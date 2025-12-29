La furiosa reacción de Pep Guardiola con un camarógrafo que lo estorbó cuando iba a saludar a los hinchas del Manchester City

El entrenador del Manchester City tuvo una reacción llamativa cuando no pudo acercarse a saludar a los hinchas

Manchester City consiguió una victoria vital por 2-1 frente al Nottingham Forest en City Ground, en un encuentro correspondiente a la jornada 18 de la Premier League. El triunfo le permitió a los Citizens mantenerse en la pelea de la cima del certamen inglés contra el Arsenal, quien lo supera por dos unidades. Aunque uno de los momentos más llamativos sucedió en el cierre del enfrentamiento, cuando el entrenador Pep Guardiola tuvo un curioso encuentro con un camarógrafo enfrente de los aficionados visitantes.

Una vez consumado el triunfo para el Manchester City, el director técnico español, como suele acostumbrar, se acercó a los aficionados de su equipo para saludarlos antes de marcharse al vestuario. Sin embargo, cuando Guardiola intentó llegar a la tribuna donde se encontraba el grupo de aficionados celeste, se topó con un camarógrafo, quien lo estaba esperando de frente.

Pep, que estaba con los brazos levantados y aplaudiendo, cambió rápidamente la gesticulación de su cuerpo cuando el trabajador bloqueó su paso e hizo un gesto de desagrado, estirando las manos a un lado para indicar que quería avanzar. La escena mostró al técnico español deteniéndose frente al camarógrafo, fijando la mirada en él y despidiéndolo con un ademán efusivo, como si le pidiera despejar el camino.

Los aficionados reaccionaron burlándose y abucheando al camarógrafo, y el episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, generando chistes y memes acerca de la interacción. Vale destacar que esta no es la primera vez que bromea de esta manera cuando un camarógrafo se interpone en su camino o lo filma de cerca. Más allá del gesto, este no pasó a mayores y quedó como una anécdota más de Guardiola.

*El compacto de la victoria del Manchester City por 2-1 sobre el Nottingham Forest

En el aspecto deportivo, Manchester City logró quedarse con una trabajada victoria 2-1 gracias a los goles de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, mientras que el tanto de Omari Hutchinson para el Nottingham Forest no fue suficiente.

Este resultado le permitió al equipo de Guardiola escalar a la cima de la Premier League de forma provisoria con 40 puntos. Sin embargo, el Arsenal de Mikel Arteta pudo superar por 2-1 al Brighton en condición de local y retomó la punta de la liga con 42 puntos. Por su parte, con el triunfo en Stamford Bridge contra el Chelsea por 1-0, el Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez se mantiene en la lucha en la tercera ubicación con 39 unidades.

Otro de los aspectos llamativos del encuentro entre Manchester City y Nottingham Forest se centró en la previa, ya que Pep Guardiola implementó un estricto control de peso para sus jugadores antes y después de las celebraciones navideñas, estableciendo que solo quienes se mantuvieran en forma serían incluidos en la convocatoria del partido.

La medida buscó reforzar la disciplina interna del Manchester City, con el técnico dejando claro que cualquier futbolista que regresara del receso con “tres kilos más” quedaría descartado para viajar a City Ground. “Pueden comer, pero quiero controlarlos. Tengo que hacer una convocatoria el 27 contra el Nottingham Forest. Así que imagina que un jugador estaba perfecto y llega con tres kilos más; se quedará en Manchester, no viajará”, advirtió.

Erling Haaland reaccionó de forma irónica en Instagram, mostrando a sus “casi 40 millones de seguidores” una imagen de su peso —94,4 kg— acompañada del mensaje: “¡Todo bien!”. El propio Guardiola reconoció el histórico compromiso profesional de sus dirigidos: “Han sido increíblemente disciplinados desde hace 10 años”, valoró en medio de la polémica. Añadió con humor que tras las Fiestas él mismo suele “ganar cuatro o cinco kilos más” por los excesos de comida y bebida.