El llamativo análisis de un histórico rival de Messi sobre el impacto que podría tener en el Mundial 2026: “Dudo que funcione”

Thomas Muller habló del astro argentino tras perder la final de la MLS Cup ante el Inter Miami

Lionel Messi defenderá el titulo
Lionel Messi defenderá el titulo con Argentina en el Mundial 2026 (Reuters)

El futbolista alemán Thomas Muller planteó interrogantes sobre el impacto que podría tener Lionel Messi en la selección argentina para el Mundial de 2026, al tiempo que analizó los desafíos de Alemania en la fase de grupos, según declaraciones ofrecidas en una entrevista con MagentaTV.

En el diálogo recogido por el medio alemán Pressportal, Muller -actualmente en el Vancouver Whitecaps-, subrayó que el astro argentino de 39 años, campeón del mundo en 2022, introduciría un factor de incertidumbre en el rendimiento del equipo sudamericano. “Eso podría, por supuesto, cambiar por completo la dinámica de este equipo, para bien o para mal”, opinó el delantero alemán sobre la convocatoria de Leo para la próxima Copa del Mundo.

El campeón del mundo con Alemania en 2014 remarcó que la selección argentina logró una buena clasificación con la presencia de Messi, quien faltó por lesión en algunas ventanas FIFA. Al respecto, expresó dudas sobre si el nivel que exhibió en la MLS, donde se consagró campeón, tenga el mismo impacto en el certamen ecuménico. “Dudo bastante que eso funcione de forma tan espontánea, digamos, a nivel internacional”, afirmó Muller.

Messi se enfrentó a Müller
Messi se enfrentó a Müller en la final de la MLS (Reuters)

La figura del Vancouver Whitecaps compartió cancha con el argentino hace pocas semanas durante la final de la MLS. En ese contexto, destacó la capacidad de Messi para influir en el desarrollo de los partidos: “Cuando tenía el balón, simplemente explotaba, explotaba en los espacios adecuados e iniciaba muchísimas cosas”.

La entrevista difundida por MagentaTV también abordó el presente de la selección alemana, que compartirá grupo en el Mundial de 2026 con Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. “A primera vista, al leer los nombres de los rivales, es obvio que avanzar es imprescindible”, sostuvo. Sobre el debut contra Curazao, el delantero definió a la selección caribeña como “un punto ciego en el mapa futbolístico”, aunque advirtió que los otros rivales presentan mayor experiencia y potencial. “Con Costa de Marfil, tenemos al campeón africano, y con Ecuador, al subcampeón de la fase clasificatoria sudamericana”, puntualizó.

En sus cálculos, Muller estimó que el formato del torneo, que permite avanzar a los ocho mejores terceros de doce grupos, incrementa las posibilidades de clasificación para la selección alemana. “Avanzar es, de nuevo, imprescindible”, subrayó el futbolista, quien proyecta que Alemania estará presente en los dieciseisavos de final.

Argentina defenderá el título que
Argentina defenderá el título que consiguió en Qatar 2022 (Reuters)

Esta no es la primera vez que el experimentado futbolista se pronuncia sobre Messi, ya que en la rueda de prensa posterior a la final de la MLS tuvo una reacción irónica, pero directa. “Sí, las tres asistencias que hizo jugaron un papel importante, no sé qué quieres obtener con esa pregunta. Pero sí, él tuvo tres y yo cero. Ganó el duelo porque ha ganado el título. El año que viene volveremos y estaremos más fuertes, pero eso es el futuro”, relató el ex atacante del Bayern Múnich.

Sobre el desarrollo de aquel partido, Muller lamentó las oportunidades desperdiciadas por su equipo: “Inter Miami tiene un gran equipo, pero aun así los tuvimos, pudimos haber ganado, tuvimos mala suerte con chances muy claras que no entraron, y luego el partido va en otra dirección”.

Hasta la reciente final, Muller mantenía una racha de siete victorias en diez enfrentamientos ante Messi, incluidas la histórica goleada 8-2 del Bayern Múnich al Barcelona y la final del Mundial de Brasil 2014, donde Alemania se impuso por 1-0 en el Maracaná. Las tres victorias previas del argentino ocurrieron en dos amistosos de selecciones y una semifinal de la Champions League en 2015.

