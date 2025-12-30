Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El delantero luso continúa en su carrera para llegar a los 1.000 goles y esta vez anotó de una manera peculiar en el empate ante Al Ettifaq

La carrera goleadora de Cristiano Ronaldo sumó un episodio particular en Arabia Saudita, donde el delantero alcanzó los 957 tantos oficiales tras anotar un gol de espalda en el empate por 2-2 del Al-Nassr frente al Al-Ettifaq por la Liga Saudí. Este registro lo coloca a solo 43 conquistas de la histórica marca de mil goles, un objetivo que el propio futbolista ha definido como la meta máxima de su trayectoria. A semanas de cumplir 41 años, el portugués mantiene un ritmo formidable, con 41 anotaciones logradas en 2025, una cifra que sostiene por 14° temporada consecutiva y alimenta las expectativas de que el récord pueda alcanzarse antes del retiro.

El encuentro en el que Cristiano Ronaldo sumó su gol 957 tuvo un desarrollo marcado por la fortuna. La jugada se concretó en el minuto 67, cuando un remate de João Félix dentro del área impactó en la zona baja de la espalda del ex jugador del Real Madrid, desviando el trayecto del balón hacia la red y descolocando al arquero. Pese a la naturaleza fortuita del tanto, el atacante celebró con su habitual efusividad junto a sus compañeros, consolidando su papel como goleador absoluto de la historia del fútbol.

Esta anotación, la 113° de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr, le permitió sumar a sus acumulados en otros clubes: 450 con el Real Madrid, 145 en dos etapas con el Manchester United, 101 con la Juventus, cinco con el Sporting de Portugal y 143 con la selección de su país. Su inmediato perseguidor, Lionel Messi, contabiliza 896 goles, una cifra distante que hace parecer inminente el récord absoluto del portugués.

Cristiano Ronaldo sigue brillando en la Liga Saudí y se acerca al récord de los 1.000 goles en su carrera (REUTERS/Stringer)

El propio Ronaldo no ha disimulado su deseo ni el arduo trabajo para lograr la meta de los mil goles. El llegó a afirmar: “Quiero alcanzar esa meta que todos conocen, y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado”. También expresó su pasión inagotable por el fútbol, independientemente del lugar de juego: “No importa dónde juegue, ya sea en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol y quiero seguir. Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar trofeos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocen”. Ante la consulta sobre el futuro, agregó: “Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones”.

La proyección de alcanzar los mil tantos cobra un cariz especial con grandes torneos en el horizonte. Al mantener un promedio de entre 30 y 40 goles por temporada, Cristiano podría llegar a la cifra entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027, aprovechando también la oportunidad que representa el Mundial de 2026 con la selección portuguesa. Cada partido se transforma así en un evento de alto voltaje estadístico tanto para fanáticos como para especialistas, al presenciar una cuenta regresiva hacia una marca inédita.

A nivel colectivo, el Al-Nassr suma 31 puntos en la liga local y mantiene el protagonismo en un torneo que ha recibido figuras internacionales. A pesar de que el empate ante el Al-Ettifaq dejó a los dirigidos por Jorge Jesús sin el pleno de victorias, el impacto del astro portugués continúa siendo determinante para el club y para el fútbol saudí en general.

Tres años atrás, el 30 de diciembre de 2022, Cristiano Ronaldo fue presentado oficialmente como refuerzo del Al-Nassr, firmando inicialmente hasta 2025 y luego ampliando su vínculo por dos años más. Tras su salida del Manchester United y la eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022 frente a Marruecos, el delantero optó por continuar su carrera en Arabia Saudita. Esta decisión encendió las expectativas de alcanzar nuevos hitos en el tramo final de su carrera deportiva.

El 2025, no obstante, marca el fin de una racha histórica: por primera vez en 15 temporadas, Ronaldo no logró convertir ningún triplete (hat trick). A pesar de esa anomalía estadística, se mantiene en la elite y continúa la persecución de un logro que, hasta hoy, parecía inalcanzable para cualquier futbolista profesional.