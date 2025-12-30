Con una drástica rebaja: la llamativa oferta del Galatasaray a Icardi para renovar el contrato

El punta acumula cinco títulos en el club (REUTERS/Dilara Senkaya)

Luego de meses de especulaciones y roces, el Galatasaray ha iniciado negociaciones para renovar el contrato de su máximo goleador, Mauro Icardi. El club busca asegurar la continuidad del delantero argentino, de 32 años, goleador del equipo en la temporada, antes del cierre del curso actual.

Según el portal Fanatik, la propuesta de la directiva incluye un nuevo contrato por dos años, de los cuales uno sería opcional. De aceptarse el acuerdo, el salario anual de Icardi pasaría de 10 millones de euros a 5 millones de euros, reflejando así un ajuste en las condiciones económicas del jugador en esta etapa de su carrera en el conjunto de Estambul.

La directiva decidió abordar esta renovación tras las muestras de afecto y apoyo expresadas por la afición durante el último partido frente al Kasımpaşa. El contrato vigente de Icardi, que expirará el 30 de junio de 2026, se convirtió en motivo de atención y debate tanto para la prensa como para los seguidores, lo que motivó a la dirigencia a acelerar el proceso de negociación en enero.

La vuelta del rosarino al campo ha tenido un impacto inmediato en el rendimiento del equipo. Después de una larga baja por una lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo casi un año fuera de competencia, el punta disputó 710 minutos en dieciséis partidos esta temporada y anotó nueve goles. Su eficiencia es notable: convirtió un gol cada 79 minutos en la liga, cifra que lo convierte en el jugador más efectivo del plantel en este periodo, siendo el principal referente ofensivo, a pesar de iniciar buena parte de los encuentros desde el banco de suplentes.

En la tabla de goleadores del club, Icardi lidera seguido por Victor Osimhen y Leroy Sané, quienes sumaron seis goles cada uno. Barış Alper Yılmaz se ubicó con cuatro anotaciones, mientras que Yunus Akgün y Eren Elmalı marcaron tres. Este rendimiento subraya el papel central de Icardi en el ataque y en el grupo (es el capitán tras la partida del arquero Fernando Muslera a Estudiantes), así como la importancia de su continuidad para las aspiraciones deportivas del equipo.

A nivel histórico, el delantero argentino ha dejado su huella en el Galatasaray. En su cuarta temporada con el club, suma setenta goles en 110 partidos oficiales, de los cuales sesenta corresponden a la liga nacional en ochenta y un encuentros. Con estos registros, superó a Gheorghe Hagi y se consolidó como el extranjero con más goles en la historia del club en la Süper Lig, reforzando su legado entre los grandes del equipo. Además, ya cosechó cinco títulos.

Icardi viajó a la Argentina junto con la China Suárez para pasar las Fiestas

El clima en la directiva y las gradas es de respaldo unánime hacia la permanencia de Icardi, con la intención clara de evitar que el contrato finalice sin acuerdo. En el medio, el atacante recibió sondeos de diferentes conjuntos europeos, como a Roma de Italia o el Oviedo y el Elche de España. También fue contactado desde Qatar y Arabia Saudita, dos mercados que rechazó, más allá de que las propuestas alcanzaban el monto del contrato que hoy percibe.

¿Aceptará Icardi la oferta con una reducción del 50% de sus ingresos? ¿O buscará un destino más cercano a su país junto a su pareja, la China Suárez?