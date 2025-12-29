“Mi trayectoria ha sido más complicada”: las polémicas frases de Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, al compararse con Colapinto

Paul Aron lanzó unas sugestivas frases a la hora de compararse con Franco Colapinto (REUTERS/Jeenah Moon)

Alpine atravesó una convulsionada temporada 2025 de la Fórmula 1, la cual estuvo marcada por el pésimo rendimiento de su monoplaza, los focos puestos en el 2026 y múltiples cambios en los integrantes del equipo, incluida una butaca titular. Franco Colapinto fue quien reemplazó a Jack Doohan en la séptima carrera, demostró una notable evolución al tener que adaptarse sobre la marcha al auto y superar a Pierre Gasly en reiteradas oportunidades. Esto le permitió al argentino asegurarse su puesto como piloto principal en el próximo año e imponerse en la batalla interna contra Paul Aron, quien se mantendrá como reserva.

El estonio de 21 años, que compitió con Colapinto en las categorías inferiores de la Máxima, realizó una extensa entrevista con un portal de su país en la que repasó el arduo trabajo que tuvo que realizar en la temporada 2025 en su rol como reserva, además de hacer hincapié en que está preparado para dar el salto a la F1 como titular. Sin embargo, en medio del análisis sobre su labor dentro de Alpine, puntualizó en una llamativa comparación con el pilarense en la que dejó varias frases polémicas.

En una entrevista con Vikerraadio y replicada por el portal local Err.ee, Aron fue contundente a la hora de hablar sobre sus oportunidades en la categoría y se comparó con Colapinto. “La verdad es que para un chico que tiene a Argentina como su país de origen es más fácil encontrar seguidores, patrocinadores y dinero que para mí, que vengo de Estonia, donde hay 1.3 millones de habitantes”, lanzó el estonio.

En esta misma línea, agregó: “Sigo teniendo las puertas abiertas en la Fórmula 1, pero mi trayectoria ha sido sin duda mucho más complicada. Sé muy bien que este camino ha sido facilísimo para algunos chicos, porque siempre han contado con un buen apoyo, y este apoyo ha marcado una gran diferencia, ya que, en definitiva, es un deporte técnico”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly serán los pilotos titulares de Alpine en 2026 (@AlpineF1Team)

Cabe resaltar que el propio Flavio Briatore (asesor ejecutivo), en septiembre, declaró que el compañero de Pierre Gasly en el 2026 iba a salir entre Franco Colapinto y Paul Aron. Finalmente, ante los buenos resultados del argentino, principalmente al superar en reiteradas oportunidades al experimentado corredor francés, la directiva de Alpine se inclinó por el albiceleste. Ambos pilotos compitieron en pista durante la campaña 2024 de la Fórmula 2. Uno de los momentos más recordados es el espectacular adelantamiento del pilarense sobre el estonio en la última vuelta del GP de Imola, que terminó con la victoria del albiceleste.

Por su parte, vale recordar que Colapinto tuvo que atravesar un duro camino para llegar a la F1. Franco se fue a vivir solo a Europa con 14 años para potenciar su carrera deportiva, al punto de que llegó a vivir en una fábrica. Después de varios años de esfuerzos y de conseguir buenos resultados en la pista, en 2022 tuvo la oportunidad de recalar en la Fórmula 3. No obstante, su arribo a dicha categoría y a la F2 en 2023 fue otra odisea para el joven argentino, ya que debió luchar para conseguir los sponsors necesarios para conseguir una butaca para competir. De hecho, llegó a competir con el casco completamente negro en reiteradas oportunidades por falta de patrocinadores.

Franco Colapinto y Paul Aron compitieron en pista durante la temporada 2024 de la F2 (Dutch Photo Agency)

Paul Aron, durante la entrevista, hizo principal hincapié en la cantidad de horas que trabajó para Alpine como reserva, aunque profundizó en el hecho de que espera tener su chance como titular en la F1. “Llevo un año en la reserva; la verdad es que, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto antes puedas pilotar, mejor. En la Fórmula 1, cada año se incorporan nuevos pilotos jóvenes, hay nuevos talentos, y cuanto más tiempo estés en la reserva, más tiempo te pierdes en la niebla, por así decirlo. Siempre contribuí más de lo que nadie esperaba; fue muy efectivo, pero cuando llevas un año en esta posición, es difícil asegurar el mismo efecto, porque la gente simplemente se acostumbra. Quizá el hecho de que trabaje el doble que otro piloto se convierta en un estándar para ellos, algo que no entenderán hasta que llegue el siguiente, que en realidad trabaja mucho menos y mucho peor, y solo entonces comprenderán que Paul era en realidad un megadoble”, argumentó.

Respecto a su tarea como reserva, explicó: “Realmente no me había dado cuenta de lo apretada que estaba la agenda de la F1. Para ser sincero, no imaginaba que un piloto reserva pudiera tener una agenda tan apretada; de hecho, creo que mi agenda era más apretada que la de los pilotos. A principios de año, se dijo que probablemente estaría en la pista la mitad de las etapas y pasaría quizá más de diez días en el simulador, pero a pesar de eso, terminé en la pista prácticamente en todas las etapas, volando de regreso al simulador entre cada etapa, lo que significó que terminé haciendo entre 500 y 600 horas de simulador, una diferencia enorme con respecto a lo que me dijeron inicialmente”.

Flavio Briatore respaldó a Franco Colapinto después de marcar destacadas actuaciones con Alpine que estuvo por debajo de las expectativas

A pesar de que a lo largo de la temporada participó en cinco prácticas libres -tres con Alpine y dos en Sauber-, mencionó que no está conforme con permanecer como reserva en una escudería de la F1. “Pasé por ciclos varias veces durante el año en los que disfrutaba de lo que hacía; luego me di cuenta de que seguía siendo piloto reserva y empecé a decirme que no estaba contento con esta situación. Entonces me di cuenta de que tenía que aceptarlo y que lo único que me ayudaría de ahora en adelante era darlo todo. El ciclo se desarrolló así. Definitivamente hubo momentos en los que lo disfruté mucho, pero al final, soy piloto de carreras y no vine a la Fórmula 1 para, en teoría, jugar a un videojuego”, comentó.

Alpine afrontará una temporada 2026 revolucionada desde lo técnico, ya que centró todos sus esfuerzos en el desarrollo del monoplaza A526 y espera conseguir grandes resultados en pista. Los encargados de comandar el auto serán Pierre Gasly, quien fue catalogado como “la piedra angular del proyecto” por Flavio Briatore, y Franco Colapinto, que se ganó la butaca tras superar en varias oportunidades al francés. Como reserva estarán Paul Aron y el piloto indio Kush Maini. Por su parte, el futuro de Jack Doohan sigue siendo una incógnita, ya que todavía no se formalizó su salida del equipo y, cuando tenía todo dado para competir en la Super Fórmula Japonesa, protagonizó tres accidentes en la misma curva en los test de postemporada.