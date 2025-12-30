Deportes

Con una drástica rebaja: la llamativa oferta del Galatasaray a Icardi para renovar el contrato

El club turco busca mantener a su delantero y capitán, aunque con una reducción de sus ingresos

Guardar
El punta acumula cinco títulos
El punta acumula cinco títulos en el club (REUTERS/Dilara Senkaya)

Luego de meses de especulaciones y roces, el Galatasaray ha iniciado negociaciones para renovar el contrato de su máximo goleador, Mauro Icardi. El club busca asegurar la continuidad del delantero argentino, de 32 años, goleador del equipo en la temporada, antes del cierre del curso actual.

Según el portal Fanatik, la propuesta de la directiva incluye un nuevo contrato por dos años, de los cuales uno sería opcional. De aceptarse el acuerdo, el salario anual de Icardi pasaría de 10 millones de euros a 5 millones de euros, reflejando así un ajuste en las condiciones económicas del jugador en esta etapa de su carrera en el conjunto de Estambul.

La directiva decidió abordar esta renovación tras las muestras de afecto y apoyo expresadas por la afición durante el último partido frente al Kasımpaşa. El contrato vigente de Icardi, que expirará el 30 de junio de 2026, se convirtió en motivo de atención y debate tanto para la prensa como para los seguidores, lo que motivó a la dirigencia a acelerar el proceso de negociación en enero.

La vuelta del rosarino al campo ha tenido un impacto inmediato en el rendimiento del equipo. Después de una larga baja por una lesión de ligamento cruzado anterior que lo mantuvo casi un año fuera de competencia, el punta disputó 710 minutos en dieciséis partidos esta temporada y anotó nueve goles. Su eficiencia es notable: convirtió un gol cada 79 minutos en la liga, cifra que lo convierte en el jugador más efectivo del plantel en este periodo, siendo el principal referente ofensivo, a pesar de iniciar buena parte de los encuentros desde el banco de suplentes.

En la tabla de goleadores del club, Icardi lidera seguido por Victor Osimhen y Leroy Sané, quienes sumaron seis goles cada uno. Barış Alper Yılmaz se ubicó con cuatro anotaciones, mientras que Yunus Akgün y Eren Elmalı marcaron tres. Este rendimiento subraya el papel central de Icardi en el ataque y en el grupo (es el capitán tras la partida del arquero Fernando Muslera a Estudiantes), así como la importancia de su continuidad para las aspiraciones deportivas del equipo.

A nivel histórico, el delantero argentino ha dejado su huella en el Galatasaray. En su cuarta temporada con el club, suma setenta goles en 110 partidos oficiales, de los cuales sesenta corresponden a la liga nacional en ochenta y un encuentros. Con estos registros, superó a Gheorghe Hagi y se consolidó como el extranjero con más goles en la historia del club en la Süper Lig, reforzando su legado entre los grandes del equipo. Además, ya cosechó cinco títulos.

Icardi viajó a la Argentina
Icardi viajó a la Argentina junto con la China Suárez para pasar las Fiestas

El clima en la directiva y las gradas es de respaldo unánime hacia la permanencia de Icardi, con la intención clara de evitar que el contrato finalice sin acuerdo. En el medio, el atacante recibió sondeos de diferentes conjuntos europeos, como a Roma de Italia o el Oviedo y el Elche de España. También fue contactado desde Qatar y Arabia Saudita, dos mercados que rechazó, más allá de que las propuestas alcanzaban el monto del contrato que hoy percibe.

¿Aceptará Icardi la oferta con una reducción del 50% de sus ingresos? ¿O buscará un destino más cercano a su país junto a su pareja, la China Suárez?

Temas Relacionados

Mauro IcardiGalatasaraySüper Ligdeportes-argentina

Últimas Noticias

Quiénes son las 4 promesas de Boca Juniors que arrancarán la pretemporada con el plantel profesional

Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores son los elegidos para sumarse al grupo

Quiénes son las 4 promesas

El crudo relato de una leyenda del tenis sobre las adicciones que pusieron en riesgo su vida: “Estaba perdido en este mundo”

Bjorn Borg recordó los dos episodios de sobredosis que transitó tras su retiro del deporte: “Sentía que llevaba una mochila enorme”

El crudo relato de una

“Enero será mejor”: la afección que sufre Lucas Ocampos, por la que le indicaron estricto reposo

La figura de Rayados de Monterrey se perderá la pretemporada junto al equipo

“Enero será mejor”: la afección

Destino Top 100: quiénes son los tenistas argentinos que buscarán explotar en el circuito durante 2026

Román Burruchaga, Alex Barrena y Lautaro Midón tienen entre 21 y 23 años y comparten una ilusión: estrenarse en la élite del circuito ATP

Destino Top 100: quiénes son

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic: un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión

El pivote serbio de Denver Nuggets debió abandonar el partido ante Miami Heat con gestos de dolor en su pierna

Preocupación en la NBA por
DEPORTES
Quiénes son las 4 promesas

Quiénes son las 4 promesas de Boca Juniors que arrancarán la pretemporada con el plantel profesional

El crudo relato de una leyenda del tenis sobre las adicciones que pusieron en riesgo su vida: “Estaba perdido en este mundo”

“Enero será mejor”: la afección que sufre Lucas Ocampos, por la que le indicaron estricto reposo

Destino Top 100: quiénes son los tenistas argentinos que buscarán explotar en el circuito durante 2026

Preocupación en la NBA por la estrella Nikola Jokic: un compañero cayó sobre su rodilla y le produjo una lesión

TELESHOW
Cande Tinelli dejó atrás su

Cande Tinelli dejó atrás su estilo clásico y apostó por un nuevo look para el verano: “Ser de luz”

Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

El sentido homenaje de las hijas de Jorge Lanata a su padre a un año de su muerte

El abogado de Romina Gaetani contó cómo está la actriz luego de denunciar a su expareja por violencia de género

Wanda Nara repasó su año en fotos: la frase provocativa y el detalle que llamó la atención

INFOBAE AMÉRICA

Rick Rubin vaticina que con

Rick Rubin vaticina que con la inteligencia artificial “se viene el punk rock de la programación”

Japón proveerá drones y tecnología a Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador para frenar la pesca ilegal china

El Consejo Electoral de Haití fijó las próximas elecciones generales para agosto de 2026

Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña

Jair Bolsonaro sigue “estable” tras el segundo procedimiento que le practicaron para controlar las crisis de hipo