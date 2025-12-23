Sorpresa en el mercado de pases: el arquero de élite que busca el Aston Villa del Dibu Martínez

Dibu se convirtió en ídolo del club de Birmingham (REUTERS/David Klein)

El Aston Villa explora opciones para reforzar la portería ante la posible salida de Emiliano Martínez a seis meses del Mundial 2026. Según medios españoles, el club inglés está interesado en Marc-André Ter Stegen, actual arquero del Barcelona, generando incertidumbre tanto en la institución de Birmingham como en el panorama del propio Dibu, pieza clave de la selección argentina, que buscará defender el título logrado en Qatar.

El seguimiento al alemán responde a su situación en Barcelona, donde ha dejado de ser titular a raíz de lesiones y la llegada de Joan García y Wojciech Szczęsny. El club inglés, ubicado en la tercera posición en la tabla de la Premier League, analiza su fichaje como alternativa ante la posibilidad de perder a Martínez, quien en cada mercado se convierte en protagonista por el interés que generan sus cualidades y su personalidad.

El club catalán estaría dispuesto a negociar a Ter Stegen, lo que aumenta la probabilidad de una transferencia. Si el fichaje se concreta, la competencia por la titularidad en el Aston Villa se intensificaría en la previa del Mundial.

El futuro del ex Independiente presenta señales de inestabilidad en los últimos meses. El arquero perdió la subcapitanía por decisión del técnico Unai Emery, quien designó a Ezri Konsa en ausencia de John McGinn. Además, alternó partidos como titular y suplente junto al arquero Marco Bizot, incorporado a mitad de año, debido a que afrontó molestias físicas, especialmente de espalda, que lo alejaron de algunas convocatorias.

El traspaso frustrado al Manchester United acentuó las dudas. El círculo íntimo del arquero esperaba una transferencia exitosa, después de conversaciones con Lisandro Martínez y el entrenador Ruben Amorim. Sin embargo, la propuesta del club inglés solo incluía una cesión, finalmente descartada tras el fichaje del belga Senne Lammens. El traspaso se complicó por las pretensiones del Aston Villa y por el alto salario de Martínez.

Si se mantiene en el club, enfrentaría la competencia directa de Ter Stegen; si parte a otra institución, debería adaptarse en un periodo decisivo tanto para su carrera como para las aspiraciones de la Albiceleste.

Tras el frustrado pase al Manchester United, Martínez no cuenta con ofertas concretas de clubes de élite, aunque hubo manifestaciones de interés desde Arabia Saudita y Turquía. Su futuro podría depender de eventuales movimientos entre arqueros de primer nivel, como Jan Oblak en el Atlético de Madrid, o de vacantes inesperadas antes del cierre del mercado europeo.

Desde su arribo en septiembre de 2020 procedente del Arsenal, Martínez ha disputado 227 partidos oficiales con el Aston Villa, recibió 268 goles y logró mantener su arco invicto en 75 oportunidades, una de sus obsesiones. A pesar de haber sido un pilar en el equipo durante más de cinco años, el marplatense no consiguió títulos con los Villanos, pero sí consiguió devolverlos a la Champions League la temporada pasada.

La resolución de este panorama será clave no solo para la carrera de Martínez, sino también para la estructura interna de un club protagonista de la Premier League y el futuro inmediato del seleccionado argentino, que con Dibu como estrella logró una Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima. Y en 2026 irá por el sueño de un nuevo título en el certamen ecuménico que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá y en el torneo intercontinental ante España, el campeón vigente de la Euro.