watkins anotó el gol del honor para el 4-1 final en el tiempo adicionado.

De esta manera, Emiliano Martínez no pudo replicar su gran actuación en el partido pasado con victoria sobre la hora por 2-1 ante Chelsea. En esa oportunidad, había protagonizado dos espectaculares atajadas sobre João Pedro y Reece James, que fueron vitales para quedarse con los tres puntos y llegar a este duelo contra Arsenal con posibilidades de igualar en la cima al líder del certamen.

Dibu Martínez registra cinco vallas invictas en la temporada (Reuters/Peter Cziborra)

En este contexto, sorprendió que el Aston Villa fuera noticia días atrás por buscar un arquero frente a la vigencia del campeón en el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina. Sin embargo, Dibu estuvo cerca de irse en la pasada ventana de transferencias y el elenco de Birmingham analizó cubrirse ante una eventual salida de su estrella. El interés estaba localizado sobre Marc-André Ter Stegen, actual arquero del Barcelona, según arrojaron diferentes medios españoles, pero el alemán estaría más cerca de mudarse al Girona.

Esta derrota en el Emirates Stadium no opaca la buena temporada del guardameta marplatense con el Aston Villa. Antes de este duelo, arrastraba una racha de 9 victorias en los últimos 10 compromisos y acumula cinco vallas invictas en 18 duelos del curso. A nivel general, posee un saldo de 230 partidos con 75 arcos en cero. Se trata de su etapa más larga en cualquier institución en toda su carrera por amplio margen.

Además, viene de quedarse en la séptima posición entre los mejores arqueros del mundo en la votación realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Luego de quedarse con la cima en 2024, este año perdió el liderazgo con el italiano Gianluigi Donnarumma, quien obtuvo la Champions League con el PSG antes de ser traspasado al Manchester City. El podio fue completado por el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán). Les siguieron del 4° al 6° el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el español David Raya (Arsenal) y el brasileño Alisson Becker (Liverpool). El top ten lo completaron el español Robert Sánchez (Chelsea), el inglés Jordan Pickford (Everton) y el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal).

En el plano colectivo, Aston Villa dejó escapar una racha de 11 victorias consecutivas, marca máxima del club que está igualada a las dos idénticas logradas en 1897 y 1914. Ahora, buscará la recuperación este sábado desde las 9:30 (hora argentina) ante Nottingham Forest como local por la fecha 20 de la Premier League.

Todos los goles del Arsenal

La tabla de posiciones de la Premier League