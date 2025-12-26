La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

El posteo desde la balanza que realizó Haaland

Josep Guardiola lanzó una advertencia horas antes de la Navidad para sus jugadores: los pesó en la previa de la celebración y repetiría el procedimiento el día posterior para definir quiénes viajarían este sábado 27 de diciembre a The City Ground para enfrentar al Nottingham Forest por la 18ª fecha de la Premier League.

Lejos de escapar al espinoso tema, el goleador Erling Haaland tuvo una pícara respuesta por intermedio de un posteo en sus redes sociales. “¡Todo bien!“, escribió el noruego junto con una foto que colgó a su cuenta de Instagram seguida por casi 40 millones de seguidores donde se veía su punto de vista desde arriba de la balanza, que marcó en ese momento 94.4kg.

“Ayer (viernes) se pesaron. Se pesó a todos los jugadores. Y el 25 estaré ahí controlando cuántos kilos suben, si vuelven con más peso. En el momento en que lleguen después de tres días libres, quiero ver cómo regresan, sí. Pueden comer, pero quiero controlarlos”, había avisado el DT. “Tengo que hacer una convocatoria el 27 contra el Nottingham Forest. Así que imagina que un jugador estaba perfecto y llega con tres kilos más; se quedará en Mánchester, no viajará a Nottingham Forest”, aclaró.

En declaraciones que difundieron este viernes en la previa del encuentro, Guardiola volvió a tocar el tema. Sin dar mayores precisiones, elogió al plantel en medio del debate que se generó por su decisión de pesarlos antes y después de las Fiestas: “Han sido increíblemente disciplinados desde hace 10 años”. Incluso se tomó una licencia para bromear sobre su celebración: “Gano cuatro o cinco kilos más por la cantidad de comida y bebida que he bebido, así que está muy bien”.

“Todos los jugadores que tuve en la última década, y eso no es una excepción hoy en día. Tenemos un estándar como club, cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer”, afirmó sobre el comportamiento de los distintos futbolistas que pasaron por sus manos.

El delantero noruego de 25 años fue sin dudas uno de los grandes personajes de la Navidad tras mostrar en redes sociales el atuendo de Papá Noel que utilizó para sorprender a distintos pequeños fanáticos del Manchester City.

El look de Haaland durante Navidad (Instagram)

Los Ciudadanos todavía no dieron a conocerla nómina oficial que jugará este sábado, pero existen rumores de un posible regreso del mediocampista español Rodri tras las lesiones que lo mantuvieron fuera del campo en el último tiempo: “Rodri está muchísimo mejor. Si está disponible o no, lo decidiremos hoy”, aclaró Pep.

En este marco, los Ciudadanos enfrentarán a un equipo que está apenas cinco puntos por delante de la zona de descenso en la Premier League desde las 9.30 (horario de Argentina). Los de Manchester desembarcan en la segunda colocación con 37 unidades, a dos puntos del líder Arsenal y con una racha de cinco victorias en fila en el torneo inglés.

Además, están en zona de clasificación directa en la Champions League aunque el 20 de enero reiniciarán la actividad ante el Bodo Glimt y cerrarán la fase inicial la a siguiente semana de enero recibiendo al Galatasaray de Turquía.

Haaland celebró la Navidad y mostró su peso tras las fiestas